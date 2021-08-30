糖尿病｜網紅拓也哥切腳趾後再截肢！初期6症狀皮膚乾4湯水降血糖

糖尿病初期會出現口喝易倦病徵，嚴重卻會導致截肢失明。日本網紅同志酒吧老闆拓也哥（井口拓也），便因糖尿病病情惡化而需左小腿截肢。其實糖尿病早期病症不明顯，容易被忽略，令不少糖尿病患者一旦確診，可能已經踏入中後期，未必容易根治。



拓也哥（中）目前需以義肢出行。（拓也哥ig）

先切右腳尾趾 惡化再要截肢

拓也哥原是新宿同志酒吧老闆，有次受邀上日本成人節目《矛盾大對決》，與被稱「不繳械的AV男優」澤井亮對決，結果因為施展「高超口技」而一夜爆紅。不過，他的身體狀況屢屢傳出警號，早在2018年他已因糖尿病問題需切除了右腳尾趾，其後更曾因呼吸困難送院，並確診心臟衰竭需一度留醫。

2021年上半年再次惡化，據他在社交媒體透露，自己左腳小腿亦需截肢。但樂觀的他仍積極面對，更將義肢改造成自己喜愛的法鬥、乳牛等款式，並經常分享旅行等近照，病情無減他對生活的熱情。

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每10人有1人糖尿病

當糖尿病的病情發展至如拓也哥般需要截肢，其實已經十分嚴重。因此，能夠及早發現糖尿病方是治療的上策。

▼糖尿病早期症狀不明顯，當身體出現以下狀況時需格外留神（點擊下圖看清！👇👇👇）

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糖尿病早期症狀：



1. 尿頻

2. 易口渴

3. 皮膚乾燥、痕癢

4. 容易疲倦

5. 視力模糊

6. 傷口難癒合

糖尿病是本港第10位致命疾病，據衞生署數據，每年造成300多至600多人死亡，每10人就有1人患糖尿病，2019/20年度有逾49萬名於公院就診的糖尿病患者，8年間人數增47%；新症增4.1萬宗，當中57%為40至64歲。如果是以下的高危族更須注意。

▼5大高危族群較易患上糖尿病，你有冇份？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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糖尿病五大高危族群



1. 高血壓或高血脂人士

2. 有妊娠糖尿病史的女士

3. 曾誕下4公斤或以上過重嬰兒的女士

4. 體重指標BMI超過23的肥胖人士

5. 45歲或以上的中年人

由於大部份患者沒有明顯徵狀，甚至延誤至併發症出現後才察覺患上糖尿病，因此上述高危人士需要定期檢查血糖。根據世界衞生組織的準則，如空腹（已禁食8小時以上）血糖大於7mmol/L，或餐後兩小時血糖高於11.1mmol/L的人士，則可判斷為罹患糖尿病。

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由於高血糖是導致糖尿病的成因之一，因此在日常飲食中如可多吃有降血糖功效的食物，亦有預防糖尿病的作用，同時需掌握「少糖、少油、少鹽和多纖維」的飲食原則。

▼以下４個食療有助改善糖尿病症狀（按圖👇👇👇）:

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▼ 日常可多食以下食物，有助改善高血糖（按圖 👇👇👇）：

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如何處理糖尿病足？

至於如拓也哥般因糖尿病情而截肢的情況其實並不罕見，糖尿病足部潰瘍的原因主要是因長期血糖控制不佳，造成感覺運動神經病變，又稱糖尿病神經病變與周邊動脈血管疾病。足部容易受傷卻不自覺，造成傷口不易癒合。

糖尿病神經病變主要是以周邊神經症狀為主，它影響到周邊的感覺、運動與自主神經。60歲以上的糖尿病患者，超過50%都有不同程度表現的周邊神經症狀，足部感覺喪失，進而失去保護作用。長期高血糖也會傷害內皮細胞，造成血栓斑塊，堵塞血管壁，嚴重者或需截肢。

▼糖尿病足部居家護理（點擊下圖看清！👇👇👇）

糖尿病｜糖尿腳傷口難癒合惡化要截肢！護腳4大須知勿用爽身粉？

資料來源：醫管局、衞生署