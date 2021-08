飲水｜飲冷水影響消化鼻塞更嚴重　有1種情況飲熱水易致喉嚨腫脹

當您口渴的時候,您會選擇透過冷水還是溫水來補充水分呢?許多人認為冰水和冷水對健康會有壞處,但有些人卻對溫水敬謝不敏,尤其是大熱天或是運動完滿身大汗的時候,不來罐冰水好像沒有消暑的感覺。無論您是屬於冷水派還是溫水派,本文將為您解析冷水的好處與壞處,讓您了解水溫對您的健康有什麼影響。

撰文:于承宇 醫學審稿:台灣註冊醫師賴建翰/Hello醫師



喝冷水有哪些壞處、好處?(點擊圖片查看👇👇👇)

喝冷水有哪些壞處?

根據美國國家生物技術資訊中心(NCBI)的研究指出,在感冒的情況下,喝冷水可能會使得鼻涕變得更加濃稠,使鼻塞的情況更嚴重,因此最好喝溫水或熱水來幫助緩解感冒的症狀,不過要注意的是,如果感冒的情形包含喉嚨痛,最好以常溫水代替熱水,因為喉嚨痛多因發炎而導致,熱水可能會刺激發炎的區域更加腫脹不適。

此外,根據塞吉期刊(SAGE Journals)的研究顯示,喝冷水或冰水可能會加劇偏頭痛(Migraine)的症狀。另外一個有研究佐證的喝冷水壞處,出自於神經胃腸病學及胃腸蠕動期刊(Journal of Neurogastroenterology and Motility),這份研究表示,喝冷水對於消化緩慢或消化問題,如食道賁門弛緩不能症(Achalasia)有不良的影響。

所謂的食道賁門弛緩不能症,指的是賁門不正常緊閉,導致吞入的食物或液體無法順利進入胃部進行消化,因為冷水或冰水的溫度較低,在飲用時會刺激到整個消化系統收縮,使得賁門緊閉的情況更加嚴重。

喝冷水有哪些好處?

根據發布在國際運動營養學會期刊(Journal of the International Society of Sports Nutrition)的研究顯示,運動過程中或運動後喝冷水,除了可以有效幫助身體降溫外,部份運動表現也會有些微的提升。除了運動以外,在炎熱的天氣之下,人體也會增加排汗量來降低體溫,因此補充足夠的水分,來維持排汗功能的運作是相當重要的。

根據國際臨床與實驗醫學期刊(International Journal of Clinical and Experimental Medicine)的研究指出,溫水和熱水止渴的感覺較冷水和冰水高,但是在大量流汗或脫水的情況下,止渴並不代表身體的水分已經補充足夠,研究結論提出,16度的冷水是在脫水狀況下補充水分的最佳溫度。

另有一種說法認為喝冷水對於減重有幫助,因為身體需要消耗更多的能量來將冷水溫度提升至體溫,其實水溫高低對於減重的影響微乎其微,主要應該著重於水「量」的攝取,以及飲食的控制,才能有效減重。

喝不喝冷水因人而異

不管喝冷水或溫水,只要它不會引起您的不適,都是值得一喝的好水。台灣衛福部也建議,每人每天至少要攝取1,500c.c.的水分,當然若是有在運動或是從事外勤工作的人,水分的需求量也會增加。

因此培養多喝水的習慣才能維持身體健康,但如果硬要一個習慣喝冷水的人改喝溫水,可能會降低他喝水的頻率與意願,最好依自己的活動習慣和氣候決定水溫,例如:在天氣熱的時候,冷水會比較好入口,對於剛運動完的人來說,補充冷水可以幫助降低體溫;天氣冷的時候,喝點溫水或熱水可以讓血管擴張,促進血液循環,讓身體暖起來。

【本文獲「Hello醫師」授權轉載,原文:冷水溫水差在哪?冷水喝下肚有好有壞】

