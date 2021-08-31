飲水｜飲冷水影響消化鼻塞更嚴重　有1種情況飲熱水易致喉嚨腫脹

當您口渴的時候，您會選擇透過冷水還是溫水來補充水分呢？許多人認為冰水和冷水對健康會有壞處，但有些人卻對溫水敬謝不敏，尤其是大熱天或是運動完滿身大汗的時候，不來罐冰水好像沒有消暑的感覺。無論您是屬於冷水派還是溫水派，本文將為您解析冷水的好處與壞處，讓您了解水溫對您的健康有什麼影響。

撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



喝冷水有哪些壞處、好處？（點擊圖片查看👇👇👇）

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喝冷水有哪些壞處？

根據美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的研究指出，在感冒的情況下，喝冷水可能會使得鼻涕變得更加濃稠，使鼻塞的情況更嚴重，因此最好喝溫水或熱水來幫助緩解感冒的症狀，不過要注意的是，如果感冒的情形包含喉嚨痛，最好以常溫水代替熱水，因為喉嚨痛多因發炎而導致，熱水可能會刺激發炎的區域更加腫脹不適。

此外，根據塞吉期刊（SAGE Journals）的研究顯示，喝冷水或冰水可能會加劇偏頭痛（Migraine）的症狀。另外一個有研究佐證的喝冷水壞處，出自於神經胃腸病學及胃腸蠕動期刊（Journal of Neurogastroenterology and Motility），這份研究表示，喝冷水對於消化緩慢或消化問題，如食道賁門弛緩不能症（Achalasia）有不良的影響。

所謂的食道賁門弛緩不能症，指的是賁門不正常緊閉，導致吞入的食物或液體無法順利進入胃部進行消化，因為冷水或冰水的溫度較低，在飲用時會刺激到整個消化系統收縮，使得賁門緊閉的情況更加嚴重。

喝冷水有哪些好處？

根據發布在國際運動營養學會期刊（Journal of the International Society of Sports Nutrition）的研究顯示，運動過程中或運動後喝冷水，除了可以有效幫助身體降溫外，部份運動表現也會有些微的提升。除了運動以外，在炎熱的天氣之下，人體也會增加排汗量來降低體溫，因此補充足夠的水分，來維持排汗功能的運作是相當重要的。

根據國際臨床與實驗醫學期刊（International Journal of Clinical and Experimental Medicine）的研究指出，溫水和熱水止渴的感覺較冷水和冰水高，但是在大量流汗或脫水的情況下，止渴並不代表身體的水分已經補充足夠，研究結論提出，16度的冷水是在脫水狀況下補充水分的最佳溫度。

另有一種說法認為喝冷水對於減重有幫助，因為身體需要消耗更多的能量來將冷水溫度提升至體溫，其實水溫高低對於減重的影響微乎其微，主要應該著重於水「量」的攝取，以及飲食的控制，才能有效減重。

喝不喝冷水因人而異

不管喝冷水或溫水，只要它不會引起您的不適，都是值得一喝的好水。台灣衛福部也建議，每人每天至少要攝取1,500c.c.的水分，當然若是有在運動或是從事外勤工作的人，水分的需求量也會增加。

因此培養多喝水的習慣才能維持身體健康，但如果硬要一個習慣喝冷水的人改喝溫水，可能會降低他喝水的頻率與意願，最好依自己的活動習慣和氣候決定水溫，例如：在天氣熱的時候，冷水會比較好入口，對於剛運動完的人來說，補充冷水可以幫助降低體溫；天氣冷的時候，喝點溫水或熱水可以讓血管擴張，促進血液循環，讓身體暖起來。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：冷水溫水差在哪？冷水喝下肚有好有壞】

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