胸痛｜左側痛胃酸倒流大石壓心肌梗塞　胸痛5原因主動脈剝離有關?

「胸痛」是急診中民眾常見的問題之一，但是會造成胸痛的疾病有非常多種，急診醫師坦言：「同樣是胸痛，有些病因是緊急危及生命的，有些則不這麼緊急，甚至可門診檢查治療。」當出現胸痛不適症狀時，有可能代表哪些疾病？



台北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師田岳正列出以下幾個較常見會造成胸痛的急症：

▼急性胸痛常見5大原因（點擊圖片查看👇👇👇）

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三大奪命胸痛元兇！有喘就要警覺

1. 心肌梗塞



常突然發生，程度上會立即危及生命的，心肌梗塞常伴隨功能的喪失，例如虛弱到站不起身，動一下就很喘，因為心臟是人體的馬達，若馬達運轉有問題，必定影響功能。

胸痛表現：位置難以明確指出，病人常敘述為如大石壓在胸口的不適，但是中年後女性的症狀常不典型，甚至以頭暈、無力、噁心嘔吐、冷汗表現。

診斷方式：醫師會根據病史，心電圖和抽血驗心肌酵素，來確定是否為心肌梗塞。

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2. 主動脈剝離



台灣藝人黃鴻升因主動脈剝離逝世後，對此疾病更加的了解，但主動脈剝離造成的胸痛感也是「突發性」的，這也是急診醫師間公認不好診斷的疾病之一。

胸痛表現：病人常描述為撕裂刀割感，常會痛到背後，或者形容是從上到下的痛。

診斷方式：通常會有胸部X光檢查縱膈腔寬度和心臟形狀，抽血驗血栓指數，近來也流行使用重點式超聲波，去檢查主動脈根的寬度，但是以上檢查都不能百分之百的排除主動脈剝離的可能性。

黃金診斷標準為胸腔顯影劑電腦斷層攝影，此檢查才能真正檢查出主動脈剝離。因為需要打顯影劑，需考慮顯影劑過敏及腎功能和等候檢查時間較久的問題。

3. 肺栓塞



肺栓塞是指肺動脈形成血栓或者被血塊栓塞的情形，因為肺動脈影響氣體的交換。

胸痛表現：輕者只有些許胸口不適，嚴重者會有喘的症狀，即使使用氧氣也難以改善。形式常以胸悶，難以指出明確位置表現。

診斷方式：從心電圖、 X光通常不會有異常，常因為有相關病史，如癌症、深層靜脈栓塞或者查不出原因的血壓血氧不穩，才會讓急診醫師懷疑此診斷，抽血驗血栓指數若很低，可用於排除此疾病的可能，但黃金診斷標準還是胸腔顯影劑電腦斷層攝影。

觀察胸痛頻率！兩種較不緊急胸痛問題

上述三類都是急診中相對緊急的胸痛問題，也有些胸痛是沒有這麼急的疾病：

1. 胃酸倒流（又稱胃食道逆流）



和心絞痛不同的地方是發生的時機，常常是在躺下或者是緊張時發生，發生的頻率和時期可能較久或頻繁，如幾個月甚至幾年反覆發生，由於是食道灼傷引起的疼痛。

胸痛表現：常常會偏胸部左側，因為食道就在心臟正後方，常被誤認為是心因性胸痛。

診斷方式：基本上不會影響生活功能，診斷的方式為排除法，在確定不是心肺問題後，門診安排胃鏡就可確診，或者先症狀治療，若一般止痛胃藥即有改善，則很可能是胃酸倒流。

2. 換氣過度



年輕人較常發生，常因擁擠環境或緊張心情發生，會覺得吸不到空氣而胸悶，但血氧和血壓都是正常的，常伴隨手腳末端麻木感，甚至出現手指痙攣，通常給予一些安眠鎮靜藥物，甚至嗜睡性的抗組織胺藥物，即可有很好的療效。

家人詳述患者症狀有助醫師進行判斷

田岳正說：「其他還有心包膜炎、心肌炎、創傷拉傷、肺炎、支氣管炎、帶狀疱疹…等數十種造成胸痛的疾病，各有各伴隨的病史症狀。」

民眾來到急診求醫，急診能做的就是「排除可能危及生命的疾病」，觀察胸痛型態同時給予症狀緩解治療，觀察治療反應。急診十誡裡有一條戒律，即所有的病，都要從最嚴重的開始想，這樣才能給來急診求醫的民眾最大的生命安全保障。

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