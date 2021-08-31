孤獨病︱長期忽略孤獨感增早死風險　專家指童年生活影響兒童性格

姜濤去年推出的派台歌《孤獨病》，道出都市人無法言喻的孤獨感。相信不少人都試過，即使置身人群之中仍感到孤立無援。其實孤獨不單止是一種感覺，若置之不理很容易會演變成各種身心疾病，更有研究指出，孤獨者早死的可能性比社交良好的人高一半。本文請來香港註冊輔導心理學家吳芷嫣，講解家長應如何處理兒童成長期的情緒，以防出現「童年陰影」。



每個人都有孤獨的時候，卻非所有人都懂得處理相關情緒。（圖片：Shutterstock）

人類天生需要伙伴 成長慣於壓抑感受影響歸屬感

吳芷嫣指出，人類其實是群體動物，天生便有群居需要，因為群居對人類有重要保護作用，減低一個人受襲的風險。「古時對罪犯的其中一種刑罰是『發配邊疆』，正正是把人帶到邊疆生活，剝奪其社交及情緒依靠，讓人身心受損。美國心理學家(Abraham Harold Maslow) 的需求層次理論 (Hierarchy of needs) 指出，社交需求是人類其中一項重要需求，可見社交互動是人類天生的一種傾向。」因此當社交出現上述問題，就會出現孤獨感。

長期的孤獨感或會對精神健康造成負面影響。（圖片：VIRTUS）

除此之外，後天的成長經歷亦對孤獨感產生影響。「童年時受到情感忽視是其中一個常見的原因，許多照顧者會希望孩子報喜不報憂，每當見到孩子表達負面情緒的時候，要不和孩子說『數到3，你好收聲啦！』；要不就會透過奬勵哄回孩子『唔好喊，畀粒糖你食。』吳芷嫣雖然表達方式不同，但兩種手法其實都是在向孩子表達，只有表達正面情緒，才會討人喜歡。久而久之，當一個人有負面情緒的時候，往往會透過壓抑控制，長遠無法釋放負面情緒，讓人產生孤獨感。」她補充，有部分出現偏心的家庭，被忽略的孩子往往更會懷疑自己的存在價值，覺得自己不受重視，長遠將感覺擴展到社交生活，同樣影響其在社交場合中的歸屬感。

若兒時經常被忽略，長大後可能更難說出內心想法。（圖片：Sohu）

而自我經歷亦會引致孤獨感，例如失去伴侶或挈親，或與伴侶分開、因要獨力擔當照顧者的角色而難以維持社交、獨自身處異地、因種族、性取向等原因被歧視等，都可能是產生孤獨感的原因。

長期孤獨易引發心血管疾病 患癌機率高三倍

雖說孤獨本身並不屬於精神問題，但有研究指出，孤獨感會增加某些精神健康問題的風險，例如抑鬱症、焦慮症、自尊心低下、睡眠問題和壓力增加。

外國亦有多項醫學研究指出，長期處於孤獨狀態，對身體各機能都有所影響。美國和英國的學者曾聯合進行一項涵蓋18萬名成人的跨國研究，發現經常有孤單感的人，患上心臟病的風險較不感覺孤單的人高29%，中風的機率則高32%。研究同時指出，孤獨對心血管健康造成的影響，不亞於焦慮和長期處於充滿壓力的工作環境。英國心臟基金會（British Heart Foundation）亦指出，經常感到孤獨的人通常伴隨不良的生活習慣，例如煙癮，這也是造成心血管疾病的原因之一。

研究指出常有孤單感的人，有較大機會患上心臟病。（圖片：China Medical University Hospital）

另外，有美國學者就218項、涉及約400萬人，有關脫離社會及孤獨感對健康影響的研究進行分析，發現相對於有良好社交的人，孤獨者擁有五大潛在危險：

●孤獨者早死的可能性較非孤獨者高50%；

●孤獨者的血壓平均較一般人高30毫米汞柱；

●孤獨者的罹患癌症的機率是平常人的兩至三倍；

●有高孤獨感的女性，其心血管疾病的發病率較輕度或無孤獨感的女性高76%；

●孤獨老人行動障礙率較正常老人高18%。

六招與孤獨感說再見

1.了解個人取向，敞開心門



人際關係類暢銷書作家Margaret Paul認為，要消除孤獨感，首要是了解自己到底偏好獨處，還是享受有人陪伴。若屬於後者，便應主動敞開心胸，與他人建立社交關係，若因為害怕被人拒絕，而關閉心門，便容易產生孤獨感。

2.多與朋友聯繫



朋友不需要多，即使只有三五知己，亦應經常與他們保持聯繫，而非在孤獨感來襲時才想起朋友的重要性。

孤獨者可多與朋友保持聯繫。（圖片：Shutterstock）

3.飼養寵物



若抗拒與人相處，可嘗試從「毛孩」入手，始終與小動物相處較人類簡單，而且，每天回家時看到寵物搖着尾巴歡迎你，或靠過來跟你撒嬌，均有助消除孤獨感。

「毛孩」的陪伴有助消除孤獨感。（圖片：Unsplash.com）

4.培養興趣與嗜好



專注個人嗜好，除了令人有所寄託，還可以尋找與自己臭味相投的朋友，並可趁機加入相關團體，增加社交機會，從而減輕孤獨感。

5.多做運動



運動可以幫助大腦分泌腦內啡，即多巴胺，產生積極、快樂、正向的情緒，踢走孤獨感。

6.幫助他人



例如定期到護老院、孤兒院，或其他社會福利機構做義工，探訪、陪伴不同人士，不但可消除孤獨感，也讓被陪伴者感到開心。

吳芷嫣，香港註冊輔導心理學家。（照片獲授權刊登）

Source:HK01,Mind Hong Kong,Common Health