Omega 3｜魚油丸食得愈多愈好？ 服用過量易胃痛3類人慎吃

奧米加3（Omega-3）脂肪酸益處多多，能助降血壓、維持眼晴及心臟健康，因此不少人會藉吃魚油丸來攝取奧米加3脂肪酸。不過，有研究報告指出，服食過量奧米加3魚油丸可導致心律不正！究竟進食魚油丸有什麼注意事項？如何吃才能發揮最大效用？



若以每粒含1000毫克、奧米加3濃度為30%的魚油去計算，半條三文魚便等於約13粒魚油丸所含的奧米加3。（Caroline / unsplash）

半條三文魚奧米加3含量等於13粒魚油丸

到底一粒魚油丸所含的奧米加3，等於多少條奧米加3魚類呢？以三文魚為例，半條三文魚就含有4,123毫克的奧米加3，每100克的三文魚則有2,260毫克的奧米加3；而一條鮪魚就有4,107毫克的奧米加3，每100毫克的鮪魚則有5,134毫克的奧米加3。

目前市面上魚油丸的奧米加3含量高低濃度不一，若以每粒含1,000毫克、奧米加3濃度為30%的魚油去計算，半條三文魚便等於約13粒魚油丸所含的奧米加3！不過，要留意市面上的魚油丸還有脂肪等成分，如單單以魚油丸代替魚類營養，則有可能對身體有害。

▼服用魚油丸注意事項（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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魚油丸不宜過量攝取

雖然奧米加3魚油丸是其中一種常見的保健品，有助降血壓、血脂、減低心臟病風險，但別以為補品吃得愈多愈好。基隆長庚外科副教授江坤俊醫生在健康2.0中提到，曾有一名50多歲的中風患者，因心律不正而長期服用抗凝血劑，更為了加強血管健康而大量服用魚油，卻令體內抑制血小板凝結，導致腦內出血。

所以，即使有益的補健品也不應盲目食用。有研究指，吃過多魚油可令身體吸收過多奧米加3脂肪酸，引致心律不正、胃部不適、口臭、稀便及流血不止。研究團隊指出，在5組不同劑量的奧米加3脂肪酸實驗中，發現不同劑量的脂肪酸也會提高血脂及心臟病者患有心律不正的機會率。

▼同場加映：不同的不飽和脂肪代表食油例子（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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三類人慎吃魚油丸

1. 正服用抗凝血劑者



魚油可抑制血小板凝結，因此正服用抗凝血劑如阿士匹靈的人士，便不應同時食魚油；否則有機會令體內出血，甚至出血性腦中風。

2. 胃病者



魚油有機會令人出現胃酸倒流、胃灼熱、消化不良和打嗝，因此患有胃病人士要慎吃。

3. 心臟病患者



研究指出，體內有高甘油三酯及心血管疾病的人士，不論吃什麼劑量的魚油，也會增加患有心律不正的風險。

▼同場加映：還有許多食物有助降血脂，你知道有哪些嗎？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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魚油丸宜飯後食

那麼，怎樣吃魚油才正確？魚油是從富含脂肪的魚類，例如：鯷魚、鯖魚、鯡魚、金槍魚、鮭魚等提取出來的油脂，因此將魚油「送飯食」或飯後食，會較易令身體吸收。一般來說，每日人體可攝取不多於3,000毫克的魚油，否則便有機會弄巧反拙。

不少深海魚都含豐富奧米加3脂肪酸，如三文魚、吞拿魚、鯖魚、比目魚等。（Vladimir / unsplash）

除了利用補充劑助降血壓、維持心臟健康之外，還有7款食物均含豐富的奧米加3脂肪酸！

1. 魚類



不少深海魚都含豐富奧米加3脂肪酸，如三文魚、吞拿魚、鯖魚、比目魚等。

2. 種子類



芝麻籽、南瓜籽、向日葵籽不僅富含Omega-3脂肪酸，也富含鋅和鐵。

3. 椰菜花



椰菜花不單富含奧米加3脂肪酸，還富含纖維、維生素A、維生素C、葉酸（Folate）。

4. 豆腐



豆腐不單富含奧米加3脂肪酸，還有助人體補充蛋白質和鈣。

5. 黃豆



黃豆富含奧米加3脂肪酸，也可讓小孩變得聰明。

6. 牛奶和乳製品



鮮奶、乳酪等營養食物不單富含奧米加3脂肪酸，也有助胎兒的腦部發育。

7. 核桃



核桃是奧米加脂肪酸很好的攝取來源，而且還能降低飢餓感。

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