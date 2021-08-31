新冠肺炎｜南非現新變種病毒傳播快1年突變40次！10須知疫苗失效?

新冠肺炎疫情至今未息，變種病毒如Delta仍在多國繼續肆虐，而國際醫學期刊《自然》（Nature）刊登了一項研究報告指，在南非發現了一種基因變種程度最高的全新變種病毒C.1.2，由5月至今已蔓延7個國家。這變種病毒傳染力究竟有幾高？疫苗又能否對此產生效用？對於變種病毒包括C.1.2你不可不知的10件事，你又知幾多？



南非現變種病毒 變種程度最高

南非出現新變種病毒，有關研究報告近日由南非國家傳染病研究所等發表，研究團隊指這全新發現的變種病毒C.1.2是基因變種程度最大的病毒株，目前已在全球至少七國出現。：

▼變種病毒C.1.2除了南非，還在歐亞如中國、英國等７個國家出現（按圖 👇👇👇）：

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1. 變種病毒C.1.2被首次發現是什麼時候?



變種病毒C.1.2於今年5月首次在南非被檢測到，當時已蔓延至南非境內至少6個省份。

2. 變種病毒C.1.2基因變種程度有多強？



與最早於武漢爆發疫情的原始病毒相比，變種病毒C.1.2的基因變種程度遠高於過去任何一種已知的變種新冠病毒，包括世衞標準的「高關注變異株」（variant of concern，VOC）或「須留意變異株」（variant of interest，VOI）。

變種病毒C.1.2每年可進行41.8次基因突變，較現時的變種病毒高約2倍。報告指這些基因突變的情況與病毒的傳染性、複製速度等一系列特性有關。

3. 變種病毒C.1.2病毒目前已在哪些國家出現?



病毒目前已在英國、中國、剛果、新西蘭、毛里求斯、葡萄牙與瑞士等國家出現，足跡遍及非洲、歐洲、亞洲和大洋洲。

南非新冠肺炎疫情：圖為6月19日，開普敦（Cape Town）一間醫院的醫護人員聚集，抗議院方提供予他們的防護裝備不足。（Reuters）

4. 變種病毒C.1.2傳播能力有幾高？



研究報告指，南非的變種病毒C.1.2相關確診比例於5月時僅有0.2%，6月增至1.6%，7月更達到2%，其增幅與之前Beta和Delta變異株在當地傳播的狀況類似，傳播力不容小看。

由於變種病毒C.1.2的變種程度比其他變種病毒高，或恐比其他變種病毒更具傳染性，甚至連疫苗也恐未必可對此發揮效力。

5. 新冠疫苗對預防變種病毒C.1.2功效有幾多？



變種病毒C.1.2會否導致疫苗失效，研究團隊指目前仍在進行實驗確定，以確定其對抗體的中和程度。不過，從目前的流行病學和基因組數據來看，變種病毒C.1.2可能具有更多「疫苗逃逸」即避開疫苗免疫反應的優勢。

6. 變種病毒C.1.2病毒已達世衞的「高關注變異株」標準？



南非當局早前已把相關報告轉交世衞，估計世衞日後將對C.1.2病毒正式命名及納入分類。截至8月25日，世衞目前已確認4種「高關注變異株」（variant of concern，VOC）。

4種「高關注變異株」：

Alpha（B.1.1.7，最先在英國發現）

Beta （B.1.351，最先在南非發現）

Gamma（P.1，最先在巴西發現）

Delta（B.1.617.2，最先在印度發現）

特性：傳播力高，可引起嚴重疾病，能逃避疫苗、檢測和治療



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變種新冠病毒增死亡率

上述報告雖未有提及C.1.2變種病毒的死亡率、高危感染族群等資料，不過以目前在全球疫情中大為流傳變種病毒Delta資料為例，估計C.1.2變種病毒的特性或比Delta更嚴重。

▼Delta病毒的病徵有什麼變化？傳染力和潛服期又有甚麼不同？（按圖 👇👇👇）

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7. 變種新冠病毒死亡率有幾高？



據英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）7月30日發表論文稱，如新冠病毒（SARS-CoV-2）繼續變種，死亡率或上升至35%，與中東呼吸綜合症（MERS）相若，而「沙士」嚴重急性呼吸綜合症（SARS）致死率為10%。

由於這新變種病毒株對疫苗和抗病毒藥物的抵抗力更強，即使已接種疫苗，死亡率增加的情況「幾乎肯定」發生，甚至變異病毒株能逃避現有的疫苗的情況亦「差不多肯定」（antigenic drift）會發生。

英國新冠肺炎疫情：圖為8月1日，一名女子在倫敦接種輝瑞疫苗。（Reuters）

8. 年輕人較易感染？



英國近期新增的確診個案大部分均是Delta變種病毒案例，但與過去疫情爆發主要集中感染年長一輩不同，新的Delta變種病毒主要感染年輕人。根據倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的研究，在這次疫情爆發中，年輕人感染比例是年長一輩的5倍。

9. 變種病毒潛伏期較長？



理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒曾在港台節目表示，變種病毒的潛伏期平均為3日，不過也可長達21日，增加在社區傳播的風險。

10. 變種病毒傳播性更強



和傳統新冠病毒株，社交距離建議保持1公尺相比，變種病毒（如Delta）的建議是保持2公尺以上。但專家警告，即使相隔2公尺，也只是降低感染風險，不等於不會染疫。有日本專家指，印度Delta毒株，就算拉開2公尺距離，也會有10%的機率被傳染。

美媒7月29日引述美國疾病控制和預防中心（CDC）內部文件報道，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的變種病毒株Delta傳染力有如水痘般高，人們要謹慎以對。

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