【中秋限定】醫師Easy猜燈謎小遊戲　賞你應節手作桂花豆沙月

中秋節將至，最幸福的莫過於能以賞月之名與親人共享天倫，品嚐各式月餅美食，歡度佳節。市面上販售的月餅林林總總，除了傳統的雙黃蓮蓉月、口味多變的冰皮月餅外，還有近年大行其道的奶皇月，不同月餅各有追捧者，奈何大部分都與多糖、多油劃上等號，未必適合一家大小分享。為了醫師Easy廣大讀者的健康著想，於9月3日至13日期間，到醫師Easy手機應用程式參與猜燈謎遊戲，即有機會贏取由怡健堂中醫贊助的慶節月餅，與家人一同享用全人手製作的健康月餅。

有獎遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【嚐花月慶團圓】橫幅，即可進入猜燈謎遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

４. 完成小遊戲後，分享你的中秋節活動並填寫個人資料。

於醫師Easy APP點選【嚐花月慶團圓】橫幅，即可進入猜燈謎遊戲。

凡參與本次猜燈謎遊戲並完成個人資料登記的參加者 ，即有機會嬴得由怡健堂中醫贊助的極品桂花柑橘豆沙月餅（價值$368），共有20個名額。



怡健堂中醫 — 極品桂花柑橘豆沙月餅（價值$368）

首600位參加者更可額外獲得815分「01積分」，於「01 mall」購物可直接扣減商品價格，部分貨品更可扣減高達50%！



中醫師聯同本地良心工場出品 優質健康特色月餅

極品桂花柑橘豆沙月餅由 怡健堂中醫與FairTaste 細味公平 聯乘出品，由細味公平的本地工場「公平婦作」全程手作，以公平貿易的理念運作，尊重生產者的貢獻，付出更合理的工資，同時盡力建立生產者與消費者之間的關係。

月餅由細味公平的本地工場「公平婦作」全程手工製作。

怡健堂中醫嚴選多款優質健康食材，當中包括巴拉圭100%有機原蔗糖、一級有機山茶花油以及日本上等柑橘，務求能為香港人提供更有特色、更健康的月餅。

怡健堂中醫 — 極品桂花柑橘豆沙月餅（價值$368）

當中採用的有機山茶花油有「東方橄欖油」之稱，內含豐富Omega-3與Omega-6，屬於好的脂肪來源，能有助減少血液內油脂積聚，亦能保護細胞結構及調節代謝機能及免疫反應。有機原蔗糖則能為月餅保留天然糖蜜味及金黃色澤，熱量比一般化學合成的白糖更低，注意卡路里攝取的減肥人士亦可大快朵頤。月餅獨特的口味來自日本上等柑橘帶有濃郁香氣，配合原粒上品桂花與幼滑豆沙，令豆沙餡甜中多帶一份清新，甜而不膩。

月餅採用原粒上品桂花及其他有機食材製成

每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將被取消資格，恕不另作通知。



*活動完結後，得獎者須按得獎電郵所列之指定時間、地點領取禮品，逾時恕不受理。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*



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應節月餅易飽滯 配合３款茶飲享用助解膩

月餅屬於高卡路里食品，吃多了便容易感到飽滯。醫師Easy特意搜羅了三款有助消滯的茶飲，讓大家開心健康地過中秋！Ozen 生活館推出的四季春三角茶包，選用來自台灣的高品質茶葉，其濃郁香氣可減傳統月餅油膩感，讓味覺收穫一份清爽。

➤Ozen生活館｜＜四季春 - 三角茶包（10小包｜可冷泡）＞ $45。

普遍月餅都加入大量油脂製成，進食過量容易造成脂肪積聚。尚膳房的降脂茶由專業中醫師精心調配，採用洛神花、陳皮等消滯降脂的食材，減輕腸胃負擔。

➤尚膳房｜＜洛神．降脂茶＞ $138（87折 - 原價$158）。

中秋象徵人月兩團圓，大多會與家人、朋友聚會，不但會增加外出用餐的次數，一不留神甚至會暴飲暴食。「Tea Lab五行茶療 - 木系花茶」，五款茶包分別以不同草本植物作為基底，配合月餅飲用不但可以增加風味，更有助清脂淨血、紓壓降燥及舒緩腸胃。

➤Tea Lab｜＜「五行」主題禮盒 - 木（5包裝）＞ $290。