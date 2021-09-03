足底筋膜炎｜扁平足高足弓易腳痛！受壓不正確致傷膝肌肉硬4問題

宅在家中幾個月都沒有外出運動，現在降級之後，不少人期待在暑假尾聲，或是中秋節時出遊。不過A.S.O足健康顧問、台灣職能治療師（港稱：職業治療師）薛呈翰表示，居家防疫的時候足部一直是低活動量的狀態，如果突然走很多路、高活動量，或一下子激烈運動，就可能引起慢性發炎、足底筋膜炎等問題，還是要注意自己腳部的狀態跟能力，慢慢恢復活動。



足部不當受力易致慢性發炎！

薛呈翰指出，足底不當受力就容易因壓力或牽拉導致急慢性發炎，進而增加跌倒、或是運動傷害的風險，透過檢視自己的壞習慣或是身體結構上的異常，可以幫助找到足部不舒服的原因。

▼好發腳痛的族群（按圖看清👇👇👇）

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- 肥胖

- 穿不適當的鞋

- 職業性質需要久站、久走

- 缺乏運動習慣

- 有高弓足

- 有扁平足



薛呈翰說，針對這些族群，除了平時多注意雙腳的保健與健康，建議選擇有良好的足弓支撐和減震性能的鞋子，還可透過動態的足壓測量，找出可能的潛在問題。

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動態的足壓測量怎麼做？

薛呈翰說，動態足壓測量可以檢測在走路或活動時，足部所承受的壓力，藉此判斷是否有受力不平均、高低肩等問題。比如不習慣長時間走路的人，在突然長時間走路時，施力方式可能不正確，就容易引起其他部位的肌肉骨骼代償出力，發生髖關節、膝關節和足底疼痛或肌肉僵直的情形。

而如同長途駕駛前要先檢查胎壓，透過動態足壓量測找出可能的潛在問題，並根據測量結果選配合適的鞋、墊，也更能保持足部的健康。動態足壓量測總共包含5個部分，可以測量步態、重心、足壓、拇趾外翻，以及整體的評估。

1. 步態類型：共區分為內偏、外偏、正常三種類型。

2. 雙腳重心比例：過大的壓力差，將對人體的站姿、走姿都造成影響。

3. 足壓集中區：足壓過度集中於特定區塊，便有促發足部疼痛的風險。

4. 拇趾外翻風險：拇趾外翻不僅常造成皮肉之痛，更可能影響腳型的美觀。

5. 健康風險提醒：根據量測結果提供健康風險預測及預防保養對策。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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