18區蚊患最高危原來係呢區！教你5招滅蚊　用滅蚊燈就要注意這點…

本港夏天潮濕多雨，加上不少住宅鄰近郊野，因此成為滋生蚊蟲的黑點。食環署於全港選定了64個蚊患監察地區，以了解全港蚊患的分佈及密度。雖然踏入9月，但蚊害高峰期仍然未過，多區依然錄得中至上風險級別，其中啟德北更錄得35.4%全港最高紀錄。要趕絕蚊患，除了做好個人的及環境衞生之外，坊間亦有不同驅蚊方法，大家亦不妨試一試。



本港舊區一向是蚊患高危地區，其中長沙灣由4月起一直處於中風險的第二級別。雖然上月指數略為回落，但指數仍有11.7%。另一方面，啟德北上月錄得全港最高的35.4%，屬於高風險的第三級別，很大機會是該區地盤較多，積水令蚊蟲快速繁殖。

啟德北是8月全港蚊患指數最高的地點。(資料圖片)

居家防蚊4招

蚊叮的確令人煩擾，而它們更會傳播登革熱、日本腦炎等疾病。大雨過後，積水的地方就是蚊蟲產卵滋生最理想的環境，因此除了定時清除積水之外，亦可以把稀釋的漂白水擦拭居家環境，包括花瓶、水缸、水塔等，可有效抑制蚊蟲滋生。

**按下圖了解更多防蚊絕招**

+ 4

滅蚊燈需定時清理 保持電柵運作正常

除了以上４招，想減少蚊蟲，其實也可以使用滅蚊燈，這個方法同樣有效。研究蚊子超過70年，有「台灣蚊子博士」的連日清表示，蚊子有被紫外光或波長接近紫外光的光線所吸引的特性，而蚊子一般會躲在陰暗角落，所以只要把滅蚊燈放在合適的位置，不到一個星期就可以全部消滅。」不過，連日清提醒，蚊子被電死後會積聚在電柵上，一定要勤清理，否則電柵就會失去了通電和滅蚊的效果。