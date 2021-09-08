兒童健康您要知！ 參加問答遊戲贏取過敏測試 找出致敏源頭

【九月福利】關注兒童健康 贏取過敏測試 找出致敏源頭

悠長的暑假剛過，家長必須時刻注意小朋友的健康狀況，使他們有強健的體魄專心學習。但香港車多空氣差，加上天氣不穩定，兒童的過敏症隨時一觸即發，流鼻水、眼痕、濕疹等症狀有機會為校園生活帶來困擾。為了讓小朋友盡情享受學習時光，於9月8日至21日期間，到醫師Easy手機應用程式參與小遊戲，回答數條有關兒童健康的問題，即有機會贏取由麥迪體檢贊助的吸入性過敏原 - 皮膚點刺快速測試，找出引發敏感症狀的源頭，以便對症下藥，舒緩日常不適。

流鼻水、眼痕、濕疹等過敏症狀有機會為校園生活帶來困擾

有獎遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【兒童健康您要知】橫幅，即可進入小遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

４. 完成小遊戲後，分享想贏得皮膚點刺快速測試（吸入性過敏原）的原因並填寫個人資料。

點選【兒童健康您要知】橫幅，即可進入小遊戲

凡參與本次小遊戲並完成個人資料登記的參加者 ，即有機會贏得由麥迪體檢贊助的吸入性過敏原 - 皮膚點刺快速測試(尤其適合鼻敏感人士)（價值$1000），共有15個名額。



首600位參加者更可額外獲得800分「01積分」，於「01mall」購物可直接扣減商品價格，部分貨品更可扣減高達50%！



本次送出的皮膚點刺測試由麥迪體檢贊助，適用於測試吸入性致敏原，包括塵蟎、貓毛、狗皮屑等，過程會將小量過敏原刺入有豐富肥大細胞的皮膚表層，全程無須抽血。當檢驗結果為陽性，測試範圍會於15 -30分鐘內出現腫脹和發紅的徵狀，繼而得知身體對哪一種致敏原有排斥反應，家長就可對小朋友的過敏狀況有最基本的了解，長遠有系統地去避免接觸致敏原。

麥迪體檢贊助的吸入性過敏原 - 皮膚點刺快速測試

本測試尤其適合長期受鼻敏感折磨、家中飼養寵物的人士；不適用於以下人士：經醫生診斷為蕁麻疹、曾經和/或家族史有過敏性休克、經醫生診斷為哮喘、皮膚狀況不穩定（嚴重濕疹）、懷孕，請參加者多加留意。

每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將被取消資格，恕不另作通知。



*活動完結後，得獎者須按得獎電郵所列之指定時間、地點領取禮品，逾時恕不受理。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*



更多獎賞活動請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，密切留意最新資訊！

全身性過敏反應不容忽視 嚴重者可致休克死亡

全身性過敏反應指人體對致敏原所產生的嚴重過敏反應。當致敏原進入體內，免疫系統就會視其為入侵物質，並會於幾分鐘到一小時內作出反應，嚴重的話可能會危及生命。家長如要清楚知道有哪些物質對孩子有潛在風險，可以選擇進行更詳細的檢測。麥迪體檢提供的全面性皮膚點刺快速測試，能快速測試１８種常見食物及環境致敏源，幫小朋友備餐時就可多加留意。

➤麥迪體檢 皮膚點刺快速測試

兒童大多好動，平日在學校、家居中均會接觸不少玩具及物件，兒童皮膚斑貼測試能檢驗出２０種接觸性致敏原，適合３—１２歲孩童，家長就可避免日後選用含有相關成分的產品。

➤麥迪體檢 兒童皮膚斑貼測試 (接觸性致敏原)