預防心臟病｜跟著醫生去打網球

心肌梗塞、中風的高膽固醇以及心臟病都是都市人健康的「隱形殺手」,但其實大家只要每星期進行適量有氧運動就可以增強心肺耐力及降低膽固醇,今次「跟著醫生打網球」找來兩位心臟科專科醫生──陸毅康醫生及陳良貴醫生跟大家分享一下在云云運動中,推薦大家打網球的原因!



打網球可增加好膽固醇、降死亡率

陸毅康醫生及陳良貴醫生指出長期打網球的人運動量及心肺功能都會較好¹,來回折反動作能訓練到肌肉及關節,長遠亦可減少骨質疏鬆,另外更可以增加血液中的好膽固醇²,英國就有研究顯示30歲以上人士經常打網球,相比起做其他有氧運動如跑步、游泳等,可以降低更多的整體死亡率³!

原來膽固醇亦有好壞之分,LDL-C是壞膽固醇,HDL-C是好膽固醇,壞膽固醇會誘發心血管疾病及增加心臟病風險,而好膽固醇則可把壞膽固醇帶到肝臟清除⁴。所以控制膽固醇水平對於預防心血管疾病十分重要,大家記得要定期檢查膽固醇水平!想知道更多打網球的好處及預防心臟病的方法,就要看看上面「跟著醫生打網球」的短片!

資訊由陸毅康醫生及陳良貴醫生提供

為鼓勵市民認識健康資訊,本文章由安進香港支持製作

HK-07105-REP-2021-Sep