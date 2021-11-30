糖尿病｜臉上有呢兩條紋可能有高血糖?! 日專家教你兩種方法抑制

糖尿病症狀除了口渴、尿頻外，皮膚上原來也可看到端倪。有日本專家指，面上部分皺紋的出現，可能是高血糖的警號，因為血糖已經破壞到肌膚，恐變成糖尿病！究竟哪些皺紋與高血糖有關？有哪些方法預防？



是否屬高血糖一分子，原來可以從法令紋及頸紋變黑反映出來！日本國際醫療福祉大學老年醫學主任教授浦野友彦在節目《恐怖醫學》表示，法令紋從鼻翼一直延伸到嘴巴兩側，除了影響外觀，更代表可能有高血糖。

發現有法令紋的女士血糖偏高。（01製圖）

法令紋從鼻翼一直延伸到嘴巴兩側，除了影響外觀，更代表可能有高血糖。

▼臉上有法令紋及頸紋變黑是高血糖徵兆？（按圖👇👇👇）

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1. 法令紋



日本慶應義塾大學醫學部教授井上浩義指出，血糖過高容易讓糖分和蛋白質結合成糖化終產物「AGEs」，它又會和維持肌膚彈性的膠原蛋白結合，結果令肌膚彈力下降、鬆弛、形成法令紋。因此法令紋較深的人，更要對自己的血糖狀況提高警覺。

2. 深色頸紋



台灣一文章指，學名為「黑色棘皮症」，出現在脖子上，也會出現在腋下，其皮膚黑而粗糙。因體內排斥胰島素，令濃度升高，刺激皮下細胞增生，讓皮膚黑色素沈澱、過度生長，結果皮膚變黑、變厚。年輕人出現此情況特別要注意，有機會是糖尿病徵兆。

高血糖是指血液中充滿過多糖分，會傷害血管壁，傷口會被粥樣斑塊的油分入侵，阻礙全身血液流動甚至凝固，造成糖尿病，或引致缺血性中風、心肌梗塞、認知障礙症等嚴重疾病。

▼高血糖知多啲（按圖👇👇👇）

維他命D不足隨時患糖尿！

浦野教授續指，如果維他命D長期攝足不足，也可能造成血糖過高。

▼維他命D與高血糖有關？（按圖👇👇👇）

浦野教授解釋，維他命D充足的時候，人體即會分泌骨鈣素（Osteocalcin），除了幫助骨骼生成以外，骨鈣素也有抑制血糖上升的效果。因此，有法令紋的人，也是因為維他命D不足，血糖也容易長時間偏高，對皮膚造成傷害，形成法令紋。

他續指，體內骨鈣素少的人，比起多的人，罹患糖尿病的風險約高達8倍。另外美國加州進行的流行病學研究則發現，維他命D充足的人，罹患2型糖尿病機率只有5分之1。

食菇、曬太陽助攝維他命D

井上教授在節目中提到，有2大方法補充維他命D。

▼補充維他命D日常習慣（按圖👇👇👇）

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1. 曬太陽



紫外線照到皮膚上會讓皮膚自行合成維他命D，但每天應以10～15分鐘為宜，長時間暴曬不但沒用，還可能有害健康，提高患有皮膚癌的風險。

2.食用富含維他命D食物



魚類：三文魚、秋刀魚、吞拿魚

菇類：香菇、舞菇、金針菇、松茸、雲耳、鳶舞茸

同場加映：▼拯救高血糖蔬果（按圖了解👇👇👇）

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同場加映：高血糖有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

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