睡眠不足6小時會早死？注意「睡眠衞生」！推介6個安神穴位助入睡

去年，香港中文大學一項調查發現，本港每10名市民，就有6.8名有失眠問題，情況令人關注。當中4成失眠的原因是工作或學業壓力的原因，其次是健康及家庭的問題。醫學界一直建議，每人每日最少睡7至9小時，但港人每天平均只有6.5小時，少絕台灣6.8小時、日本6.7小時，當中學生更是失眠的重災區。



失眠是不少港人的困擾，精神不足嚴重影響翌日的工作、上學表現。（《當你沉睡時》截圖）

睡眠不足會早死

經常聽到人說「唔夠瞓又唔會死」。不！唔夠瞓真是會早死，根據《美國心臟協會期刊》的報導，每天晚上睡眠時間不足6小時，會增加高血壓，二型糖尿、心臟病、中風、癌症等風險，其中死於心臟病的機率較睡眠達8個小時的人高出2倍，死於癌症的機率亦高出3倍。

長期睡眠不足會影響身體，長遠更會增加死亡的風險(圖片：shutterstock.com)

1. 注意睡眠衞生（Sleep Hygiene）

所謂睡眠衞生，不是床舖的清潔程度，而是解作營造一個舒適的睡眠環境，建立規律的作息習慣，排除會影響睡眠的因素，建立睡眠的習慣。

**按圖即看建立睡眠衞生方法**

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2. 失眠認知行為治療（CBT-I）

心理學家認為，部分失眠患者可透過矯正睡眠習慣與信念，從而改善睡眠質素。舉例：「我一定要睡著」、「晚上會不會睡不好」、「睡不滿八小時怎麼辦」，漸漸地也容易衍生出，「我就是睡不好！」的負面思維。這時候可嘗試「矛盾意象法」，即幻想自己在舒適的環境，再想想自己意願相反的念頭，或者會有意想不到的效果。

3. 刺激腳底反射區

在中醫的理論中，認為人有「四根」，其中腳為精氣之根，包括精力、體力及免疫力的指標，而足底是腎的根源，反射區較其他部位多，只要按壓足部的反射區、穴位，就可以放鬆身體，幫助入眠。

**按圖即看6個安神助眠穴道**