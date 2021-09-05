減肥｜飲食健康又運動仍有肚腩？嗜甜性慾減6大徵兆因荷爾蒙致肥

小腹很難消﹖都已經做了這麼多腹肌訓練還是像懷孕6個月﹖其實，讓你肚子變大的情況並不單純！你的荷爾蒙會因為多種因素導致體重增加，雌激素與睪固酮的波動會影響新陳代謝，其他如與壓力有關的皮質醇、與血糖有關的胰島素，都可能引發食慾和增加體重。這篇文讓你深入了解讓小腹變大常見的荷爾蒙失調原因和解決方案。



讓荷爾蒙增加脂肪的原因：

1. 壓力

2. 缺少睡眠

3. 潛在的健康狀況

4. 老化



透過生活方式改變解決荷爾蒙問題：

1. 緩解壓力（冥想、瑜伽或其他治療）

2. 改善睡眠習慣

3. 均衡飲食

4. 限制酒精、糖和破壞激素的食物（如加工食品、油炸類食物）



▼6個徵兆顯示你的發胖元凶是荷爾蒙（按圖率先看清👇👇👇）

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你的飲食習慣沒有改變、運動訓練的時間也差不多，但因為某些因素你的肚子慢慢變大…當然，我們先扣除懷孕，用這些跡象來發現是不是荷爾蒙作祟！

1. 吃得健康小腹卻不斷變大

腹部脂肪增加通常首要追溯飲食，但是，如果在飲食和生活方式穩定的情況下腹部仍愈來愈大，那麼你的體重增加很可能是荷爾蒙影響，尤其是一些無法控制的荷爾蒙失調原因，例如老化、癌症治療，和一些潛在疾病如甲狀腺、感染性疾病。簡而言之，腹部脂肪增加有可能意味著你的雌激素或睪固酮隨著年齡增長而波動，但如果沒有改變生活方式、也沒有接近中年，那麼就要與醫師討論你潛在的健康狀況。

2. 常常喜怒無常

因為荷爾蒙增加脂肪通常會伴隨著悲傷、憤怒情緒或者兩者並行。因為荷爾蒙失調時，整個身體都會受到影響，大多數女性會落在45-55歲更年期期間，此時雌激素突然下降除了月經結束，還會引發其他變化如陰道乾燥、熱潮紅，甚至體重增加。 另一方面，睪固酮水平也會隨著年紀增長而下降，無論是否與年齡有關，睪固酮缺乏都會導致勃起功能障礙、喜怒無常、肌肉流失和脂肪增加。

3. 性生活平淡

影響性慾的激素（雌激素與睪固酮）也會影響腰圍。研究顯示，更年期通常會導致性慾下降，同時導致體重增加和內臟脂肪增加，而這些脂肪通常堆積於腹部。

4. 長期處在壓力下

並不是所有荷爾蒙都跟性有關，例如腎上腺分泌的皮脂醇可應對壓力，又被稱為「壓力荷爾蒙」。皮質醇也可提高血壓、血糖水平和產生免疫抑制作用，對於代謝調節、血糖管理，以及治療過敏症和發炎都有其功效。基本上，慢性壓力會導致皮質醇長期處在高水平，也可能造成胃口變大、高血糖，接著就產生腹部脂肪。

5. 睡眠不足

天天忙得焦頭爛額、蠟燭兩頭燒，也可能讓你脂肪變多。我們都知道睡眠不足對健康會產生重大影響，但你知道影響範圍從降低性慾到增加食慾都是嗎﹖缺乏睡眠會擾亂壓力荷爾蒙「皮質醇」、抑制食慾的荷爾蒙「瘦素」，以及增加食慾的荷爾蒙「飢餓素」。而且，睡眠不是說補就能補回來的！2019年一項研究發現，那些試圖在週末補足睡眠不足的人，仍會經歷荷爾蒙波動、體重增加和熱量攝入增加。

6. 無法克制糖

如果你每天不吃甜食、喝甜飲料就會受不了，請退後一步檢視自己為什麼會這樣﹖對糖的渴望通常是荷爾蒙出問題的早期徵兆，一個可能是出現瘦素抗性（Leptin Resistance）。瘦素是調節食慾的荷爾蒙，當你吃飽它會告訴你的大腦，但如果身體對瘦素的敏感性降低，使瘦素的製造因為不當反應而增加，就稱為瘦素抗性。如果你在大餐一頓後仍不覺得很飽，請去諮詢醫師，因為瘦素抗性可能導致你暴飲暴食。

另一個可能則是胰島素問題。當胰島素失衡，身體可能出現對糖的渴望、體重暴增、注意力不集中，此時請諮詢醫師提供降低胰島素的自然療法。

▼如何從日常生活中發現代謝慢的蛛絲馬跡呢？（按圖👇👇👇）：

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5個解決荷爾蒙發胖的技巧

首先要知道，解決荷爾蒙問題沒有特效藥！你的解決方法取決於找出哪些荷爾蒙失調以及其原因，以下5個策略是個很好的開始。

1. 學習短暫紓壓方法

嘗試透過冥想、瑜珈調節呼吸等方式，找一個管道能在短時間內紓解壓力。

2. 休息

沒有什麼可以替代睡眠，所以盡可能每晚維持7-8小時睡眠時間，以幫助調節荷爾蒙，也使消化系統恢復健康。

3. 多吃平衡荷爾蒙食物

透過飲食可以對荷爾蒙發揮重要作用。當荷爾蒙（尤其是胰島素）失調，身體可能儲存額外的腹部脂肪，甚至導致第二型糖尿病。吃營養豐富的膳食纖維，如蔬菜、豆類、全穀類等可溶性纖維可以降低血糖。

4. 跟糖說掰掰

透過長期減醣、低醣飲食可以減少荷爾蒙引起的多餘脂肪。

5. 限制飲酒

研究顯示飲酒會影響荷爾蒙，甚至會提高停經前女性的雌激素。如果你認為體重增加是因為荷爾蒙失調引起，試著戒酒一個月並觀察前後有什麼差別，可能在你晚上喝酒後刺激你的內分泌系統。

▼同場加映：平衝荷爾蒙食物（按圖率先了解👇👇👇）

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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