EMS微電流、RF、彩光？家用美容按摩儀點揀最有效？內附限時優惠

作為愛美的女生，無論工作抑或約會都想以最佳樣貌示人；雖然大部分美容院經已重開，但疫情持續，不少人仍然擔心衛生問題，所以減少出外做Facial的次數；倒不如在家中長備一部「家用美容儀」最實際！不但慳錢慳時間，而且方便攜帶；就算在辦公室急救還是去Staycation時護膚都一樣得。加上OL們長時間對著電腦，維持同一個姿勢，絕對有試過會腰酸背痛；但下班後已入夜，難以找到按摩店鬆一鬆。醫師Easy將推薦4款性價比高的美容、按摩養生儀器，收細毛孔、去皺紋、美白、消腫、瘦腿功能樣樣齊，讓大家隨時隨地保持完美狀態！

如何選擇合適的美容養生儀？先了解原理和功效！

RF射頻（Radio Frequency）

RF射頻美容儀在美容行業中被公認效果顯著，原理是當射頻聚焦皮膚時，電磁波產生的熱能可直透真皮層和皮下組織，從而刺激膠原蛋白細胞收縮及自我增生；使皮膚達到緊緻，飽滿和彈性的狀態，亦有效淡化各種細紋。使用時要注意溫度，以免燙傷。使用後皮膚會變得乾燥，需要補水。



彩光（IPL／Intense Pulsed Light）

當閃動燈光時，彩光能夠製造出高能量丶較闊的眽衝光光譜，包含大概是560-1200微米波長的光線。不同光線波段照射皮膚後，可同一時間內處理各種問題；促進新陳代謝之餘，亦能消毒和消炎，收縮毛孔並改善皺紋，甚至脫毛皆可。但彩光美容儀起效普遍較慢，一般需要幾個月的時間；可每天定時照射，適合任何膚質年齡使用，特別適合油脂分泌旺盛、痘痘肌和鬆弛肌人士。



微電流（EMS／Electric Muscle Stimulation）

微電流會直達真皮層，刺激肌肉不斷收縮，促進增生肌肉代謝的重要細胞，加速膠原蛋白的生成，令皮膚回復彈性。其實中醫方面早已有原理相近的療法，例如透過針灸或者電療，來刺激細胞電路通道。適合任何年紀，想瘦臉、去水腫的人士使用。



私心推薦4款美容按摩養生儀 美白消腫收毛孔功能樣樣齊

１. Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀

「Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀」集合多項技術於一機，包括EMS微電流、RF射頻、5種美容彩光。透過與人體相近的EMS微電流，按摩面部、頭肩、手、肚、腿等，只需10分鐘，便可得到緊緻的效果。此外，更有預防脫髮或白髮生長、淋巴排毒等功能。同時亦有助促進血液循環、消除肌肉疲勞和水腫，及改善皮膚老化、鬆弛水腫等問題。

這部家用按摩機RF技術，可發放安全的頻率能量，能直達肌膚3mm的真皮層，讓水分子高速震動和發熱至35到45度，有助减淡幼紋、提亮膚色。更備有4種美容彩光，分別有可增强肌膚彈性(紅光)、淡紋緊緻膚質(黃光)、暗瘡消炎(藍光)、美白嫩膚(紫光)。現在01Mall有兩星期限時優惠，有興趣的讀者們要快點行動！

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２. mooyee H2 微電流溫感按摩器

機身只有手掌大小的「mooyee H2 微電流溫感按摩器」，小巧便攜，簡直是OL必備之選。它加入首創技術的「EMS微電流+石墨烯」技術，備有3檔溫度調節、5種模式選擇、20檔強度調節，可貼在身體任何一個部位；模擬出揉捏、肘壓、刮痧、推拿之按摩技巧，石墨烯短時間內迅速升溫，產生遠紅外線，舒緩疼痛及炎症問題，可達到類似物理治療的效果。

無論在家或是辦公室都可以輕鬆幫助女士們促進血液循環、減少因久坐或欠缺運動所引發的腰酸背痛和肌肉繃緊的不適；還可預防及改善腰頸椎問題、甚至是女性宮寒、月經疼痛等的情況。

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３. Vonmie 腳部按摩墊

自「Vonmie腳部按摩墊」推出以來，秒速風靡全日本，受到不少網民極力推薦。而有關此產品的YouTube播放量超過幾十萬，可見用家對其萬分喜愛。短短一年便成為同類產品的銷量冠軍，全球銷量突破50萬部！最近更推出香港區獨家的升級版本，比舊版本多加1種鍛鍊模式及顏色，而且採用了可摺疊式設計，方便慳位。

（圖片：Youtube）

新版本的按摩墊，共有「塑形」、「放鬆」、「鍛鍊」3種模式及15個力度隨意選擇；備有EMS微電流，可使肌肉每秒鐘運動2.6次，以每3分鐘計算，就可運動468次，等於跑步1.4公里。除了可以改善血液循環外，亦有助舒緩腿部肌肉，減少青筋；特別適合需要經常穿著高跟鞋的OL一族，長時間使用，更能夠改善腿部肌肉線條。這項技術原本是運用於幫助太空人恢復肌肉力量，因此用於按摩的效果相對十分顯著。

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４. Turbo Italy健康足療機



不少女生都抱怨自己久坐辦公室令到雙腿浮腫，多喝水也沒效，非常困擾。早前《延禧攻略》中飾演順嬪的張嘉倪曾表示泡腿一星期能消除水腫，更可激減8公斤！此話一出，直接在內地掀起一股「足浴」熱潮。

（圖片：知乎@網易公開課）

經過全天繁忙的工作後，足浴的確是一件不錯的紓壓活動，不單可促進血液循環，提高新陳代謝，更有利於祛寒除濕、調理臟腑、改善失眠、經痛等問題；因此，俗話說「泡腳能防治百病」一點也不誇張。「Turbo Italy 健康足療機」非常適合初試泡腳人士，用法相當簡單。產品有3種按摩模式，分別是「震動」、「加熱+氣泡」、「加熱+氣泡+震動」，有效刺激腳部穴位，消除經絡疲勞，讓你安坐家中無時無刻也能享受足浴的樂趣。

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說起泡腳，足浴按摩球也是不可缺少的用品，醫師Easy誠意為大家推薦「B.Bellus Home Foot Spa泡腳足浴按摩球」，一盒備有9種，而成分配方包括生薑、番紅花和艾草，配合大家的不同需要。

生薑系列：有助身體驅寒去濕，改善下半身水腫及怕冷特質。



番紅花系列：活血化瘀、調節內分泌功能。



艾草系列：消炎抑菌、去除腳臭異味，緩解女士生理期不適。



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如果各位讀者有意選購以上的美容按摩養生儀器，就千萬不要錯過限時優惠！優惠只到9月13日止。