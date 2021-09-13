點心熱量｜春卷糯米雞未算肥冠軍=叉燒包2倍！營養師教減肥點食法

去茶樓嘆一盅兩件是不少港人的至愛，燒賣、蝦餃、珍珠雞等常見的點心款式，到底熱量有多高？有營養師指，吃點心要喝茶其實有原因，不只有助消化，還能預防心血管疾病。若吃對了次序更能減少熱量吸收，不易致肥！



茶樓點心雖然大部分用蒸熱法煮熟食物，但當中不少材料本來含油量高，吃一件的熱量甚至高於一碗飯。以下是註冊營養師劉嘉豪Jim分享10款常見點心款式的熱量比較。

▼10款常見點心有幾肥？（按圖👇👇👇）

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點心熱量

馬拉糕是最高卡，每100克有320千卡，相等於1.2碗白飯。而珍珠雞也有210千卡，最低卡是燒賣和蝦餃，分別有42及40千卡。

減肥食點心最緊要識揀！

減重也一樣可以吃點心，註冊營養師劉嘉豪Jim有以下小貼士讓大家吃點心吃得健康，進食次序原來也有關。

▼食點心健康貼士（按圖👇👇👇）

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1. 選擇低卡點心



盡量進食較低卡及非油炸的的點心款式，例如蝦餃、燒賣等，每款大概可吃2至3粒。而其他款式例如腸粉、奶黃包等可吃1至2件。炸春卷、鹹水角等多油高卡食物宜少吃。

2. 醬油分開點



醬油例如豉油，要與點心分開點汁，避免食物吸收過多調味料，增加鹽油糖等含量。

3. 食點心不易致肥次序



可以先食菜類（膳食纖維）增加飽肚感，再吃肉類，可以同時吃菜，比例1:1，最後才吃澱粉大約1碗，例如1個糯米雞已相等1碗澱粉。

例如：菜→牛肉→燒賣→腸粉／糯米雞

註冊營養師劉嘉豪Jim建議3個吃點心的健1小貼士。(註冊營養師 Jim Lau@facebook圖片)

點心與熱茶係絕配？

吃點心時一定有壺熱茶常在左右，Jim指其實喝茶對高膽固醇及血脂人士甚有幫助，因為茶含有抗氧化的兒茶素（Epigallocatechin Gallate ），它可抑制低密度脂蛋白的氧化，減少心血管疾病風險。

▼飲茶有幾好？（按圖👇👇👇）

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綠茶烏龍茶消滯不消脂？

茶的發酵時間愈長，兒茶素含量愈低，因此，Jim建議飲用較高含量的綠茶或烏龍茶。泡茶後的兒茶素和咖啡因會促進胃酸分泌，可以幫助消滯，但就不能消脂。另外，由於含有咖啡因，高血壓人士、孕婦及小朋友喝1至2小杯就夠，不適宜飲用過多，否則導致心悸、頭痛、失眠等。

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