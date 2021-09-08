白斑｜汗斑或白斑4分別痕唔痕？免疫力低易病發1招沖涼法防變白蝕

皮膚痕癢難耐，更忽然出現一塊塊白色斑是白蝕或汗斑？白斑的出現與免疫系統有關？蜂蜜檸檬水去斑偏方有用嗎？

撰文：皮膚科專科醫生胡惠福



白斑=白蝕？

皮膚上忽然出現一塊塊白斑，若未嚴重至白蝕，通常會是汗斑（tinea versicolor）。白蝕主要因皮膚的免疫系統紊亂，致肌膚內的細胞不能正常合成出黑色素，皮膚脫色形成較白的異常斑塊。

汗斑=白癬？

而汗斑又叫白癬、花斑癬，是一種常見的真菌「皮屑芽孢菌」感染皮膚所致。雖然汗斑通常出現在胸部、背部、上手臂位置，但有時也會出現在面部、皮膚皺摺位。皮膚會出現輕微發炎、表面脫屑。由於「皮屑芽孢菌」會抑制黑色素形成，導致皮膚形成淡白色斑塊，但當病情活躍發炎時，斑塊會變紅、變啡。

▼如何區分汗斑、白蝕？（按圖 👇👇👇）

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汗斑



• 屬於皮膚的慢性真菌感染

• 主要是淡白色、邊界較模糊、邊界有時彎曲像地圖、表面有微細鱗屑

• 可能有痕癢感覺

• 常見於皮脂腺發達部位，如上胸、背部與上肢

白蝕



• 自身免疫細胞攻擊黑色素細胞，令色素細胞完全製造不到顏色，出現白色斑

• 主要是奶白色、邊界明顯、表面毛髮通常都會變白

• 不痕不癢

• 可出現在身體任何部位，較常見於口部周邊、眼部周邊、手指、手腕、腋下等位置，並且作對稱的分佈

在皮膚科醫生以紫外光燈照射下，白蝕患處會變成白色一撻，但汗斑只會顯現少許螢光效果。



免疫力低、濕熱易發病

造成汗斑的皮屑芽孢菌寄居在人體的皮膚上，以皮膚上的皮脂為生，正常的狀況下不會致病，但當環境因素改變時，例如溫暖、潮濕、多汗等的狀況下，皮脂分泌變得旺盛，這種真菌就可能會大量生長感染皮膚，形成汗斑，所以香港炎熱潮濕的夏天特別容易發病。

汗斑與免疫系統也有關，若免疫力偏低時「皮屑芽孢菌」會較容易大量繁殖。

免疫力較弱高危

有4類人士較容易患汗斑，與皮脂腺分泌和免疫力有關。

▼汗斑高危人士（按圖 👇👇👇）

1. 進入青春期後（因為皮脂腺分泌較旺盛）

2. 經常在高溫潮濕環境工作

3. 經常流汗

4. 免疫力較弱人士（例如糖尿病、服用免疫抑制劑等）

坊間流傳蜂蜜檸檬水可治療汗斑。（Gettyimages／視覺中國）

偏方蜂蜜檸檬水可治汗斑？

坊間流傳蜂蜜檸檬水可治療汗斑，因為蜂蜜和檸檬可加強皮膚修復，不過這只是以訛傳訛，沒有相關依據。

汗斑治療：以抗菌洗頭水沖涼？

至於治療汗斑可考慮藥物，輕微病情可外用抗真菌藥膏，或以抗真菌的洗頭水來沖涼，塗抹於汗斑患部以殺真菌，通常病情於2至4星期後可改善，但皮膚色素變化則要多個月才能恢復正常。嚴重病情可考慮口服抗真菌藥物治療，例如itraconazole或fluconazole。

洗頭水可每日使用含有2% ketoconazole，或2.5% selenium sulfide的洗頭水來清洗患處，並讓洗頭水停留在皮膚5至10分鐘，連續使用1至2星期，一般已有很好的療效。

預防汗斑

1.保持皮膚乾爽清潔，出汗後宜即時抹汗

2.運動後要即時沖身

3.穿棉質內衣幫助吸汗，勤於更換衣物

4.若曾患汗斑，夏季期間可間歇性使用抗真菌洗頭水沐浴，例如每星期2次，以減低復發機會

皮膚科專科醫生胡惠福（撰稿人授權提供）

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