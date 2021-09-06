靜脈曲張｜新式高效超微創針孔手術 患者術後可立即生活如常

很多人都明白久坐不好，但其實久站同樣會帶來壞處，其中一點就是會導致靜脈曲張。別以為靜脈曲張只會帶來外表上浮起一條條青筋，嚴重患者甚至會因而流血不止，甚至有性命危險。香港註冊內外全科醫生黃天厚醫生將講解靜脈曲張的成因、症狀、治療及預防方法，黃醫生更會介紹新式的超微創針孔手術，並分享他在治療靜脈曲張的旅途上遇過的難忘個案。



血液積聚令血管變形 發病與職業和年紀有莫大關係

靜脈曲張是血管退化的一種，主要成因是腿部血液循環出現問題，令血液積聚於血管內，血管長期承受過大壓力，令靜脈活瓣受損，失去血液回流功能，最終導致靜脈曲張。「發病與職業和年紀有莫大關係，職業方面經常站立人士屬高風險，例如售貨員、教師、廚師，甚至因做手術而要長期站立的醫生及護士；另一類是辦公室上班族，因長時間坐著，加上蹺腳，壓住大腰內側的血管，令血液積聚在腿部。」黃醫生指出。

年紀方面，黃醫生表示50歲以上人士有較高風險，「年紀愈大，血管使用時間愈長，於是更容易出現退化。」至於性別，黃醫生指理論上兩者風險相近，但實際數據上女性發病率較男性略高，前者是約17%，後者則是15%。「原因可能與售貨員以女性為主，其次是女性在懷孕的過程會令血管擴張，增加患病風險。」

發病與職業和年紀有莫大關係。職業方面，經常站立人士屬高風險，例如售貨員、教師、廚師，甚至因做手術而要長期站立的醫生及護士。（資料圖片）

外觀症狀分三級 可透過自我觀察及早發覺

黃醫生表示，靜脈曲張的初期症狀不明顯，但一般人在洗澡或自行按摩時，有機會透過外觀及感覺而及早發現。「外觀方面，按照血管凸現的嚴重程度，普通人可簡化分為三級。第一級屬輕微，只有微絲血管擴張，像紅蟲一般浮現在皮膚表面；第二級較嚴重，擴張的血管會較粗而凸出，如小蚯蚓；第三級最為嚴重，凸出的血管會更粗，猶如一串提子，同時會引發其他併發症，皮膚亦會因缺乏營養而變黑、變乾、變硬，甚至潰瘍，而出現潰瘍時，病情已十分嚴重，須即時做手術。」至於感覺方面，患者會覺得腿部緊繃腫脹、忍忍作痛，亦會因血液循環受阻而影響肌肉表現，步行時會容易疲累。

按照受損靜脈的類別，靜脈曲張可分為「外觀性」及「病理性」，前者較輕微，後者較嚴重。「外觀性」涉及微絲血管擴張，但主要血管沒有出現問題，因此一般只是外觀欠佳，而不會對日常生活造成太大影響。治療方法亦相對簡單。「病理性」則較嚴重，例如涉及「大隱靜脈」或「小隱靜脈」等主要血管的系統性退化，必須進行手術。

按照血管凸現的嚴重程度，靜脈曲張的症狀可分為三級。第三級最為嚴重，凸出的血管會很粗，猶如一串提子。（圖片：healingdaily）

沒藥物可治癒 深感傳統手術復元久而自費學新式手術

靜脈曲張現時並無藥物可治療，治療方法主要分為「手術性」及「非手術性」。非手術性治療包括無創激光、注射硬化劑等，一般用於外觀性、病情輕微的個案；手術性治療則有傳統手術以及新式的「超微創針孔手術」，傳統手術程序繁複，要將變壞的血管整條抽出再切除，手術範圍之大會令術後復元時間變得漫長。

黃醫生早年於公立醫院工作時，有感香港的手術排期時間長達兩年以上，於是早年自資到美國，學習更有效的「超微創針孔手術」，希望幫助更多病人，同時減輕香港醫療體系的負擔。「超微創針孔手術程序簡單快捷就像抽血那樣，只需先在皮膚表面開一個小孔，將極微幼、由光纖、射頻或機械導管探入已變壞的血管，中斷它的功能。由於這種手術只需小範圍的局部麻醉，可在日間醫療中心完成，手術後患者可即時行路，無須留院。視乎採用的導管，手術只需10至30分鐘。」這種治療方法成功率高，而且五年後仍有超過九成治癒率。

超微創針孔手術只需在皮膚表面開一個小孔，將極微幼的導管引入變壞的血管，中斷它的功能。（照片由醫生授權刊登）

血管變薄輕微創傷可流血不止 嚴重可致命

黃醫生指他曾醫治過一個靜脈曲張至第三階段的患者，「他的腿部血管因曲張而變薄，結果某天他在穿褲時不小心弄破表皮而流血不止，導致血色素急降至8度（正常為12度或以上）。最後要輸兩包血，並即時進行結紮血管手術，回想都相當震撼。」黃醫生希望藉此個案帶出靜脈曲張的嚴重性，它不但會令血管變薄，加上血管不懂收縮而影響止血功能，一旦受傷會流血不止，更有機會引致生命危險。

黃醫生表示人體有多條血管，中斷一兩條血管的功用並不影響到身體；但如果血管退化反而會影響血液循環。（圖片：醫師Easy拍攝）

靜脈曲張會令血管變薄，加上不懂收縮而影響止血功能，一旦受傷會流血不止，更有機會引致生命危險。（圖片：nownews）

四個生活習慣可作預防措施 預防勝於治療

黃醫生強調，預防勝於治療是對付靜脈曲張最有效的方法。他提出四種預防方法，「第一是避免長時間站立，如果無法避免就盡量在站立時多走動、做踮腳等小動作，因為血液回流主要依靠肌肉收縮，因此踮腳有助肌肉收縮，刺激血液循環。」

第二是少穿高踭鞋，以減少肌肉過勞。第三是減少蹺腳，尤其是辦公室上班族。最後一點就是多做腿部運動，有助強化肌肉，有助促進血液循環。另外，壓力襪亦可用於預防及減慢惡化，不過在醫學上並無治療效果。「它的原理是利用漸進式的鬆緊度，形成向上推動力，將血液從下推向上，促進腿部血液循環，防止血液積聚。」黃醫生提醒，一般人以為較緊的襪也可做到壓力襪的功效，然而鬆緊度會影響功效及血液循環，因此不應隨便亂買，最好向醫生、物理治療師等專業人士度身訂造。

黃醫生強調預防勝於治療是對付靜脈曲張最有效的方法，例如少穿高踭鞋。（圖片：min.news）

黃天厚醫生，香港註冊內外全科醫生（照片由醫生授權刊登）