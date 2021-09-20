蜂蜜營養｜防骨質疏鬆蜜糖水比鈣水好！4大好處幾時飲助防心臟病?

蜂蜜好處多，不只潤喉止咳，還可消毒殺菌、預防骨質疏鬆等，營養成分達190種之多，而且不同種類的蜂蜜各有特色，到底哪一種適合自己？應該如何選擇？日本朝日電視台節目《林修の今でしょ！講座》請來專家，講解蜂蜜的好處及如何飲用效果更好。



蜂蜜營養

節目《林修の今でしょ！講座》請來蜂蜜的博士平柳要先生，他認為蜂蜜是非常適合現在食用的「超級食物」。他提出蜂蜜的其中3個優點，包括：1.消毒殺菌、2.強化血管、3.預防骨質疏鬆，更指出蜂蜜含有大約190種營養成分，如：葡萄糖、黃酮類化合物等，是營養的寶庫。

專家指蜂蜜含有大約190種營養成分，是營養的寶庫。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

▼日本專家介紹蜂蜜好處，除了可以預防流感，還可以防止骨質疏鬆？（立刻按圖看更多👇👇👇）

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1. 消毒殺菌



蜂蜜中的成分能夠有效殺菌，以及抑制病毒繁殖的效果。

細菌種類繁多，而其中有些細菌（如沙門氏菌和大腸桿菌等），進入人體後會引發食物中毒。然而蜜糖中的葡萄糖會和體內的酵素產生反應，生產有效擊退細菌的葡萄糖氧化酶（Glucose Oxidase，GOD），助預防食物中毒。

蜂蜜能破壞流感病毒的脂肪膜，抑制病毒的繁殖。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 預防流感



蜂蜜助預防新冠病毒？

據研究顯示，蜂蜜的成分能對抗流行性感冒病毒，及抑制病毒的繁殖。雖然現階段尚未有研究蜂蜜對新型冠狀病毒的作用，但專家解釋，新型冠狀病毒和流感病毒一樣有脂肪膜，構造上非常相似。既然蜂蜜能破壞流感病毒的脂肪膜，亦相信有助於預防新冠肺炎。

現年79歲的荻原先生說自己幼時是個體弱多病的孩子，但自從開始養蜂，多飲用蜂蜜後身體變得強壯起來。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

麥蘆卡蜂蜜抗菌力多8倍

蜂蜜所含有的黃酮類化合物（Flavonoids）既能夠殺死引致食物中毒的細菌，也能夠打倒傳染力強的病毒。而在眾多的蜂蜜中，擁有最強的抗菌能力的，就是麥蘆卡蜂蜜。它的抗菌能力與其他一般的蜂蜜相比，大約是8倍之差。

麥蘆卡蜂蜜含有的丙酮醛（MGO）能夠擊退幽門螺旋桿菌，長遠而言亦即有效預防胃癌。除了胃癌，麥蘆卡蜂蜜同樣有效抑制流感病毒，和洋槐蜂蜜及蕎麥蜜相比，麥蘆卡蜂蜜的效果明顯更高。

欂身的「MGO （數字）⁺」的標籤會標示出麥蘆卡蜂蜜的濃度，但長期服用比一次性高濃度攝取更為重要。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

蕎麥蜜鐵質高5倍高血壓適宜

問及麥蘆卡蜂蜜的挑選方法，專家指可以留意樽身寫着「MGO （數字）⁺」的標籤。數值越高濃度越高，價錢也更貴。但如果只是追求殺菌效果的話，就算數值偏低也已經有足夠的功效。因為堅持長期服用，比間中一下子攝取高濃度的蜂蜜更重要。

無可否認，麥蘆卡蜂蜜始終價錢偏貴，因此，專家推薦大家可先從蕎麥蜜開始，雖然效果不及麥蘆卡蜂蜜，但蕎麥蜜也含有豐富的礦物質和蘆丁（Rutin），其中鐵質的含量更近乎是其他蜂蜜的5倍，尤其適合高血壓人士，也有一定的抗菌功效。

▼講完有什麼好處，專家再教你如何配搭食物可以更有效地攝取營養。（立刻按圖知點食👇👇👇）

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配生薑和醋：殺菌抗病毒

對於增強殺菌效果的食物配搭，專家建議配生薑和醋。因為生薑含有的薑辣素（Gingerol）具有頗強的殺菌功用，而醋則有乙酸，同樣具有抑菌作用，能夠達到殺菌的效果。其實平常吃壽司的時候，之所以伴着甜醋薑片，就是為了防止因為進食魚生而引起的食物中毒。

▼蜂蜜有部分人士不宜吃，吃後會使身體濕重加劇，惡化情況：（按圖👇👇👇）

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3. 強化血管、降膽固醇



甜甜的蜂蜜可會影響血糖值？專家指出蜂蜜不但止不會令血糖上升，更有降血糖的功效。

根據節目引述的資料，蜂蜜的甜度是砂糖的3倍，但卡路里卻比砂糖少25%。以前就有為期1個月的研究發現，攝取砂糖的人血糖上升了2.2%，反之，維持攝取蜂蜜的人卻下降了多達4.2%，就連血液中的壞膽固醇都減少了5.8%。

研究發現在1個月期間食用砂糖會導致血糖上升，相反，食用蜜糖血糖不升反跌，就連壞膽固醇都有減少的效果。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

會有這樣的結果，是因為蜂蜜含有的黃酮類化合物具備紓張血管，改善血流的功效。其實很多時，誘發心肌梗塞或者中風等疾病的原因，都是因為血管堵塞，而飲用蜂蜜就能夠防止血管衰老，預防一系列的心血管疾病。

蜂蜜配咖啡：防心臟病

進一步強化血管，專家則建議可配搭咖啡飲用，因咖啡含有可以降壞膽固醇的綠原酸，連同有同樣功效的蜂蜜一併飲用，可帶來雙重的動脈硬化預防效果。現場有嘉賓擔心蜂蜜中的黃酮類化合物不宜受熱，專家解釋黃酮類化合物其實很耐熱，即使要加入熱咖啡亦不會影響功效。

4. 預防骨質疏鬆



根據節目中專家引述的研究顯示，要預防骨質疏鬆症，飲用蜜糖水或者比鈣質水更有效果。

有研究以老鼠為對象，在6星期裡分別讓老鼠飲用蜜糖水和鈣水，結果發現飲用蜜糖水的老鼠骨質密度，比飲用鈣水的老鼠提升得更多。原因是蜂蜜中的黃酮類化合物，可抑制破骨細胞對骨組織所進行的分解和破壞，從而調整骨質代謝的平衡。

果仁配蜂蜜是相當好的食物配搭，豐富的奧米加3和維他命E同樣可以提升骨質代謝。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

蜂蜜配果仁：骨骼更健康

專家指，雖然目前未有以人類為對象的臨床實驗，不能很確切地說一定有效果，但一定沒有壞影響。若與鈣質一同食用，那就一定能夠強化骨骼，比如乳酪就是一個很不錯的配搭。

此外，果仁配蜂蜜也是對骨骼好的食物配搭，其中含有豐富的奧米加3和維他命E，同樣可以提升骨質代謝。另外，薯仔也是很好的配搭，由於薯仔含有豐富的鎂質，而鎂質和鈣質一樣，是構成骨骼的成分。既然蜂蜜的營養不會因為高溫而被破壞，大家不妨在煮食的時候以蜜蜂代替砂糖，相信對健康有一定的幫助。

▼蜂蜜檸檬水的4大好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

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早晚飲效果大不同

專家建議蜂蜜一日的攝取量不要超過1湯匙（約30克），否則有可能會攝取過量的糖分，亦有可能導致腹瀉。此外要注意的就是，不能讓未滿1歲的嬰兒服食蜂蜜，因為嬰兒的消化系統弱，有可能會誘發肉毒桿菌中毒，嚴重會有生命危險。

至於飲用蜂蜜最佳的時機，專家指蜂蜜一被人體吸收就會轉化為能量，所以早上食用就能使人醒神，如果以預防動脈硬化為目的的話，晚上飲用會更好。

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）