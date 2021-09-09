雀斑｜皮膚白容易長斑？常見黑斑雀斑預防方法要多吃「這些食物」

當臉上斑點愈長愈多、顏色愈來愈深讓人很煩惱，台灣趙昭明皮膚科診所醫師趙昭明解釋，造成的原因可能有兩種，最主要可能是防曬、保濕沒做好，會造成黑色素不斷活化，另外，當身體產生發炎反應時，也容易造成黑色素沉澱。



趙昭明說，斑點愈長愈多其實和後天或是個人體質有關係。另外，發生過敏反應時，久了也會產生黑色素沉澱，而常吃飽和性脂肪酸東西的人，斑點也容易愈長愈多。

常見黑斑、雀斑分為先天性及後天性

趙昭明表示，若斑點在學齡前出現，就是先天性的斑點，而若是青春期之後的斑點，就是後天性斑點。另外，有一些發炎反應所造成的色素沉澱，也屬於後天性的原因，而斑點的形成又分為淺層及深層：

淺層：雀斑、曬斑、老化角質等

深層：肝斑、顴骨斑、蒙古斑、胎記



斑點的形成原因主要是「致病機轉」，在表皮或是真皮層的黑色素細胞活化之後，由點變成線再延伸為面，例如表皮層的黑斑，是因為在基底層有黑色素細胞過度活化，過度活化後會慢慢轉移到表皮的棘狀層，再慢慢形成片狀，往上代謝到表皮的角質層。

▼為何較容易長斑？（點擊圖片查看👇👇👇）

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為何較容易長斑？趙昭明：和「個人體質」、「所在區塊」有關

很多因素會造成斑點的形成，例如內在因素包含身體的代謝、循環不好，外在因素包括紫外線照射、化學刺激、環境污染等都會形成斑點。

趙昭明表示，基本上斑點的形成和體質有關係，對紫外線較敏感的肌膚，較容易造成黑色素活化。

至於有人說「皮膚白容易長斑」，趙昭明解釋，像是白種人較容易長雀斑，這是因為和黑色素活化有關係，其實每個人黑色素的體質差不多，只是有大有小。至於為什麼會比較容易長斑？和「個人體質」和「所在區塊」有關。

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斑點怎麼治療？分為保養性、醫療性

一般治療斑點，分為保養性和醫療性（美容醫學）兩種，保養性包含清潔、保濕、防曬等這些基本的要件，另外像是代謝不好或是有免疫性疾病的人，較容易造成黑色素沉澱，建議要改善身體代謝問題。

還有像是長期晚睡的人，身體內分泌和荷爾蒙不平衡的問題也會造成黑色素沉澱，透過改善晚睡問題「保養性」的治療方式，能抑制斑點增生。

而醫療性（美容醫學）的治療方式，趙昭明表示，像是三合一去斑膏，或是除斑雷射治療（例如：銣雅鉻雷射、皮秒雷射、染料雷射、紅寶石雷射、亞歷山大雷射等），都可以作為除斑的治療方式。

日常生活怎麼預防長斑點？多吃「這些食物」

臉上長出斑點真的讓人好困擾，除了治療以外，日常生活中要怎麼預防斑點形成呢？趙昭明建議少吃甜食、油炸食品，另外還可以多吃一些含維他命C的食物，像是番石榴、柑橘、奇異果等。

生活習慣方面，要避免常常曬太陽、熬夜，這些習慣容易造成黑斑，另外像是做好臉部清潔、防曬也很重要，「不好的習慣，就會造成黑斑的形成。」

▼如何分辨不同的色斑？（按圖了解👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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