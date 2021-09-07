白露｜秋意漸濃肌膚易敏感乾燥　白色食物補肺潤燥非人人適合

九月除了是一眾莘莘學子的重返校園的日子，亦是廿四節氣之一的「白露」。古人這樣描述這個節氣：「一候鴻雁來；二候玄鳥歸；三候群鳥養羞。」意思是白露後，候鳥南飛避寒，百鳥開始貯存糧食準備過冬。「露」是在溫度降低時凝結而成的水珠，可見白露代表天氣開始轉涼。本文請來香港註冊中醫朱子揚醫師提醒大家白露時節的保養之道，朱醫師提醒白露代表著秋天已到來，天氣漸變得清涼，肌膚表面會乾燥，可多食白色食物補腎潤肺，然而不是每個人都適合食用。



「露」是在溫度降低時凝結而成的水珠，可見白露代表天氣開始轉涼。（圖片：新華社）

注意早晚溫差 養生重點為滋陰潤燥

俗語有云「白露勿露身」，提醒人們時至白露，炎夏已過秋意漸濃，早晚溫差開始大，雖然白天溫度仍達30幾度，但晚間會清涼，穿著不能再像夏天那樣單薄，否則容易著涼，導致傷風感冒。白露後，外出時應帶備外套、圍巾，睡覺時則可添加薄被。

朱醫師表示，秋天的氣候特點是乾燥，中醫稱為「燥邪」。「燥邪耗人津液，令人出現口乾、唇乾、鼻乾、咽喉乾、大便乾結、皮膚乾裂等症狀。因此白露後要開始預防秋燥，養生重點要放在滋陰潤燥。」乾燥同時容易令人上火，從中醫角度看上火分為「實火」與「虛火」，夏日燥熱多為實火，需補涼祛暑；而秋天的乾燥則為虛火，應轉為滋陰潤燥，不宜寒涼。另外，乾燥自然要多喝水，不過白露後的日子，補充水份便應以潤喉為主，飲用量比起夏天可略為減少。

所謂「白露勿露身」，白露後穿著不能再像夏天那樣單薄，否則容易著涼，導致傷風感冒。（圖片：ppfocus）

白露後應注重補肺潤燥 多吃白色食物

中醫常說「燥易傷肺」，肺為嬌臟，因此秋燥對肺的影響更為明顯。所謂「白色入肺」，肺屬五臟之一，對應五色中的白色，因此秋季多吃白色食物，有助補肺潤燥、滋陰益氣，緩解秋燥為肺部帶來的耗損。可多吃的白色食物包括白菜、高麗菜、白磨菇、椰菜花、雪耳、杏仁、百合、山藥、白芝麻、沙參等。

水果方面，梨、蘋果、柚子、木瓜等同樣有清心潤肺、化痰降火作用。此外，魚肉、豆漿等含豐富蛋白質的食物也有助養肺。想在進一步防燥的話，可適量飲用滋陰益氣的中藥，成份通常有人參、沙參、西洋參、北沙參、麥冬、玉竹、川貝等藥材。

五行學說中的肺，不只是指肺臟，還包括整個呼吸道系統，因此潤肺之餘，要防範鼻腔疾病、哮喘病和支氣管病等疾病。秋季飲食應避免辛辣、煎炸等容易耗傷津液的食物；鹽份高的食物會增加對支氣管的刺激，因此哮喘病人不宜吃得過咸。

「白色入肺」，因此秋季應多吃白色食物，例如雪梨、雪耳、白磨菇、山藥等，有助補肺潤燥、滋陰益氣。（圖片：joyhui91）

秋天過敏反應更明顯 過敏性體質人士飲食更要注意

朱醫師亦表示，患有濕疹、支氣管炎、花粉過敏等過敏性體質人士在秋天轉季時的反應會更明顯，因此在飲食上要多加注意，以增強免疫力為原則。由於白色食物偏寒涼，敏性體質人士應慎選。白菜和白蘿蔔等溫補、補氣是較合適之選。

此外，甘酸滋潤、含豐富維生素的水果，例如葡萄、奇異果、蘋果、車厘子等，也適合過敏性體質人士。整體來說，過敏性體質人士調理時應循序漸進，不宜過份進補，簡單的食療和藥膳較為合適。

甘酸滋潤、含豐富維生素的水果，例如葡萄、奇異果、蘋果、車厘子都適合過敏性體質人士多吃。（圖片：vecteezy）

秋季湯水和糖水選擇多 兩款美味又有益推介

秋季重滋陰潤燥，湯水和糖水的選擇相當豐富，以下有兩款美味又有益的湯水和糖水，十分適合為家人準備，分別是「海底椰蘋果雪梨百合湯」和「杏汁鮮奶燉木瓜」。

海底椰蘋果雪梨百合湯



海底椰蘋果雪梨百合湯。（圖片：read1read）

材料：

蘋果2個、雪梨2個、乾百合1両、海底椰3錢、蜜棗2粒、無花果5、6粒、南北杏各3錢、陳皮1片、適量豬腱、5碗水；

做法：

1. 乾淨陳皮，浸約1小時後刮瓤；

2. 乾百合、海底椰、蜜棗、無花果、南北杏沖水洗淨備用；

3. 蘋果和雪梨（可連皮）洗淨後去芯，各切開4塊備用；

4. 豬腱汆水後用凍水過冷河；

5. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2.5小時，即可飲用。

功效：適合初秋乾燥時飲用。蘋果、雪梨可以養肺胃陰、生津解渴；百合養陰安神；海底椰潤肺止咳。

原個木瓜燉杏汁鮮奶



原個木瓜燉杏汁鮮奶。（圖片：sina）

材料：

木瓜1個、鮮杏仁20g、鮮奶200ml、適量冰糖、清水半碗（125ml）

做法：

1. 木瓜洗凈後，對半切開成一大一小；刮除果核，保留果肉，成盅形；

2. 鮮杏仁洗凈浸透，連清水放入攪拌機中打成杏仁汁；

3. 將冰糖加入杏仁汁中煮融，再加入鮮奶煮滾；

4. 將煮好的杏仁鮮奶舀進大邊的木瓜，將小邊的木瓜蓋在上面；大火隔水燉25分鐘，即可食用。

功效：杏仁止咳平喘、潤腸通便；木瓜潤肺之餘，更有滋潤皮膚功效，是女士滋陰養顏之選。

朱子揚醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）

Source: HK01