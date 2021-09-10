失眠｜夢中墮樓扎醒或因壓力大？入睡抽動症預防4招避免過度疲勞

您有沒有感覺自己準備要睡著了，卻突然不自主的抖了一下，整個人睡意全消的經驗呢？應該不少讀者在學生時期都會有點印象，不論是發生在自己或是別人身上，通常在一片寂靜的午睡期間，突然聽到「砰」一聲課桌震動的聲音，可能就是某位同學發生了「入睡抽動」的情況。本文將帶您認識這種有趣又神秘的抽動行為，了解其發生原因、症狀以及對人體所造成的影響。

撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



據統計，超過7成的人有過入睡抽動的經驗，然而，雖然大多數人都體會過這個症狀，但是對於入睡抽動的產生原因，目前仍眾說紛紜。

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入睡抽動（Hypnic jerk）是怎麼一回事？

有人認為太晚運動可能會提高入睡抽動的發生機率，因為運動會刺激肌肉變得緊繃，在入睡時難以放鬆；也有說法指出壓力和咖啡因這些常造成失眠的罪魁禍首，也可能會造成入睡抽動。

入睡抽動通常會發生在睡眠週期的第一階段，這個時候人會處於半睡不醒，準備要進入深度睡眠的交界。每個人的入睡抽動行為不盡相同，可能發生單獨發生於腿部、手部，甚至也有整個身體抽搐的情況，此外，也不是每次入睡抽動都會將人喚醒，有時候若沒有旁人的告知，當事人可能根本不知道自己睡覺時有不自主抽動的情形，而這種情形跟睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）也有異曲同工之妙，除非情況嚴重，不然仍需透過他人的觀察，才知道自己有這種毛病存在。

一般來說，會讓人驚醒的入睡抽動，通常會在腦海中生成模糊的墜落意象，有時伴隨著急促的呼吸、心跳或出汗，最後搭配幾可亂真的墜落感驚醒夢中人。

入睡抽動竟影響健康

如果您有入睡抽動的情況，但是發作頻率很低，而且也沒有嚴重影響到您的睡眠品質，其實不需要太過擔心；但若是入睡抽動造成您無法好好睡上一覺，清醒時總是精神不濟，又或是抽動的情形嚴重到影響枕邊人的睡眠，建議可以嘗試以下方法，改善入睡抽動的症狀：

1. 調整運動時間



晚上運動可能會影響睡眠品質，不妨嘗試早早就寢，隔天一大早起來晨跑或是去健身房。俗話說：「早起的鳥兒有蟲吃」，這句話在健身房則會變成「早起的人有器材用」，比起大家下班後的尖峰時段，早上運動是讓您有效節省時間，避免排隊的絕佳選擇。

2. 培養規律作息



有些人在平日常常睡不到幾個小時，選擇在假日的時候一次睡到飽，這種還「睡眠債」的方法，其實並沒有辦法有效減少身體積累的疲勞。當身體過度疲倦的時候，產生睡眠問題的機率也會提高，其中當然也包括入睡抽動。

3. 睡覺環境愈暗愈好



已有研究發現睡覺時，周圍環境的光線會影響睡眠表現，若想好好的睡上一覺，最好能把周遭的光源都熄滅。當然，如果只是午睡，環境可能不允許您睡得太舒適，而且睡得太過舒適，一不小心睡過頭，可能也會影響晚上的睡眠情況。因此，在睡午覺的時候就將就點吧！

4. 睡前放鬆別焦慮



在睡前放鬆的方式有千百種，有些人習慣在睡前喝杯熱牛奶、打坐冥想、閱讀、放空，無論您選擇哪種方式，只要記住大原則：以靜態活動為主、避免接觸藍光，基本上，褪黑激素（melatonin）就會乖乖分泌，催你入睡了。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：睡到一半突墜樓？原來是入睡抽動搞怪】

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