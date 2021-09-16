血栓｜運動前熱身不足可令血栓出現嚴重會致命？3大血栓形成原因

最近聽到「血栓」大家都很敏感，因為血栓會有致命危險。其實除了打疫苗可能會出現，天氣太熱水喝太少、運動員暖身不夠也會發生。台灣醫師發現，血栓的發生常常與3個行為有關，若想知道是否有血栓體質，也能透過基因檢測得知。預防心臟病、腦中風，最重要的是量血壓，最好雙手雙腳都要量！



台灣家醫科醫師陳欣湄從很多血栓的案例中發現，血栓的形成可能跟三種原因有關：

▼血栓形成三個原因（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 行為：久坐、久站，以及運動時暖身不夠。

2. 背景：與自己背景的一些疾病，如肥胖、凝血功能異常、服用非醫師指定的荷爾蒙藥物有關。

3. 遺傳：血栓與3個基因遺傳有關，可透過基因檢測得知。陳欣湄說，前兩個基因是一組的，但不是說這2個要一起檢查，而是它們原理一樣。



第一個基因是LDLR。LDL就是指低密度膽固醇，就是不好的膽固醇，它的一個受體基因出現了問題，一個叫做PCSK9。這兩個基因都是跟膽固醇代謝有關，若有這個基因有突變時，膽固醇指數可能會產生異常，膽固醇高或是有高血脂問題，心血管風險就會高。

另外一個基因是MTHFR。在一些心臟疾病會檢驗半同胱胺酸指數，指數高通常代表心血管的風險高，而MTHFR基因跟半同胱胺酸的代謝有關。陳欣湄每當遇到患者的父母親、或兄弟姊妹在年輕時心肌梗塞、腦部問題時，便會要患者檢查這個基因。

量血壓時，手腳都要量

提到心血管疾病的預防，很多人都有疑惑：量血壓到底要量哪隻手？是不是要量靠近心臟那隻手？「答案是兩隻手都要量！」台灣博仁醫院心臟外科主任蘇上豪認為，不只是量手臂而已，腳也要量。

他說，這是一個基本的檢查，叫做ABI（上下肢血壓比）。A就是Ankle，腳踝；B是Brachial，手臂。不過，家裡的血壓計常常不夠大，通常都沒辦法量腳踝，但可到醫院做檢查。

量血壓預知中風風險

正常血壓的情況，是手的血壓除以腳的血壓，大概是0.9到1.3，因為人是直立的動物，腳的承受壓力會比較大；如果ABI小於0.5就表示血管有很厲害的阻塞；但大於1.3，代表血管硬化嚴重。

量血壓預知中風風險（健康2.0授權使用）

蘇上豪提到，做這項檢查的病人，還要看膝蓋的血壓，因為膝蓋剛好是一個轉折處，透過圖示可發現，手、大腿、腳踝與膝蓋的血壓，在正常狀況下比值在0.9到1.3之間，但若膝蓋血管內的變化，會有一個步步高陞的感覺，表示血管也有一些阻塞，只是還沒有達到需要介入的處理，建議必須與醫生緊密配合。

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▼如何控制血壓？（點擊下圖看清👇👇👇）

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