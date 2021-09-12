淋巴癌｜拍打腹股溝擦擦膝蓋後通淋巴　3招排毒消水腫助防淋巴癌

最近有許多名人罹患淋巴癌，由於其腫瘤異質化極高，若腫瘤屬於最低度惡性，可以不用管它；但假如是具有最高度惡性的腫瘤，若未儘速接受治療，可能不久就會因病死亡。民眾若摸到身上頸部、腋下、腹股溝還有膝後側等處淋巴，出現腫、不痛，又不會動的狀況，且合併出現類似感冒症狀，如發燒、盜汗、咳嗽、無原因淋巴腫大、皮膚搔癢，體重驟降等務必加以留意。



那平常究竟該如何暢通自己的淋巴？台灣中醫師吳明珠也親授3招，讓民眾在家裡就可以幫自己的淋巴進行疏通。

▼3招暢通下肢淋巴（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 切拍腹股溝

吳明珠表示可從在腹股溝處進行「切拍」；由於肝經會經過此處再往上走，此時可使用雙手切拍，也就是將雙手擺放在腹股溝處，屁股左右動一動，再由上往下摸到鼠蹊部，進行揉壓或是拍打。

2. 膝蓋後穴道「委中」

除此之外，吳明珠說，也可在膝蓋後側穴道「委中」處滑罐，由於委中屬是膀胱經，可在此處擦油後，用滑罐方式上下左右滑動，暢通淋巴。

3. 腳踝穴道「光明」

吳明珠也說，可以針對外腳踝上5吋處「光明」穴道。在腳踝橫擺手掌，手掌最上方剛好在骨頭旁邊，即是「光明」穴道，在此處用滑罐往上滑。讓自己的淋巴更暢通。

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