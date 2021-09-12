減肥｜台灣藝人瘦子斷食7日減5公斤！醫生：這樣做才有效免復胖

有「行走的費洛蒙」之稱的台灣藝人瘦子E.so，時常在社群網站上直播，跟粉絲分享日常生活。最近他透露因為想排身體的毒素，執行7日斷食法，卻沒想到意外瘦了5公斤。



瘦子說，執行7日斷食主要是為了排毒素。由於他之前看到其他人分享，每年執行7日斷食1至2次，可減少70%發生癌症的機率。他分享斷食過程中，只喝黑咖啡跟大量的水，雖然一開始較沒有力氣，但到第3日狀態變得超好，且痘痘都消失，甚至去打拳也不覺得特別累。但這7日因為沒有進食，當然也沒有排便甚至連放屁也沒有。目前斷食已結束，開始以流質食物復食中。

瘦子強調斷食絕非為了減重，且瘦了5公斤後，身體變得較為乾癟，為了體態好看，之後會開始進行訓練把肌肉練回來。他也呼籲，每個人身體狀況不同，斷食前最好諮詢專業醫師較為妥當。

▼間歇性斷食以短時間斷食較為適當？（按圖看清👇👇👇）

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台灣家庭醫學科主治醫師廖文嘉表示，這幾年滿流行間歇性斷食法，如168、5：2及隔日斷食法，在外國都有許多的文獻資料可以參考；且有一些愈來愈嚴謹的研究發現，間歇性斷食對人體有幫助。但這些間歇性斷食法都是時間較短的，目前尚未在臨床上看7日斷食這麼長時間的。

廖文嘉指出，間歇性斷食的好處是由於身體最主要使用的能量是葡萄糖跟脂肪酸（一般來講會先使用葡萄糖）。斷食時胰島素就不會分泌，身體沒有任何營養進來，這時候身體就必須取而代之利用本來就有的脂肪，將儲存在脂肪裡的三酸甘油脂分解成脂肪酸跟甘油；肝臟再把脂肪酸轉換成酮體。當強迫身體產生酮體，身體會進入一種保護機制。

老舊細胞因「代謝轉換」產生汰舊換新的效果

利用血糖跟酮體這兩樣東西代換，稱為「代謝轉換」。這樣的代謝轉換的確會讓身體增加一些好處，如增加細胞的自噬作用，對於不好且老舊細胞會自行做汰舊換新。也會因此增加身體裡面的抗氧化反應，同時讓身體細胞、器官對於這些壓力更有一些阻抗性。

廖文嘉說，在某些個案上，間歇性斷食確實可改善心血管指標，如血壓、高低密度脂蛋白、三酸甘油脂及胰島素阻抗等。但對於癌症風險下降，甚至有些人認為可以減少老化、延長壽命，因間歇性斷食是這幾年才出現的東西，目前還未有如此長期的研究，可以在人類身上看到這麼長的結果。

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7日斷食法絕非減重的好選擇

民眾若要參考7日斷食進行減重，也絕對要三思。廖文嘉說，這麼長時間斷食，當然一定會瘦，可是大部分瘦的是肌肉跟水分，當恢復進食後，水分立刻就會補回來了，這絕對不是減重成功的目標。且掉肌肉這件事情，會對身體造成嚴重傷害。一天中，身體最能夠消耗的能量是基礎代謝率，約佔50-60%，肌肉量較高的人，基礎代謝率會更好，身體也較能夠去做能量消耗；使用7日斷食法減重，就是把身體基礎代謝率往下拉，到時候要面臨的就是肌肉量減少、體重減輕、脂肪減少。由於這麼長時間沒吃東西，身體會進入待機狀態，讓身體所有的能量消耗都往下降，開始吃東西後，身體會覺得飢荒結束，要開始保護主人，吸收率也會比一般的時候更強，也更想會儲存脂肪。這就是很多人利用少吃減肥，結果會復胖的原因，且會愈減愈胖，是相當可怕的惡性循環。

廖文嘉說，168斷食、5：2斷食、隔日斷食，確實可以嘗試。這些短時間的斷食不會導致肌肉量下降，又可以在短時間內產生酮體，得到抗氧化、代謝轉換等好處。但由於每個人的生活習慣與身體狀況不同，建議執行前與專業醫師諮詢後再執行。

▼23:1斷食法小貼士：（按圖了解👇👇👇）

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