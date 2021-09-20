研究指空氣污染可致猝死！改善室內空氣質素要讓陽光直照入屋？

本港空氣質素多年來一直人詬病，醫學界一直認為空氣污染與身體的病症有密切的關係，而兩者關係近月更進一步被確認。意大利最新公佈一項調查指，空氣污染物濃度上升，會增加猝死的風險，使人重新關注城市的空氣質素。



研究由意大利一間綜合醫院研究所基金會進行，研究人員金泰爾表示，空氣污染是導致心血管疾病的潛在因素之一。研究於意大利北部倫巴第大區南半部分進行，研究對象超過150萬居民。研究人員通過計算2019年每日猝死人數中位數，對比當天的空氣污染情況，發現空氣中的污染物包括PM10、PM2.5、二氧化氮、一氧化碳、苯、二氧化硫的濃度上升，發生猝死的機率就會提升。

事實上，本港主要空氣污染來自於汽車所排放的廢氣，根據運輸署的統計指出，截至今年7月單計私家車就有超過58萬架次，車輛所排放的廢氣包括了可吸入懸浮粒子、二氧化硫、氮氧化物、揮發性有機化合物、一氧化碳，每種污染物都對人體造成傷害。

每當本港空氣污染指數變差，市區上空會瀰漫一層煙霞。（資料圖片／黃金棋攝）

**按圖即睇本港主要空氣污染物及傷害**

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空氣清新機有助過濾空氣污染物

小朋友的呼吸道十分脆弱，空氣質素差容易令他們感到不適，甚至誘發哮喘等嚴重反應，因此就算身處室內，亦不可以掉以輕心。有家庭醫生指，踏入秋冬是哮喘和氣管敏感的高危期，若加上室外的污染物，將會加劇他們的病情。醫生續指，如果屋企附近有較多污染物，包括馬路上的塵埃、花粉等，這些污染物會隨風吹入家中，刺激小朋友的氣管，因此不少家庭都配備一部空氣清新機，過濾空氣中的致敏源。

**按圖即看空氣清新機使用建議**

有高級工程師表示，在選購空氣清新機時，可選擇兼具風扇和淨化空氣的產品，把潔淨的空氣可以吹送至室內每個角落，部分產品更可連接手機應用程式，讓家長更了解家居空氣質素，時刻保障小朋友的健康。