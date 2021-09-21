防白髮穴位｜早生白髮與血腎有關？3個穴位助白髮變黑頭痛都適用

穴位居然可以延緩或阻止白頭髮快速產生？台灣中醫師郭大維表示，中醫認為長白頭髮主要是因為「腎主骨生髓，髮為血之餘」。



意思是說，當全身的氣血去供給五臟六腑及重要器官營養後，頭髮是最後得到營養的。因此可利用中醫的穴道，刺激毛囊發育，使頭髮可以茂密。

▼3穴位助白髮變黑髮（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 12

1. 神庭穴

位於髮際線正中央。神庭穴是督脈的一個穴位。督脈在鼻尖往上，為中間的一條直線；神庭穴為入髮際0.5寸，此穴位可以常壓。郭大維解釋，所有的頭皮穴位都有一個非常好的好處，就是可以刺激頭皮，讓交感神經可以興奮，因此可常用大拇指按壓、指腹按壓，或手指輕敲。

2. 百會穴

位於頭頂正中線。百會穴顧名思義就是非常多經絡交結在一起的穴位。將兩耳耳尖連一直線，鼻尖到眉心連一直線，兩條線垂直交叉點就是百會穴。郭大維提醒，有些人的百會穴不會在正中間，會在其前後左右處摸到一個凹陷處，就是百會穴。

3. 風池穴

位於後頸部，在髮際凹陷處。郭大維說，平常按摩時常會按到風池穴，可將自己的雙手打開，大拇指扣在耳後，四指放在顳肌位置。四指可按壓顳肌，大拇指則按壓風池穴。當頭痛時可在風池穴按壓紓緩，或用精油、刮痧板刮痧，就會發現整個頭腦清晰起來。

相關文章：【護髮】蜂蜜按頭皮助長柔順髮絲？補充6大營養素多吃雞蛋烤南瓜👇👇👇

+ 7

相關文章：養顏穴位｜去濕緊膚減經痛1個穴位4功效 三陰交穴按刮敲哪樣好？👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

白髮顯老怎麼辦？專家推薦健康遮白髮寶，只要5分鐘輕鬆回復自然黑髮色

【本文獲「TVBS」授權轉載。】