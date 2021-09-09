運動膠布｜零藥性膠布到底有無效？拇趾外翻、媽媽手都可用

東京奧運和殘運剛過，大家有沒有發現不少運動員，特別是田徑選手和籃球員在出賽時，身上都會貼上不同顏色的膠布？這些看似裝飾一樣的膠布色彩繽紛，到底對於運動員有着怎麼樣的治療功效？除了專業運動員，一般市民大眾又可否使用這些膠布，作一個快捷方法舒緩日常生活中常遇到的痛症問題？本文將為你一一拆解。



肌內效貼布主要透過黏性及彈性，促進淋巴及血液循環，達至保護或放鬆肌肉治療。（圖片：don1don）

不含藥性 靠彈性支撐肌肉

運動膠布正稱為肌內效貼布，於1982年由日本學者Kenzo Kase發明。肌內效貼布不含藥性，卻具有治療及保護的作用，主要是透過其彈性及力學方向，配合生物力學及人體運動學的原理，針對特定的肌肉提供保護或放鬆治療。

每塊貼布均有特殊凝膠紋路設計，當貼在皮膚時會拉起皮膚，貼布的黏性及彈性有助增加皮膚與肌肉間的空間，進而影響皮下筋膜組織的流向，增加筋膜系統的通透性及流通，促進淋巴及血液循環，協助筋膜系統幫助身體消除體內眾多的疲勞代謝物質、疼痛的產物，以及因發炎而留下的代謝物質等，達到放鬆緊繃肌肉、消腫、去瘀及減痛等作用。

貼布的黏性及彈性可增加皮膚與肌肉間的空間，影響皮下筋膜組織的流向。（圖片：manakake）

貼布的功效不只針對肌肉，還可為關節帶來更好的穩定性，例如防止因不正常的肌肉收縮所造成的關節異常活動，同時可調整筋膜，令肌肉機能回復正常，所以特別受職業運動員或經常做運動的人士歡迎。

顏色不同但功效一樣 專業人士指導使用效果更佳

看著運動員手上、腳貼著這些貼布都有不同顏色，別以為它們有不同的功效，事實上所有肌內效貼布不論顏色，它們的功效都一樣，只不過白色因較為透光，方便醫生觀察皮膚上的變化，所以一般多作醫療用途；而黑色則較為吸熱，在進行戶外活動時會比其他顏色更緊貼皮膚，故成為三項鐵人運動員的常用單品。

中國游泳運動員貼上運動膠布。（資料圖片）

雖說肌內效貼布的功效多多，但都要配合正確的用法才能收果效。貼布其實牽涉到不少專門的運動理論，不是隨便貼上就有效果，因此需要找專業人士幫忙使用，或向他們學習正確的用法，才能真正發揮到肌內效貼布的功效。

使用貼布時，不能直接貼在患處之上，而是要依照肌理的順向和逆向貼上，並需針對症狀配合不同的張力、貼法及肢體擺位，才可對症下藥，例如想放鬆肌肉，應由肌肉遠端貼回肌肉起端；如果想刺激肌肉，則需倒轉貼法；若想消腫，則要把貼布剪開，分成幾條，促進血液循環，否則貼錯方向，隨時由幫助肌肉收縮，變成阻止肌肉收縮，對肌肉造成傷害。

異於彈性繃帶 對橡膠或天然膠乳製品過敏不宜使用

提到既有彈性，又有助固定關節，可能會令人想到彈性繃帶，但其實兩者並不相同。彈性繃帶可以分為有黏性和無黏性兩種，前者可無張重複使用，後者則只可使用兩至三次。彈性繃帶在使用時，同樣不可直接貼在傷口上，而應放在受傷組織較為不痛的位置，例如腳踝關節受傷，便應在腳踝稍微外翻的位置進行包紮。

彈性繃帶主要治療關節傷患。（圖片：Approby）

另外，部分人亦誤以為肌內效貼布為一般的肌肉酸痛貼，但後者的治療原理，是透過藥性、溫熱或涼感成份來紓緩肌肉的酸痛不適，以及改善扭傷腫脹等情況，與前者截然不同。

雖說肌內效貼布是零藥性，致敏風險較低，但不代表用者完全不會過敏。一般對膠布過敏的患者主要是對橡膠、天然膠乳類的製品過敏，繼而會在貼布的位置出現邊界清楚的紅疹、紅斑、腫脹、水泡等過敏徵狀。

對橡膠、天然膠乳類的製品過敏者，宜小心使用。（圖片：Pinterest）

要避免敏感情況，在使用貼布前，應將相關部位的皮膚清潔乾淨，若皮膚有潰爛、損傷、紅腫等情況，便應待傷口康復後再使用貼布。另外，患者應按照醫生指示或說明書使用貼布，並應按時更換，例如肌內效貼布一般可維持約兩天，但最長五天就應該要撕去，以免因黏貼太久產生過敏。

另外亦提提大家，若肌肉或關節已扭傷或有痛症，應及早求醫，而非自行解決，切忌以為貼了貼布就能解決問題，再去做運動，這樣隨時傷上加傷。

Reference:HK01,《藥物食品安全週報》,FDA,KMUH