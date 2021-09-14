婦科病｜子宮內膜異位症致持續經痛　影響生育能力、卵子質素

各種婦科病當中，最令女士聞風喪膽的，不得不提及「子宮內膜異位症」。這個疾病看似可怕，經常與經痛扯上關係，嚴重更會可能導致不孕，女士們可以如何預防？一旦遇上又該如何面對？婦產科專科醫生羅恒樑醫生將深入淺出地講解子宮內膜異位症的成因、診斷步驟及治療方法；更加會分享一個難忘個案，除了幫助患者提高懷孕的機率外，亦鼓勵大家定期進行檢查。

「子宮內膜異位症」常與經痛、不孕扯上關係；一旦遇上，女士該如何面對？（圖片：kislovodskaya）

內膜組織生長在異常位置 嚴重可導致不孕

子宮內膜異位的「異」是指異常的位置，意思指內膜細胞生長在子宮以外的位置，例如輸卵管、卵巢或是其他盆腔位置。

若果生長在輸卵管，有機會令輸卵管閉塞；生長在卵巢的話，會導致經血積聚，氧化後變成咖啡色並形成囊腫，即俗稱的「朱古力瘤」；不單會使卵巢功能受損，嚴重更可引致不孕。如囊腫破裂，咖啡色的黏稠液體會流進子宮腔，導致劇痛，出現黏連。

子宮內膜異位有三大常見症狀，包括經期不正常出血、持續經痛（服用止痛藥都未能停止）、及進行性行為時感到劇痛。

子宮內膜異位是指內膜細胞生長在子宮以外的位置，例如輸卵管、卵巢或是其他盆腔位置。

成因未有定案 兩大步驟診斷「子宮內膜異位症」

目前為止，醫學界對子宮內膜異位症的確切成因仍未有定論。「成因仍然是個謎，遺傳有機會影響患病機率。例如患者仍在母親的肚子時，內膜便已經在細胞異常的地方形成。」此外，成因雖與年齡無直接關係；但初次來經過早的女性，因倒流的經血在卵巢積聚太久，三十歲後或會出現明顯的卵巢脹痛。另一方面，可能與懷孕亦有關；如果不育的女士長期受荷爾蒙刺激的話，都有機會引起子宮內膜異位症。

羅醫生解釋，診斷一般分為兩個步驟。第一步是「臨床觀察」，例如詢問患者經期是否正常、有沒有出現嚴重經痛等；第二步是「醫學檢測」，最常用就是進行盆腔超聲波檢查，從而檢測子宮的脹痛情況、卵巢是否有朱古力瘤。

診斷一般會有兩個步驟，第一步是「臨床觀察」，例如詢問患者期經是否正常、有沒有嚴重經痛等。（圖片：amwaynow）

影響生育能力和卵子質素 IUI、IVF提升懷孕機率

羅醫生指出，患上子宮內膜異位症的女性最擔心會影響生育能力。他明言，「子宮內膜異位生長在卵巢、輸卵管的話，會阻礙精子和卵子相遇，大大降低受精的機率。即使可以，亦有機會演變成宮外孕。」而且如果輸卵管、宮腔有黏連，胚胎便無法順利到達子宮著床成孕。此外，朱古力瘤亦會蠶食卵巢，損害卵子數量和質素。

病情輕微的話，患者可先嘗試服用排卵藥或打排卵針，以增加懷孕機會。但如果病情較嚴重，便需要進行其他醫學方法，例如進行「人工授精（IUI）」，即是將精子放入子宮裡，使其與卵子自然結合。另一種方法就是「試管嬰兒（IVF）」，即是將精子和卵子分別抽取出來，在實驗室結合並形成胚胎後，再放回子宮裡成長。

病情較嚴重的個案，需要進行其他醫學方法幫助懷孕，例如「人工授精（簡稱IUI）」或「試管嬰兒（簡稱IVF）」。（圖片：setn）

治療可分為藥物及手術 復發問題難避免

子宮內膜異位症的治療方法以藥物及手術兩方面為主，視乎病情的嚴重性以及病人是否有懷孕打算而決定。病情較輕微的患者，服用普通止痛藥即可。而病情較為嚴重的個案，就有需要服用荷爾蒙藥或打荷爾蒙針；不過如果患者有生育計劃，羅醫生則不建議採用荷爾蒙治療。「雖然荷爾蒙藥物能有效控制病情，但一旦停藥可能會復發，而且會降低懷孕機會。」

當進行盆腔超聲波檢查時，發現有嚴重黏連或朱古力瘤，便需要進行手術。「手術時或會割走少量正常卵巢組織，有機會因卵巢變小而影響懷孕能力。」不過他表示，每個個案不同，他會根據臨床檢測結果，再與患者商量，才能夠清楚界定手術的緩急程度。

羅醫生亦提到，子宮內膜異位症最棘手的就是不時復發。「手術都不能百分之百確保不再復發，之後或要繼續服用荷爾蒙藥物，來抑制復發風險」；而「會否復發、何時復發」這些問題都視乎患者的個人體質，不可一概而論，所以亦難以決定停藥時間。

每個子宮內膜異位症的個案都不同，醫生會根據臨床檢測結果，再與患者商量，界定手術的緩急程度。（圖片：sohu）

醫生分享難忘個案 經雪卵及人工授精成功懷孕

羅醫生提到，之前曾有一名32歲女士求醫，當時的症狀包括經期及性交時有劇痛，之前經臨床診斷後確認患上子宮內膜異位。而患者以前已經因朱古力瘤而進行過手術切除，令其中一邊卵巢變得細小。再詢問之下，原來患者的親生姐姐都患有子宮內膜異位，相信與遺傳有極大關連。

患者情況必須再次進行手術，但擔心之後仍有機會再次復發。她當時未婚，將來亦打算生育，羅醫生便跟她商量如何提高懷孕機會，最後患者決定先雪卵後治療。幾年後，患者結婚便利用當初雪藏的十多粒卵子，進行試管嬰兒療程，亦成功懷孕。

羅醫生希望透過這個個案，提醒女士應定期進行超聲波檢查。「症狀有時並不明顯，甚至未必會出現嚴重經痛，但一照超聲波，便發現兩邊卵巢已經有相當大的朱古力瘤。」他亦建議有生育計劃的患者，有必要趁早考慮是否需要進行雪卵，以防萬一。

醫生建議有懷孕打算的子宮內膜異位症患者，有必要趁早考慮是否需要進行雪卵，以防萬一。（圖片：bebo.club）

Source：HK01