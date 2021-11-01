婚檢半價優惠｜婚前檢查要做足 積極預防遺傳病

醫師Easy成立至今，一直積極向大眾分享多元化的健康養生最新資訊及優惠；為向各參與婚展的準新人送上祝福，醫師Easy將於11月5日至7日期間，在「香港婚紗展暨結婚博覽2021」設立攤位送出豐富迎新獎賞，並為即場選購婚前體檢的準新人提供驚喜優惠。

為新人送上祝福 婚展即場登記新會員送豐富禮品

是次送禮活動僅限首次下載的用戶參與，只要現場讚好醫師Easy Facebook專頁、參與問答遊戲及填寫個人資料，即有機會獲得以下禮品（三選一）。獎品共180份，先到先得。

醫師Easy攤位編號：香港會議展覽中心5樓E展覽廳 R13 攤位



1. Laplanete - SOLEIL AO 高效防曬霜試用裝5片（總值$160），共80份 或

2. 善肌水中藥草本面膜一盒5片（總值$138），共50份 或

3. Leciel Medical「體脂內臟脂肪健康檢查+法國3D體形分析」（總值$800），共50份



人生一大里程碑 為美滿婚姻做足準備

與愛侶共同步入教堂、攜手到老，是人生的重要里程碑。由訂婚一刻開始，每一對準新人都忙於籌備屬於自己的完美婚禮。婚戒、婚紗、酒席場地固然重要，但如果想共同建立一個健康的家庭、生兒育女，一次全面性的婚前檢查絕對不可或缺！

(圖片來源:Freepik)

婚前檢查至關重要 全面保障伴侶及下一代健康

婚姻著重承諾，如要實現對愛侶的諾言，必先有健康的體魄，以及對未來的周詳計劃。因此，一個全面性的婚前檢查，能有助準新人於婚前了解自己及伴侶的健康狀況。一般身體檢查主要以體格檢查為主，如身高、體重、驗血、驗尿、肝、腎等身體項目。而婚前身體檢查除以上的檢查外，會同時檢測德國麻疹、乙型肝炎、地中海貧血症、梅毒、愛滋病等隱性遺傳疾病或傳染性病。由於以上的疾病有機會傳染給另一半或遺傳至下一代，所以婚前檢查對有意生育的夫婦極其重要。婚前檢查能有助雙方及早發現健康問題，並採取適當治療，為未來家庭生活及生育決定作好準備，以及對下一代的健康提供更大保障。

(圖片來源: Freepik)

只把愛傳給下一代 積極預防遺傳病

遺傳病泛指由於基因出現異常而引發的先天性疾病，一個人若同時帶有病變基因及正常基因，表面看來未必會有任何病徵，但有可能將其病變基因遺傳給下一代。如果伴侶雙方都是同一基因突變的帶因者，他們的後代就有25%的機率同時從父母遺傳隱性基因，從而出現相應的遺傳病，例如常見的地中海貧血症、蠶豆症等，嚴重可致畸形、智力受損或器官衰竭。

地中海貧血症：若夫婦二人均帶有地中海貧血症的隱性基因，嬰兒就有四分一機會成為地中海貧血症患者，有可能會出現嚴重貧血、膽結石、肝脾腫大等症狀而需要終生接受治療。如孕婦患有甲型地中海貧血，嚴重者可能會於懷孕後期胎死腹中。



蠶豆症：蠶豆症是一種隱性的遺傳病，患者需要格外注意日常飲食及日用品，尤其要需避免接觸氧化性藥物、蠶豆、樟腦丸等可誘發溶血反應的物質，嚴重可導致昏迷，甚至死亡。



德國麻疹：如孕婦感染德國麻疹將會影響胎兒發育，例如眼盲、耳聾、心臟疾病、智力問題甚至胎死腹中。建議懷孕前先進行相關測試，以確保體內有足夠抗體，否則須及早注射疫苗，預防感染。



乙型肝炎：

乙型肝炎能透過性行為傳染給另一半。另外，嬰兒出生時很大可能會因接觸母親的血液和分泌而感染病毒成為帶菌者，大大增加日後患上肝硬化，甚至肝癌的風險。



梅毒及愛滋病：

梅毒和愛滋病可潛伏多年而不發病，因此必須透過檢查才能了解最新狀況。如孕婦不幸感染其中一項性病，有機會引致流產或早產，而病毒亦可經由母體傳染給胎兒，影響嬰兒的神經系統。



婚前檢查要做足 醫師Easy整合各大婚檢優惠！

醫師Easy 為大家推介多個熱賣的婚前檢查計劃，並提供額外福利！凡於01 mall 購買兩套婚檢計劃，即可獲CRAFTHOLIC 禮品套裝一套共四款；而購買一套婚前檢查（不論男女），亦可獲贈精美CRAFTHOLIC禮品其中兩款。

莊柏醫療分店網絡遍佈港九新界，包括中環、旺角、佐敦、荃灣等9個地點，致力令市民大眾能受惠於便利的一站式醫療綜合管理服務，而達到「病前預防、病後調理」的全面健康目標。特此設定了女士49項安心婚前/產前檢查 及 男士49項安心婚前檢查服務，以便做好預防措施。

結帳時可配合「01積分」使用，如以8000 「01積分」抵銷後，只需以 $655 即可換購由莊柏醫療所提供的安心婚前／產前檢查乙次。



➤莊柏醫療 | 49項安心婚前/產前檢查 (女士) $735 (7折 原價$1,050)

➤莊柏醫療 | 49項安心婚前/產前檢查 (男士) $735 (7折 原價$1,050)

Leciel Medical是香港及多個國際機構指定技術培訓中心，其專業醫療團隊在健康檢查、纖體修身、健康體脂管理的方面，提供專業的婚前檢查。

➤Leciel Medical | 婚前健康檢查 $1,980 (8折 原價$2,500)

➤Leciel Medical | 婚前健康檢查進階組合 $3,480 (8折 原價$5,000)

尚醫健康提供多款二人同行婚檢優惠套裝，檢測內容包含基本身體檢查、性病篩選檢查及超聲波檢查，能為男女雙方提供最全面的保障。

➤尚醫健康 | 綜合(二人)婚前檢查74項 (送200元優惠券) $3,080 (72折 原價$4,280)

➤尚醫健康 | 優越(二人)婚前檢查88項 (送200元優惠券) $4,080 (78折 原價$5,280)

優尚醫療位於尖沙咀，中心引進不同嶄新先進的醫學造影儀器、設施，並提供身體檢查、手術及內窺鏡服務。

➤優尚醫療 | 婚前檢查 - 標準套餐(男士/女士) $850 (8折 原價$1,680)

➤優尚醫療 | 婚前檢查 - 進階套餐(男士) $1,620 (8折 原價$3,380)

➤優尚醫療 | 婚前檢查 - 進階套餐(女士) $2,220 (8折 原價$4,580)

➤優尚醫療 | 婚前檢查 - 尊貴套餐(男士) $2,580 (44折 原價$5,880)

➤優尚醫療 | 婚前檢查 - 尊貴套餐(女士) $5,040 (46折 原價$11,080)

要有效預防下一代患有遺傳性疾病，計劃生育的新人應委託可靠的醫療團隊做相關檢查。麥迪體檢為廣大市民提供各種專業、快捷的身體檢查計劃，分店遍佈港九，定能為各位準新人提供最全面的婚前檢查。

➤MedDx麥迪體檢 | 301種遺傳病基因測試 $6800 (88折 原價$7800)

更多詳細資訊，歡迎瀏覽01Mall婚展專區。

01MALL的婚展專區還有以下體檢公司提供的婚前檢查或體檢供大家選購。

➤香港醫學診斷控股有限公司

➤ApexHealth

➤新領域體檢