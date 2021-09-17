鼻咽癌｜鼻塞伴耳鳴流鼻血5症狀或鼻咽癌　醫生3招預防炒菜有關？

每天叫醒你的不是鬧鐘、也不是夢想，而是鼻塞嗎？以為鼻塞不是病，但塞起來真的要小心。醫師提醒，一般情況除了過敏、自體免疫或是結構性異常外，若鼻內長出一些東西，如：鼻咽癌，擋住呼吸道通路也會有鼻塞症狀；也建議，判斷是否長腫瘤的方法有5種，假設有其中一種現象發生，還是儘快就醫檢查。



「人為什麼會鼻塞？」台灣外科醫師江坤俊在《江P醫件事》分享，最大原因依舊是感染，像是鼻竇炎，就是鼻子發炎因而鼻道不通，導致鼻塞；還有過敏也會鼻塞，醫師解釋，這是鼻黏膜出現充血、腫脹所造成。

江坤俊指出，結構性異常，例如：鼻中膈彎曲，鼻黏膜因為某些原因變得過厚，空氣進去的管道變小或變彎，就會有鼻塞感；而自體免疫的毛病，血液或淋巴系統疾病等，有時會攻擊鼻黏膜而增厚，同樣會鼻塞。最後也是最可怕的，就是鼻子裡長出一些東西，醫師說明，當鼻腔的息肉夠大，擋住呼吸道通路，很有可能是鼻咽癌。

江坤俊說，鼻咽的位置就位在食道及喉嚨上方。究竟要如何分辨一般鼻塞或腫瘤，醫師也分享5種徵兆：

▼鼻咽癌5種徵兆（點擊查看👇👇👇）

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1. 鼻塞合併耳鳴：江坤俊說，鼻咽處有個耳咽管通到中耳道，假設今天有鼻咽癌，除了擋住呼吸，也擋住耳咽管，因此會單側耳塞或耳鳴，而鼻塞合併耳鳴時，就要注意了。

2. 流鼻血：若是長期同側鼻塞加流鼻血，要當心恐是鼻咽癌現象。

3. 清喉嚨：醫師提醒，咳痰時常帶血絲也要留意。

4. 頭痛或神經症狀：常鼻塞+頭痛及神經學症狀，如：臉麻、複視或嘴巴有點歪斜的狀況，醫師說明，因為鼻咽的位置上去就是顱底，直接到腦神經系統，一旦鼻咽癌往上吃，直達動眼神經，就會出現複視的情況，也就是看東西無法對焦，如果是三叉神經則會臉麻。

5. 淋巴結轉移：江坤俊表示，所有癌症都可能會產生淋巴轉移的現象，所以鼻塞合併頸部的淋巴結轉移時，也要十分當心。

預防鼻咽癌的方式，江坤俊大致歸納成3種，第一、少吃醃漬、煙燻或燒烤食物；第二、不要故意聞刺激性很強的氣味，像是炒東西時，油煙很強盡量不要去聞到，否則對鼻黏膜或鼻咽恐造成一定程度傷害；第三、工業原料盡量不要接觸。

最後，江坤俊建議，鼻咽癌的初期只需放射性治療，第二期、第三期也不用開刀，因此早期發現可早期治療，不用太過緊張，預後會非常良好。

鼻咽癌的預防方法（按圖👇👇👇）

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