肚痾｜腫瘤小腸吸收不良6疾病致慢性腹瀉　3星期未癒可能大腸癌！

拉肚子就是醫學上所稱的「腹瀉」，每個人都會有拉肚子的經驗，有的時候是因為吃的東西或喝的飲料不乾淨，有的時候是因為感冒而造成腸胃不適拉肚子，但是休息個幾天就會恢復正常，但有些人拉起肚子來，卻是連續好幾個星期，甚至好幾個月，那就可能是出現某些疾病的微兆。



腹瀉分成哪幾種？

從臨床醫學上分類，腹瀉可分為「滲透性」、「分泌性」和「滲出性」3種類型。

一、滲透性腹瀉：

是指有東西進入腸道，並使身體的水分滲透到腸道中。典型的例子就是吞入一些硬糖或香口膠，裏面的代糖成分不能被身體吸收，但是會導致水分滲透到腸道中，產生腹瀉的症狀。

二、分泌性腹瀉：

當身體出現某些異常情況時，腸道會分泌大量水分，例如病毒、病菌與寄生蟲感染、服用藥物或其他內分泌疾病所引發的腹瀉。

三、滲出性腹瀉：

是指糞便裏混有血液和膿液，這種情況大多發生於腸道發炎疾病時，例如克隆氏病（Crohn’s Disease）和潰瘍性結腸炎，以及某些腸道感染病症。

急性腹瀉的原因有哪些？

而腹瀉如果按發生的時間頻率來區分，則可以分為「急性腹瀉」與「慢性腹瀉」。

如果在3個星期之內腸胃能夠恢復正常的以歸類為急性腹瀉，發生的原因可能是細菌感染、病毒感染：食物中毒、飲食不當、消化不良、藥物不良反應，或外出旅行水土不服而造成的腹瀉。

▼慢性腹瀉可能會是發生了哪些疾病？（按圖👇👇👇）

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如果3個星期之內腸胃仍無法恢復正常的腹瀉可以歸類為慢性腹瀉，發生的原因可分為6種疾病或原因：

1、腸道感染性疾病：包括慢性阿米巴痢疾、慢性細菌性疾病、腸結核、梨形鞭毛蟲病、血吸蟲病、腸道念珠菌感染所引發的持續腹瀉。



2、腸道非感染性疾病：因為發炎性腸道疾病（如克隆病和潰瘍性結腸炎）、缺血性結腸炎、憩室炎、腸躁症所引發的長期腹瀉。



3、腫瘤：例如大腸癌、絨毛狀腺瘤瘜肉、小腸惡性淋巴瘤等腸道腫瘤也會導致人體出現反腹瀉的狀況。



4、小腸吸收不良：小腸吸收功能減損，以致營養物質不能正常吸收，而從糞便中排泄，造成持續的腹瀉。



5、藥物和手術因素：長期服用降血壓藥、癌症藥物或濫用通便藥物者，或接受膽囊切除手術或減肥手術者，都可能會出現持續腹瀉的狀況。



6、其他疾病：例如甲、乙、丙型等3種肝炎、甲狀腺機能亢進症、胰腺功能不全的患者，也會出現持續性的腹瀉。



腹瀉該如何處理補充水分？

如果腹瀉情況並不嚴重，也確定原因，就可以讓它自然痊癒，或者服用一些非處方藥物來減輕不適感。由於腹瀉會導致身體水分大量流失，因此，腹瀉期間每天至少要喝250CC的水，以少量多次的方式補充，也可以喝不含果肉的果汁，但肉湯、汽水和咖啡因飲料都不適合腹瀉時飲用。此外，像去了油脂的雞湯、蜂蜜茶和運動飲料都是不錯的選擇，有助於讓腸道吸收壓力減輕，逐步恢復正常功能。

如果是長時間持續的腹瀉，例如在一天內發生3次；以上的水瀉，就會導致身體流失大量水分和營養物質，身體就會有脫水現象，如果再出現高燒多日、嘔吐不止、全身無力的症狀，會對健康造成非常嚴重的後果，應該立刻就醫診治。

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