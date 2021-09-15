消委會｜IKEA矽膠盒最高分億世家超安全標準2.8倍！5款合格免傷肝

消委會對可重用的矽膠食物盒及杯進行測試，於市面抽取了共14款矽膠可摺合食物盒及摺杯，發現當中有9款的可揮發性有機物質含量超出德國標準，若長期接觸有機會影響食物安全及傷肝。



消委會矽膠食物盒檢測

消委會在市面上抽取共9款矽膠可摺合食物盒及5款摺杯，食物盒容量由600毫升至1公升，售價由$29至$130。摺杯售價由$12至$200，容量由130毫升至470毫升，當中1款沒標示容量。檢測14款產品中，可揮發性有機物質含量，以低揮發性小分子矽氧烷（Siloxanes）為主。根據德國LFGB （食品、煙草製品化妝品和其它日用品管理法）標準，其含量不可超出0.5%，但14款產品中5款符合標準，9款超出上限。

▼消委會檢測5款符合標準矽膠食物盒及摺杯（按圖👇👇👇）

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矽膠又稱為有機硅膠或硅橡膠，是介乎合成橡膠和合成塑料之間的混合物，不同工序所製的矽膠有不同的特性，例如耐高溫和穩定性好，廣泛應用於餐廚用具。



測試結果顯示，Ikea、Gemini及Ideale Chef的3款食物盒本身和密封圈矽膠物料的可揮發性有機物質含量是0.12%至0.44%，符合德國LFGB的要求。而摺杯方面，Stojo及Lifeventure的摺杯矽膠物料則分別含有0.19%及少於0.1%，同樣符合標準。

▼消委會檢測9款超出標準矽膠食物盒及摺杯（按圖👇👇👇）

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不過，6款食物盒的可揮發性有機物質含量超標，其中執笠倉硅膠折疊飯盒達1.3%，超出標準逾2倍。其他Lexngo、EZ Cook、Diamond Gourmet 、Cinnamoroll食物盒，其含量由0.76%至1.1%不等，均超出德國LFGB標準（0.5%）。

Daiso、億世家、Seiwa-pro的3款摺合杯其含量亦介乎0.8%至1.4%，億世家摺合杯更是14款產品中超標最多，檢出量達1.4%，即是超出標準2.8倍。

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長期接觸可揮發性有機物會傷肝

如矽膠食物容器含有過多的可揮發性有機物質，可能會遷移到盛載的食物中，甚或影響食物安全。亦有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康。

矽膠容器使用小貼士

矽膠盒一般或會放進微波爐翻熱食物，但消委會是次檢測的矽膠食物盒樣本中，雖然全部聲稱適用於微波爐加熱，但發現9款中有6款的上蓋並不適用於微波爐，加熱時需移除，只有2款產品標示適用，另有1款沒有說明。

消委會建議購買或使用矽膠容器小貼士

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1. 留意標籤



購買前，應檢視產品上的標籤資料，有否符合相關標準，例如FDA、LFGB或GB標準的標誌，或適用於接觸食物的標誌，適用的溫度範圍、主體和上蓋是否適用於微波爐、注意事項和供應商資料等。

2. 徹底清洗



新購入的矽膠產品應先用洗潔精徹底清洗後才使用。

3. 遠離火源



矽膠產品雖然可耐冷耐熱，但不可直接用明火加熱或放近火源。

4. 留意氣閥設計



上蓋設有氣閥又說明上蓋適用於微波爐的型號，加熱時應打開氣閥，讓熱氣釋出，避免加熱時容器內部壓力過大而產生意外。冷卻後，由於食物盒內氣壓減少，食物盒可能會摺合起來，打開氣閥有助平衡氣壓及取出上蓋。

5. 清潔布質



勿用鋼絲刷或百潔布等清潔，以免刮損容器表面，宜以海綿、碗布沾少許洗潔精輕輕刷洗，再用水沖洗及晾乾，免生霉菌。

6. 避免色素殘留



勿長時間存放有色素或氣味濃烈的食物，以免色素或氣味會殘留於容器內。若發現容器內殘留食物的氣味或色素， 可嘗試用小蘇打糊或稀釋的檸檬酸泡浸一段時間再清洗，以去除色素或氣味。

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