嚴重潔癖｜傳李冰冰12萬請人洗菜不果 4點即知自己有否病態潔癖

時不時都會聽到令人難以置信的新聞，說某某明星光鮮亮麗背後有一些病態的行為，例如有傳張學友太太羅美薇因為害怕街外空氣混濁而不外出，家中的消毒亦要去到醫院的無菌級數；李冰冰會要求探訪的客人穿上「鞋套」，客人並要在椅子上要放一塊「衛生坐墊」才能夠坐下。愛乾淨本身並無不妥，但如果影響正常的社交、工作和生活，特別是影響到與朋友或另一伴的感情時，就要反省自己的「潔癖」是否病態。下文將會教大家如何判斷自己是否有病態潔癖，及有甚麼方法可以改善這種病態。



病態潔癖是其中一種常見的強迫症，而強迫症是一種情緒病。(圖片：shutterstock)

病態潔癖是一種強迫症 「完美主義」性格及病態之別

病態潔癖是其中一種常見的強迫症，而強迫症是一種情緒病。不少人誤以為強迫症只是一種完美主義的性格，但有強迫症的人不只追求完美，更會因無法做到完美而影響心情及正常生活。舉例而言，完美主義的人可能喜歡家裡一塵不染，所以有時間就會多花時間清潔家居；但強迫症患者會因為腦海重覆出現了與細菌有關的畫面而感到非常痛苦，最後不得不一次又一次地清潔已經很乾淨的家居，無法正常生活。

追求完美本身沒有問題，但如果因為無法「達標」而產生焦慮、恐慌和困擾等負面情緒，並造成生活困擾和混亂，就是患上病態的潔癖。

因無法「達標」而產生焦慮、恐慌和困擾等負面情緒，是病態潔癖的其中一項病徵。(圖片：canva)

你是否有強迫思想或強迫行為?

病態潔癖主要病症有兩種，分別是「強迫思想」和「強迫行為」，強迫思想或強迫行為一般都是非常耗時費時的，例如每天花超過一小時，或明顯影響正常生活的能力。根據《精神疾病診斷與統計手冊第五版》，如果你有以下情況，很大機會已是病態，要及早正視問題與求助。

●無法揮走的強迫思想



強迫思想是一些不理性、不必要以及持續重複的思想，每當它們出現都會令人產生不愉快、厭惡和緊張等的負面情緒，每當這些想法湧現時，所有的想像力都會蓋過一切的理智，即使使出九牛二虎之力也阻止不了。

潔癖的強迫行為會蓋過一切的理智，即使使出九牛二虎之力也阻止不了。(圖片：shutterstock)

●愈來愈嚴重的強迫行為



有部分患者會進行類似「儀式」的強迫行為，因為他們想舒緩當下強迫思想所帶來的不適，或者幻想可以阻止到不幸的遭遇而做出的動作，這類行爲可以持續一段時間和重複多次。換句話說，其實患者不想做這些強迫行為，甚至可能很清楚它們不合理，但在強迫症的驅使下，他們不得不做這些事。舉例而言：

在正常衛生環境情況下，明知道身處的環境沒有受污染，依然會害怕骯髒「威脅」到自己或他人的性命，繼而出現「細菌會侵蝕雙手，接着進入血管，然後……」的想法。為了減輕緊張等情緒，人便會透過「臨時的安慰劑」，也就是重覆不斷的清潔和清洗，直到自己心裏好過一點。

或發展成焦慮症及神經衰弱 甚至危害生命安全

潔癖如未獲得有效干預或不被周圍人群認可，情況會逐漸加重，可能引發焦慮症、 抑鬱症、神經衰弱等疾病，嚴重時威脅自身或他人的生命安全。如果已經出現以下情況，代表你或已出現病態潔癖：

1. 在清理衛生方面佔據生活大量時間，導致無法從事其他工作；



2. 頻繁洗手和洗澡，明知行為過分卻無法停止；



3. 拒絕與他人接觸，排斥他人介入自己生活；



4. 經常緊張、恐懼、焦慮、易怒、躁狂等



潔癖可引發焦慮症、抑鬱症、神經衰弱等精神問題，嚴重時威脅自身或他人的生命安全。 (圖片：canva)

在疫情肆虐期間，保持個人及環境衛生十分重要，加上電視、網上訊息等渠道不斷發放相關新聞報導，日常生活和工作等受到影響，出現彷徨、焦慮，甚至情緒低落也是可以理解，但如果擔心自己患上心理或精神問題，向專業人士求助、按時食藥及進行治療，都是不可缺少。

Source:HK01,AAFP,Holistic,OCD-UK,HA