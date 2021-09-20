濕熱｜大便黏馬桶濕熱重多1跡象癌症先兆！紅白薏米水助健脾去濕

大便與體質有關，每次大便後會回頭欣賞自己「傑作」的有幾多人？其實透過觀察大便的質地，可了解身體狀況，當中如發現大便黏性高至可黏住馬桶，這意味着體內濕熱，甚至脾胃已因而受損。有註冊中醫師指，如果大便當中再有另一特徵出現，甚至可能為癌症先兆，絕對不能輕視。



糞便形狀人人各異。（sincerelymedia／unsplash）

濕熱成因

據註冊中醫師黃文英解釋，正常大便應成條狀如香蕉樣，如大便軟黏，反映體內濕氣重。濕氣成因與脾胃功能有密切關係，由於食飲物必須經脾胃運化吸收，始能化生成有用的氣血和津液充養全身。由於濕氣性質重而黏滯，當停聚日久，氣行受阻，鬱而生熱，可演變成濕熱。

當患者脾胃功能不佳，食飲物運化過程出問題，不能氣化成有用物質，便成痰濕濁物停聚體內，濕濁流注腸間，導致大便見濕軟黏膩。

濕熱症狀

濕熱的患者除了出現大便黏軟、大便氣味臭、便後肛門有熱感的症狀外，同時還會兼有其他全身症狀，包括口氣臭穢、口乾但不想飲水、口苦、腋下和頭面汗多而黏、體味大、顏面油膩、暗瘡紅腫出膿等。

軟便夾膿 重症提示

黃文英醫師又提到，一些嚴重疾病如消化系統炎症、腫瘤癌症等，其實亦會出現大便黏軟的症狀。

值得留意的是，上述重症的大便性質除了呈黏軟狀外，一般亦會夾雜如痰或鼻涕般的膿樣黏液，因此如發現自己的大便有上述性質，就未必單純僅與濕熱有關，宜盡快進行大便化驗或腸鏡檢查以確定身體狀況。

健脾化濕食療推介

要處理濕熱的體質，黃文英醫師亦分別推介栗子麥米粥及紅白薏米水這兩款食療，去紓緩有關症狀，兩者均可收健脾化濕之效。

▼栗子麥米粥食譜及功效（點擊下圖看清！👇👇👇）：

+ 1

栗子麥米粥功效：



1. 白米甘平，歸肺、脾、胃經，功效調中和胃、滲濕止瀉，是健脾化濕的佳品。

2. 麥米即小麥，性味甘涼，入脾、腎、心經，健脾腎之餘兼能養心除煩。

3. 栗子甘平微鹹，可補脾腎。

4. 陳皮和胃氣助消化。



適合脾胃較虛，大便軟或易溏瀉、餐後易脘脹、便意頻，或緊張時易腹瀉的人。

▼紅白薏米水食譜及功效（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 1

白薏米水功效：



1. 赤小豆性味甘酸平，入心和小腸經，有很好的利濕作用；

2. 薏米甘淡涼，歸脾、肺、胃經，炒熟專入脾胃，並可減少涼削之性，健脾利濕專藥；

3. 白扁豆性味甘淡平，健脾化濕氣

4. 利濕可改善軟便，同時健脾以杜絕濕氣形成，標本兼顧

適合便軟兼經常久坐下肢易腫脹、肚腹鬆軟的人，有利減重。

損脾胃四類食物

對於造成濕熱體質的原因，黃文英醫師解釋指，脾胃功能差是濕氣在體內形成其中一個主要原因，經常進食以下食品更會傷害脾胃，令濕熱問題更嚴重：

寒涼生冷食品：凍飲、雪糕、涼茶、水果（西瓜、哈密瓜、蜜瓜、火龍果、麒麟果等）、蔬菜（大白菜、芥菜、苦瓜、冬瓜等）、綠茶（龍井、香片、茉莉、抹茶等）。



濕熱食品：酒（尤其啤酒）、水果（芒果、菠蘿、榴槤等）。



辛熱食品：辣椒、煎炸、鹵水、牛肉、羊肉、葱蒜、芥末等。



奶類：牛奶、乳酪、忌廉、白汁、芝士等。



▼同場加映：７種糞便形狀反映腸胃狀況（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 17

相關文章：糞便7種形狀知腸胃狀況 似堅果代表什麼？附防便秘飲食

最遲凌晨1時前須就寢

除上述食飲物會傷害脾胃外，情緒壓力和睡眠問題亦能拖累脾胃。從中醫角度而言，肝臟主全身氣的通調，情緒壓力、熬夜以及睡眠質量不佳，均可令肝臟功能失調，由於肝與脾屬相克關係，病理上互相影響，肝臟失養，氣行不舒，可牽連脾胃。

黃文英醫師指出學習放鬆適時紓壓，以及作息規律不熬夜，對改善大便黏軟亦可起重要作用：

1. 盡量在晚上11時就寢，夜睡也不可超過凌晨1時。



2. 適量運動，以每天急步行30－45分鐘為適度，不宜過度操練，否則耗傷氣津，可對身體構成虛損。



3. 可按興趣進行一些手作活動，例如書法、填色繪畫、裁剪縫紉、手工藝、烹飪等，讓專注力集中手指的關節間，可助放鬆。



▼同場加映：腸胃科醫生介紹每天正常的健康排便量（點擊下圖看清！👇👇👇）：

+ 3

相關文章：便秘｜大便黏吃油膩太多排2隻蕉分量最健康！排便幾耐易生痔瘡？