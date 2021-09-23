事前/事後藥配合安全性行為　減低感染愛滋病及性病風險

高風險性行為是感染愛滋病及其他性病的主要途徑，除了要緊記使用安全套，還有甚麼方法能預防愛滋病？其實現時有兩款藥物有效預防感染愛滋病，包括事前預防性藥物（PrEP）和暴露後預防性投藥（PEP）。不過，是否人人適合服用這些藥物？服藥數量、次數應為多少？藥物能100%預防感染愛滋病嗎？由皮膚及性病科專科醫生關志強一一拆解迷思，以及保護自己的種種貼士。



皮膚及性病科專科醫生關志強指，PrEP和PEP為現時預防感染愛滋病的兩款藥物，服用方法各有不同，用藥前須經醫生診斷及處方。

PrEP及PEP有效預防感染愛滋病 4類高風險人士要留意

關醫生強調，PrEP和PEP須由註冊西醫處方下購買。兩款藥物主要用於未受愛滋病病毒感染的人士身上，有幾類高風險族群要特別留意：「感染愛滋病或其他性病的高風險族群有幾類，一為男同性戀者，二為跨性別人士，三為性伴侶較多，而不使用安全套的人士。另外有濫用藥物、共用針筒習慣的人士也要留意。」如有高風險性行為的人士，醫生一般會建議定期服用PrEP預防感染。

現時醫院、急症室均有提供PrEP和PEP，可用於照顧病人時意外受針刺傷的醫護人員身上，另外也有性罪行案件的受害者，需要緊急協助時服用，使用前須經醫生診斷和批准。

PrEP及PEP須按周期服用 發生性行為一定要用安全套

服用PrEP分兩種方案，對高風險人士，醫生鼓勵每天定期服用一粒藥，做足預防。第二種方法為「需要時服」，即預計會發生高風險性行為之前，提早於2至24小時內服用兩粒藥丸。而在高風險性行為完結後，每隔24小時服用一粒藥丸，維持兩天；至於PEP，則須連續服用28天，每天定時服用。「事後預防藥物的選擇和配搭較多，有機會使用一至兩粒藥丸，實行『雞尾酒療法』。使用者可與醫生商量，但無論用哪一款藥物都好，都要維持28天的服藥期。」關醫生解釋。

不過，雖然事前或事後預防性藥物能有效減低感染HIV的風險，但服用了此兩類藥物，都不代表能100%防止感染愛滋病。關醫生亦提醒，當進行高風險性行為時，愛滋病亦非唯一有機會感染的病症，亦有機會感染其他性病。「梅毒、疱疹，甚至淋病、非淋病性尿道炎等都有感染風險，而即使服用了PrEP或PEP，都無法預防感染這些病症。故我們鼓勵大眾發生性行為時要使用安全套，以減低感染愛滋病及其他性病的風險。」除了做足安全措施，大眾也應該拒絕濫用藥物、減少性伴侶，以進一步減低感染風險。

每日一粒小藥丸控制病情 及早治療達U=U回復正常生活

如若不幸感染HIV，感染者應盡快求醫、接受治療，同時也無須過分憂慮。關醫生指，現時隨醫學進步，感染者只須每天服用一粒藥丸，內裏已含三款不同藥物，有效抑制愛滋病病毒。「一粒像手指甲般大小的藥丸，每天服一次，已能有效控制愛滋病，相當簡單和方便。感染者無須再憂慮每天要服十數款藥，一日服藥數次，也不用擔心會忘記服藥、服漏一兩款藥等等。」

只要按時服藥，持續控制體內的HIV病毒載量水平，感染者更可達致U=U（Undetectable = Untransmittable，檢測不到=不具傳染力）的水平，既不會傳染他人，亦能回復正常生活，「感染者定期服用藥物後，若持續6個月均檢測不到體內的病毒載量水平，即代表不會傳染他人。」關醫生說。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。