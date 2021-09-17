精油｜精油能醫百病？服食精油會影響發育、灼傷食道甚至中毒

近年精油的「曝光率」似乎愈來愈高，除了不少Spa在療程中用到精油，在育兒界更興起各式「精油抗病療法」，有媽媽分享用香薰油塗抹於小朋友腳底，就可以增強抵抗力，甚至只需一滴精油，百病都能醫好。精油聽起來好像萬能，到底使用上有甚麼要注意的地方？直接飲用精油又是否安全及有助「吸收」？本文將簡介精油的用途、四類應慎用人士、使用注意事項，並拆解精油能否飲用之謎。



本文將簡介精油的用途、四類應慎用人士、使用注意事項，並拆解精油能否飲用之謎。（圖片：jituwang）

精油可用於人體 分生理和精神層面

精油（essential oil）是從天然植物中的花、葉、莖、根或果實中萃取的芳香物質，是濃度極高的精華，用途主要分為用於環境和人體兩大類別。

環境方面正要是用作潔淨空間和營造氣氛。百里香、檸檬、茶樹、尤加利等精油有驅蟲效果，其中檸檬精油氣味清新，可用作空氣清新劑，而茶樹和尤加利精油更具消炎抗菌作用，可用於家居清潔；天竺葵、佛手柑、茉莉和依蘭依蘭等花香和果香類的精油，營造幸福甜蜜氛圍的效果。

精油有潔淨空間的用途，例如尤加利精油更具消炎抗菌作用，可用於家居清潔。（圖片：healthline）

用於人體方面可再細分為生理層面和精神層面。生理層面方面包括保養皮膚、舒緩不適等，例如玫瑰精油有助促進血液循環，適合用於美容及女性通經；薄荷精油有助降溫及減輕腸胃不適。精神層面方面，精油有令人放鬆、改善心情的作用，例如薰衣草精油有舒緩壓力、鎮靜情緒、幫助入眠的功效；佛手柑精油清新淡雅，除了有助除臭，也可提振精神。將精油用於生理和精神層面的做法，有一個更正式的名稱，就是「芳香療法（Aromatherapy）」，簡稱芳療。

精油用於人體方面可分為生理層面和精神層面，例如保養皮膚、舒緩不適、令人放鬆、改善心情等。（圖片：cw.com.tw）

精油刺激性強 三類人士應慎用

精油聽起來好處多多，但由於濃度極高，有三類人士應慎用。第一類是嬰幼兒：由於嬰幼兒的腦部、肝臟等器官尚未發育完整，精油強烈的刺激性有機會損害健康，甚至影響發育。專家指六個月前的嬰兒不應使用精油，有些精油甚至是兒童禁用，例如薄荷精油，因為它可溶解脂肪，有機會損害腦神經細胞。其他兒童禁用的精油一般都是含毒性、刺激性、高致敏性的精油，除了薄荷之外，還有丁香、肉桂、鼠尾草、劣質薰衣草、樟樹、艾草、肉豆蔻、野馬鬱蘭、藏茴香、熱帶羅勒、牛膝草等。

三類人士應慎用精油，包括嬰幼兒、哺乳母親、孕婦及長期病患人士。（圖片：freepik）

第二類人士是哺乳媽媽或孕婦，因為精油可透過母乳及母體傳給嬰兒，有部分精油如玫瑰、迷迭香、快樂鼠尾草，有令子宮收縮的作用，有機會導致小產。

第三類人士是長期病患，例如氣喘患者、肝腎病人、癲癇患者、癌症患者，精油有機會對這些人士造成嚴重影響，必須在專業人士的指導下使用。此外，寵物對精油的敏感度較高，也要憤用。

精油的特性是高濃度和非水溶性，使用前必須先以基底油稀釋、調和，減低對皮膚的刺激性。（圖片：beautyfrizz）

精油不可飲用 有機會灼傷內臟

近年有人推崇「自然療法」，而使用精油的芳香療法也是自然療法的一種。自然療法認為人體具有一定程度的自癒能力，因此應盡可能減少服用化學藥物。事實上，水療以及刮痧、推拿、拔罐等傳統中醫理療技術都可以歸類為自然療法。

不過，在主張不服用西藥的同時，有人提倡在小孩生病時可飲用精油治療。坊間有精油公司出售所謂的「醫療級」、「食用級」精油，並聲稱飲用的療效會比聞和搽更顯著，例如用清水溝開精油飲用。然而香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，內服精油會灼傷食道、令血壓急降，甚至令喉嚨腫脹以致呼吸困難，有致命危險。香港中毒諮詢中心過去亦曾接獲精油中毒個案，並提醒市民絕不應食用精油。

咽喉、消化道和胃部的黏膜比皮膚更脆弱，口服精油有機會造成灼傷甚至腐蝕。（圖片：mponline）

另外有芳療專家亦指出，芳療界並沒有「醫療級」、「食用級」精油，而他們亦不鼓勵食用精油，因為會加重肝臟、腎臟的負擔，有些精油的肝毒性較強，造成的損傷更大，尤其對嬰幼兒；此外，咽喉、消化道和胃部的黏膜比皮膚更脆弱，口服精油有機會造成灼傷甚至腐蝕。歐盟研究亦顯示口服茶樹精油可引致中毒、影響發育；誤服5ml尤加利精油會令人神志不清、嘔吐。

Source:HK01,FDA,DERC,Soupure