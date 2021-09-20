刮痧｜新式黃銅板增熱力 解決痛症水腫　陶瓷圈刮臉 重現下巴輪廓

香港生活節奏急促，工作壓力大，令大部分人都精神緊張、肌肉繃緊。辦公室一族長期對著電腦久坐不動，更會導致頸梗、腰酸、背痛；而女士還要擔心水腫問題，煩惱再多一重。要解決以上健康問題有許多方法，但能夠深層到位、快速見效的方法，必定要提到「刮痧」。

長期面對電腦坐著，會導致頸梗、腰酸、背痛，甚至水腫問題。「刮痧」是深層到位、快速見效的解決方法。（圖片：bonebro）

刮痧好處甚多 全方面位疏通經絡、調理身體

刮痧的原理是透過手法及器材，產生物理刺激，使皮膚充血、血管擴張、經絡疏通，從而達到治療防病、保健養生及美容的作用。刮痧的好處可分三個層次：即時功效是「紓緩病況」；進行多次療程後，「排毒袪濕」的效果會變得顯著；而持之以恆可達至「強化免疫力」。

刮痧使血液加速運行，有助排出體內寒邪，可即時紓緩感冒、寒咳等症狀；而與瘀血阻滯有關的頸梗、腰酸、背痛等問題，刮痧能疏通經絡及淋巴、暢通血液流動，能即時紓緩痛症。

刮痧還能夠幫助排走體內毒素，減輕身體負擔；既可紓緩疲勞，亦可使新陳代謝更良好地運作。持續刮痧更可解決濕氣、水腫問題，長遠有顯著的瘦臉、修腰及纖腿效果。

此外，血液循環及經絡運行良好，令營養及氧氣能充分運送到身體各部位，從而增強免疫系統。刮痧過程能對穴位產生良性刺激，有助調整臟腑功能，維持器官的正常運作，預防隱疾，達至長遠保健養生功效。

刮痧透過物理刺激，使皮膚組織充血、血管擴張、經絡疏通，達至「紓緩病況」、「排毒袪濕」及「強化免疫力」。（圖片：businesstoday）

痧顏色並非愈深愈好 須靠專業經絡知識判斷

不時見藝人上載照片，展示自己刮痧後的深紅色背部。很多人便有這個疑問：「痧的顏色是否愈深愈好？」答案當然是否！其實刮痧時感到疼痛，即表示體內氣血運行不順暢；而愈堵塞的部位，痛感愈強。出痧則代表毒素排出體外，而深紅、深紫等顏色代表健康狀況不佳。

事實上，經絡師會根據每個人的不同情況，去決定刮痧的重點部位與力度；通常皮膚開始泛紅或呈淡紫紅色時，便會停止。但刮痧並不可自行亂試，必須由專業經絡師執行。原因是刮痧在中醫學上屬於「洩法」，次數過密、力度過重或手法錯誤的話，會導致氣虛，反影響健康；若刮破皮膚更可能造成細菌感染，得不償失。

出痧代表毒素排出體外，深紅、深紫等顏色代表健康狀況不佳，但不一定顏色愈深愈有效。圖為阿嬌上載自己刮痧後的照片。（圖片：HK01）

黃銅刮痧板穿透力更強 過程用精油助吸收

Yinensis 然淙養生美容中心 提供多種專業刮痧療程，並由專業經絡師執行。經絡師具備優良技巧及豐富經驗，透過專業判斷，提供優質可靠而有效的的刮痧療程，在達至最佳療效的同時，全方位確保對顧客外在皮膚及內在健康的安全性。

《黃銅點穴排毒刮痧療程》採用黃銅刮痧板，穿透力較舊式的牛角板強，使用適當力度便能達至深度出痧，同時保護肌肉和皮膚。而且，黃銅與皮膚磨擦的過程中會產生熱度，進一步打散瘀塞經絡的結塊，增強血液循環，令排毒祛濕的效果更佳。熱力更可激活肌肉收縮，舒解平日的酸軟疼痛。

此外，刮痧過程會令毛孔張開，有助精油吸收。Yinensis 採用外國進口天然精油，具備多種功效，包括疏通淋巴、修補細胞、抗氧化、增強皮膚免疫力等。精油能可在療程中保護皮膚，並在療程後促進細胞復原。

黃銅刮痧板的穿透力強，使用適當力度便能達至深度出痧，同時保護肌肉和皮膚。（圖片：liciwang）

臉部刮痧提升美容效果 韓式陶瓷圈令下巴重現輪廓

刮痧療法使血氣暢通，好處除了能透過身體感受之外，更可反映在臉部。刮痧改善新陳代謝，使皮膚細胞得到充分營養和氧氣，令臉面肌膚水潤具光澤；血氣暢順有助去除黑色素，從而消斑淡印。

直接進行臉部刮痧，可進一步提升美容效果。透過疏通臉部淋巴，有助去水腫，使下巴輪廓重現；而激活臉部及頸部的細胞組織，可減少皺紋，拉提肌膚並防止下垂，從而改善鬆弛問題，減緩衰老。增強眼睛附近的血液循環，更可舒緩眼部疲勞，對經常對著電腦的上班族相當有用。

進行臉部刮痧可以疏通淋巴，有助去水腫。（圖片：businesstoday）

《韓式陶瓷臉部刮痧療程》採用的陶瓷圈是百分百韓國製造，質地略為軟身，能夠為臉部柔軟的肌膚帶來舒適觸感。陶瓷圈根夫人體工學設計，符合臉部輪廓；帶齒及凹凸面用於臉部不同位置，包括眼窩位置，並可同步刺激多個穴位。療程十分舒適，讓女士在美容的同時，能放鬆心情。

刮痧的好處甚多，而且療效既全方位又具有針對性。痧顏色直接反映健康狀況，許多 Yinensis 的顧客都表示持之以恆下，除了看到痧色變淺，亦感受到健康大有改善。其中不少藝人都會定期到 Yinensis然淙養生美容中心刮痧。除了《黃銅點穴排毒刮痧》及《韓式陶瓷臉部刮痧》之外，還有其他療程，亦可集中處理各種健康問題，達至日常養生調理。

（以上資料由客戶提供）