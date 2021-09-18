營養補充品｜隨便搵時間食都可以？夜晚食補充品會唔吸收？

香港人生活忙碌，想要在家中煮食或維持每天的營養平衡都實在不易，所以不少人都會透過服食營養補充品來補充不足的營養素。但到底鈣片、維他命、葉酸這些常見的營養補充品，怎樣食、何時食才有最好效果？要在早上吃還是睡前吃？飯前或是飯後食？可否與藥物混着吃？一旦食錯可能會影響營養攝取之餘，更隨時影響身體健康！



到底營養補充品應飯前定飯後食呢？（圖片：dreamstime）

不能用熱水、熱茶、咖啡服用補充品

營養補充品是經過加工、萃取、純化等方式，將食物中的營養素高度濃縮而成，型態由錠劑、膠囊、液態等都很常見，適量攝取有助於人體補充日常所需營養素、調節生理機能。然而營養補充品或藥物其實最好不要混着吃，營養師建議至少相隔2小時或以上，讓腸胃有充分時間吸收成份；而不同的營養補充品所針對的營養不同，亦一定有不一樣的建議進食時間。我們歸納部分巿民常食的營養補充品，讓你簡單看懂最佳進食時間。

1.水溶性維他命



水溶性維他命是能溶於水的有機營養分子，常見的有維他命B1、B2、B6、B12、葉酸、生物素、維他命C等。水溶性維他命應該避免用熱水送服，按英國東英吉利亞大學 (University of East Anglia)的研究，熱飲的熱力會將部分維他命補充品的功效降低，專家建議至少要在服用營養補充品後一小時，才飲用熱水。

維他命B雜有提振精神的功效，應避免晚上服用，以免影響睡眠。（圖片：KaiZen Life Quality）

另外，水溶性維他命適合餐前或空腹時服用，避免與食物造成相互干擾；而維他命B雜有提振精神、刺激新陳代謝和大腦的功效，應避免晚上服用，以免影響睡眠。

2.脂溶性維他命



至於脂溶性維他命，例如維他命 A、D、E、K和魚油，都是能溶於脂肪的有機營養分子，被小腸黏膜吸收後會在肝臟分解，再藉由血液送達各處細胞。因為需要脂肪幫忙溶解，所以飯後服用吸收情形會比空腹好，可以提高營養素的吸收率和利用率。

此類維他命食用後會貯存在肝臟、脂肪組織中，且不容易被光、熱、氧、水等外在因素影響，比較不會缺乏；但若食用過多，因為會累積在肝臟內，容易造成中毒危險。

3.鈣片



部分人為了減少骨質流失而服用鈣片，而事實上鈣還能幫助睡眠。只要在睡前2至3小時服食，就可利用鈣片具安定神經和放鬆肌肉的效能，一夜好眠。

睡前服食鈣片，有助睡眠。（圖片:Fotolia）

要注意的是鈣會影響對鐵、鋅和鎂的吸收，如果正在服用綜合維他命、鐵丸，或剛吃完菠菜、通菜、韭菜、竹筍等的食物，應避免別同一時間服用鈣補充品。以及腸道每次只能吸收約500 毫克鈣，因此單次補充高劑量的鈣的吸收率並不好。最好分為早、中、晚三次，或是早、晚兩次補充。

4.葡萄糖胺



葡萄糖胺可與鈣片一起服用，兩種都有益骨骼、關節健康，可再搭配維他命C一起使用，3 種元素都是建構骨骼必需的營養素。

5.膠原蛋白



空腹或睡前皆可服用膠原蛋白，要特別注意的是，唯有在飲食均衡、蛋白質攝取充足的前提下，額外補充膠原蛋白才有機會補到皮膚上。

空腹服藥指最少要與用餐時間隔一小時

另一種會分空腹和飯後服用的，就是以治病為主要目的的藥物。如果註明要飽肚服用，就有兩個可能性，其一是藥物需要在胃中跟食物混和，有更佳吸收；其二是減少藥物對胃部傷害，防止出現作嘔作悶等症狀。

如藥物註明要空腹服用，應在飯前一小時或飯後兩小時吃，確保藥物被吸收時與食物沒有接觸。有些空腹藥最怕跟食物混在一起，影響吸收程度，亦有些藥物如補鐵丸於空腹時溶解能力最高，人體更易吸收。所以何時要「飽肚」或「空肚」服用，需視乎藥理來決定。偶然一兩次忘了遵照指示，雖然對藥力吸收或有些微影響，但整體問題不大，下次記得跟足指示就行。

拆開膠囊無助吸收藥效 甚至會傷害食道

藥丸有大有小，有時太大粒的確難以嚥下，對有吞嚥障礙的病人來說尤其困擾。那我們可以將藥丸壓碎，或拆開膠囊直接把藥粉吃下去可以嗎？其實藥廠是不會做多餘的事。藥物的形態、尺寸等，每一項藥廠都經特別設計過，如無特別指示，我們都不應自行改變藥丸的形態。藥廠將藥物置入膠囊內，一來減輕部分藥物的苦味與異味，讓病人較易入口，二來部分藥物腐蝕性較高，膠囊形態可避免藥粉傷害食道，不建議病人拆開膠囊直接服用藥粉。如有需要病人取藥時可向藥劑師查詢。

我們不應擅自改變藥物形態，以避免破壞藥效。（圖片：India express）

Reference:HK01,Dailymail,NIH,