血壓高｜服降血壓藥不能吃柚橘橙？　高血壓高宜吃蕉梨6種水果

適逢中秋，柚子是應景水果，不過，台灣藥師提醒，服用降血壓藥物的民眾應避免食用柚子、西柚，以免抑制代謝，讓藥物在血中濃度增加，提高副作用。此外，服用statin類降血脂藥、抗心律不整藥，及部分免疫抑制劑，也不宜多吃這類水果。



柚子、柑橘類水果 避免與降血壓藥品同時服用

台灣藥師郭建宏表示，柚子、西柚均含有豐富的「呋喃香豆素（furanocoumarin）」成分，該成分會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，許多藥物均透過此酵素代謝，將導致藥物血中濃度升高，增加不良反應風險。

值得注意的是，「呋喃香豆素」會抑制藥物代謝的作用時間，短則達數小時，長則2、3天之久，即使間隔服藥也無法完全避免，郭建宏提醒，服用降血壓藥物、statin類降血脂藥、抗心律不整藥，及部分免疫抑制劑等民眾，務必提高警覺。

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此外，正在服用降血壓及降膽固醇等藥物的民眾，應避免同時食用柑橘類水果。原因在於橙、柚子及橘子等水果均含有具稀血功效的植物生化素，食用後幫助稀血，自然降低血壓及膽固醇，如果又服用相關藥物，原本已降低的血壓，可能降的更低。

那高血壓患者適合吃哪些水果呢？營養師建議，香蕉、梨子、西瓜、甜瓜、鳳梨、哈密瓜，都是不錯的選擇。

高濃度納豆萃取物含大量維他命K 可能影響抗凝血藥品作用

至於許多保健食品含有高濃度納豆萃取物，內含大量維他命K，可能與抗凝血藥品產生交互作用，建議，病友在服用保健食品時，務必先與醫師、藥師討論。

許多保健食品含有高濃度納豆萃取物，內含大量維他命K，可能與抗凝血藥品產生交互作用。（Now健康授權使用）

高濃度大蒜萃取物與抗凝血藥品併用 可能增加出血副作用

最近幾年，大蒜精也相當受到歡迎，郭建宏說，大蒜直接用於烹調料理，不至於與藥品產生交互作用，但含高濃縮大蒜成分的食品如與抗凝血藥品併服時，可能增加出血風險。

台灣食藥署提醒民眾，含有高濃度特定成分的保健食品，並非健康萬靈丹，無法達到治療效果，如果身體不適，應該就醫，規律用藥，平常應均衡飲食、規律運動，養成健康生活模式。

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