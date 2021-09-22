減肥｜水腫因缺水還是喝太多水？營養師解迷思教7招去水腫勿翹腳

你有水腫困擾嗎？經常腳水腫或臉水腫？不少人以為，水喝多容易水腫，水腫時不能喝太多水；營養師指出，水腫的關鍵是「限鈉」。究竟水腫的原因有哪些？又該如何消水腫？



迷思1：水喝太多容易水腫？

台灣長照居家營養師ANGELA在Facebook提到，不少人以為水喝多容易水腫，其實是錯誤迷思！只要不是因為疾病造成的水腫，多喝水反而可以稀釋身體內鈉的濃度，並促進鈉排出。因為，足夠的水分可維持新陳代謝和好的血液循環，同時也幫助身體排出多餘的鈉，減少水腫的困擾。

迷思2：水腫時不能喝太多水？

另外，很多女性誤以為「水腫不能再喝太多水」「因身體已含很多水了，所以不應該再喝水」，對此，ANGELA表示，這也是錯誤觀念，不要把「水腫」和「限水」畫上等號；只要不是因疾病所致的水腫，都建議要喝足夠的水分。一般水腫常見原因如：吃太鹹、加工品過多、愛沾醬或吃辣而導致的水腫，這時反而要多喝水，幫助體內鈉的代謝。所以關鍵是「限鈉」，而不是限水。

為什麼會水腫？營養師揭5大水腫原因

ANGELA進一步指出，其實水腫只是一個現象或症狀，很多原因都會造成水腫，如鈉攝取過多、活動太少、營養不足、荷爾蒙影響、藥物、某些疾病等。她分析以下5個常見水腫的原因：

▼5大水腫原因（按圖看清👇👇👇）

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1. 長時間維持同樣的姿勢、靜脈壓高的人

像是久站或久坐，長時間維持同樣姿勢，缺乏活動和運動，容易造成局部循環不好而累積水分；另外，常久站或久坐的人，也容易會有靜脈壓高的問題，讓腿部靜脈裡的瓣膜受損，導致腳部的血液不容易被送回，靜脈血液回流不良，造成下肢血管內壓力高，造成靜脈曲張、也容易水分滲出而水腫。

2. 吃太鹹、重口味、加工品

飲食中吃太鹹、重口味、過多醬料、醃製食物、加工品等，都容易讓人吃進去太多的鈉，而導致水腫。

3. 蛋白質營養不足

蛋白質會影響膠體滲透壓而造成水腫，如果蛋白質吃太少，身體內白蛋白太低，容易造成營養不良性的水腫。另外，某些時期如懷孕、哺乳等，身體對於蛋白質的需求較高，也要注意蛋白質攝取是否足夠。

4. 生理期前後

不少女性在生理期間或前幾天，受荷爾蒙影響而出現水腫狀況，這時體重也會增加，不過這類的水腫不用太擔心，通常生理期過後，水腫就消失了。

5. 疾病或藥物

服用某些藥物、接受某些治療，或罹患某些疾病如：淋巴管阻塞、甲狀腺功能異常、腎臟病、心臟病、肝臟疾病等，讓排水能力變差，也會出現病理性水腫。

▼7招紓壓降食慾（點擊圖片查看👇👇👇）

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如何消水腫？營養師教你小秘訣

水腫時該怎麼辦？ANGELA建議，在排除疾病原因後，針對原因做改善，例如避免吃太鹹和加工品，蛋白質要足夠，水也要喝夠。另外，還有一些生活上幫助消水腫的小方法：

1. 不要翹腳。

2. 不要穿太緊的褲子或束腹、束腰，過緊的衣物也會影響下肢血液循環。

3. 減少長時間穿高跟鞋、太緊的鞋子。

4. 需久站久坐的人，可穿醫療級的彈性襪，幫助下肢血液回流。

5. 多按摩也能促進新陳代謝，減少下肢水腫。

6. 充足睡眠，規律作息不熬夜。

7. 抬腿能讓下肢血液回流消水腫，不過效果是短暫的。



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