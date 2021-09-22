維他命B12｜咖啡與維他命B同吃減效用？晚服失眠或助眠解構3迷思

每當出現身體疲乏時，補充B雜就成為大家必做的事，但是到底要怎樣吃，才會讓B雜發揮更大的作用呢？就讓我們跟著Heho台灣營養師吳宜庭的腳步，一起來認識B雜正確的吃法吧！



維他命B雜：

包含了 B1硫胺素、B2核黃素 、B3菸鹼素、B5泛酸、B6吡哆醇、B7生物素 、B9葉酸，以及B12共8種維他命。

▼3個問題檢視有沒有吃對B雜（按圖看清👇👇👇）

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問題1：B雜和咖啡都能讓人提神，搭配一起吃效果會更好？

許多人在熬了夜的隔天，都急需一個可以幫助自己提振精神的方法，喝咖啡及補充B雜就是大家提振精神的基本款。雖然這2者都有助提振精神，但吳宜庭表示：「B雜和咖啡最好不要同時補充！這是因為咖啡具有利尿作用，而B雜又屬於水溶性維他命，若是同時補充，會容易加速B雜群的消耗，而且咖啡也會破壞B雜中的B1。」

如果要補充的話，最好要間隔1到2個小時，才不會互相受到影響。

問題2：B雜可以在晚上吃嗎？

服用B雜的時間有人說早上，也有人建議睡前吃比較好，但其實什麼時候吃都可以！因為B 群是幫助身體代謝的輔酶，並不像咖啡因具有神經興奮的作用，只要按照建議攝取量補充，是不會去干擾睡眠，反而缺乏B雜的人，會因為補充了足夠的份量，會帶來安定神經、幫助入睡的作用。

但發現睡前吃完後會有睡不著，或是腸胃道不舒服的情形，請先檢查是不是劑量過高，或是將補充時間移至白天及飯後補充來改善此問題。

問題3：請問B雜要選擇醫療級，或是劑量高一點的會更有效嗎？

醫療級的B雜雖然品管較為嚴格，但所含的B雜種類會比較少，而且劑量較高，故屬於「藥品」類，主要是針對神經系統的症狀來改善，像是神經痛、神經發炎或是眼睛疲勞等，要使用的話，需要由醫師診斷後再服用為佳。

如果只是要一般保健的話，吳宜庭建議選擇低劑量，且同時含有多種B雜的保健食品就足夠了。但也要注意，別只是一昧的補充B雜，因為它們只是幫助增加身體的代謝，好讓身體機能有更好的運作，並不是直接供應能量，能供應身體能量的是吃進身體的食物和3大營養素（蛋白質、碳水化合物、脂肪），B雜只是輔助啊！

▼維他命B12不足的常見症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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