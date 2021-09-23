秋葵水｜降血糖促進代謝減疼痛靠酵素　飲法5須知秋葵浸水不浸醋

網路流傳「秋葵水」，可以降血糖、促進微循環、改善慢性疼痛等日常習慣病症的功效，為什麼喝秋葵水就能養生呢？



日本醫學博士市橋研一指出，秋葵水有效的成分就是酵素，酵素是引起生物體內諸多化學反應的物質，能將攝取的食物進行消化、吸收和代謝。

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由此推論，若是以攝取酵素為目的，「不可加熱或冷凍」的條件就說得通了。不將秋葵浸泡在醋等液體，而是浸泡在水裡，也是為了保持中性的酸鹼值（氫離子濃度指數），使多數的酵素能容易地被活化。

市橋研一表示，酵素掌管著啟動身體代謝機能、促進荷爾蒙分泌等維繫生存不可或缺的各種功能，「我認為藉由這些功能，飲用秋葵水可以幫助身體許多機能，逐漸改善各種症狀」。

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製作秋葵水 切口要朝下

材料：生秋葵5根（日本或其他產地的秋葵皆可）、水100~180毫升。

做法

1. 將秋葵的蒂頭切除。

2. 將秋葵切口朝下，放入瓶子或杯子裡，加入可以浸泡秋葵的水量。

3. 蓋上蓋子或保鮮膜，放入冷藏約8~12小時。將秋葵取出後即可飲用。



飲用方式

1. 每天早上飲用1~2杯秋葵水，餐前或餐後皆可，於24小時內飲用完畢。

2. 秋葵水可以冰鎮或常溫飲用，也可加入溫開水，調整至與體溫相近的溫度，但是不可以冷凍保存或加熱。

3. 若難以入口，可以加入黑醋、高湯、楓糖或寡糖等調味後再飲用。



注意事項

1. 泡過水的秋葵可以烹調食用，不過，在泡水後的24小時內，還可以再製作一次秋葵水。

2. 若有農藥的顧慮，可以仔細清洗，或是在泡入水中30分鐘後再使用。



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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