珍珠末｜美白治失眠痱滋5功效4類人不宜　中醫教點用鮑魚殼都得？

美白是不少女性終生事業，而失眠則是都市人常見煩惱，能一種食材可集美白、治暗瘡、改善失眠等功效？珍珠末真有那麼神奇？還有什麼其他功效？是否人人適宜？

撰文：註冊中醫師倪詠梅



珍珠琥珀可治病

不少人都取笑中醫什麼都可以用來治病，例如古方「燒褌散」就是用內褲燒成灰加水飲，當然現代不會再用了。其實除了這些奇怪成份外，美麗的寶石也是可以入藥的，琥珀和珍珠就是常用的寶石藥材，但現在已很較少用琥珀。今次和大家分享一下珍珠的用途，珍珠末並沒有想像中名貴，因為用的都是淡水及不能成為珠寶級數的珍珠，因此算是常用藥！

▼珍珠末功效和使用方法：（按圖👇👇👇）

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1. 安神治失眠



大家小時候可能都吃過「保嬰丹」，當小朋友躁擾不寧，家長往往會給小孩吃「保嬰丹」，吃了之後入睡真的變得安穩多了，而保嬰丹的成分有珍珠末。

使用方法：

成人睡前吃0.3至0.6克的珍珠末，有安神的作用，改善難以入眠的情況，同時令惡夢減少。《本草綱目》說過：「真珠入厥陰肝經，故能安魂定魄」。對於因為情緒問題而引起的失眠、驚醒也有很好的作用。

中醫臨床用藥，往往會使用珍珠母，珍珠母即是珠蚌帶有彩虹光澤的一面，試想像一下鮑魚殼的內壁，它的成分和珍珠一樣，但便宜很多，因此「性價比」會高一些。如果自用的話，記得一定要久煎1小時才可釋放出有效成分。例如可以在日常湯水加入一兩，用紗布袋裝好，也有和珍珠末相似的安眠作用。

2. 美白去斑



《本草綱目》特別寫道:「珍珠塗面，令人潤澤好顏色。塗手足，去皮膚逆臚（即死皮）、除面斑。」長期堅持用含有珍珠的護膚品有美白作用，對於油性皮膚更有一定控油作用。

使用方法：

一般建議用法是把0.3克珍珠末均勻調入100克或毫升的乳霜中，如果希望有控油功效，可以將0.6克珍珠末加入100毫升爽膚水中，每次使用前搖勻。

3. 醫暗瘡



中醫學認為珍珠長於水中，性涼，有清熱的作用，古代用於各種痘疹，現代多數用於暗瘡，可以收斂消炎。

使用方法：

方法是臨睡前，徹底清潔皮膚。將珍珠粉加入適量水份調勻成稠厚狀，再點於暗瘡上，以蓋住暗瘡為准，保留至清晨，醒後洗去。

4. 醫痱滋



與治療暗瘡一樣，由於珍珠粉具有清熱解毒、收斂傷口之用，對於痱滋（口瘡）的潰瘍面有消炎止痛作用。

使用方法：

使用時可以用棉花棒點適量珍珠末於痱滋位置，以蓋住痱滋為准，一日可使用3-4次。

5. 解暑



珍珠粉清熱又安神，亦可以用以清解暑熱。在元朝，商人們常在水中加蜜糖和珍珠粉飲用，認為它既可以滋補，又可以防暑。元好問在《續夷堅志》中記載：「洮水冬日結小冰……圓潔如珠……盛夏以蜜水調之，加珍珠粉。」

使用方法：

夏日高溫時，可以用250毫升水加一匙蜜糖、0.3克珍珠末飲用，製成雅緻又不寒涼的清熱茶呢！

不過來經人士則不宜使用珍珠末。（圖片：idomavoice）

4類人士不宜使用

雖然珍珠末好處多，但有4類人士不宜食用珍珠末。

▼不宜使用珍珠末人士：（按圖👇👇👇）

1. 蠶豆症(G6PD缺乏症)禁用

2. 使用四環素成份的西藥者禁用

3. 來經時停用

4. 怕冷易手腳冰冷不宜長期使用

而成人、青少年和小朋友每日用量也有一定上限：

1. 成人：1克



2. 青少年：0.5-1克



3. 兒童： 0.3克



4. 1歲以下嬰兒 0.15克



註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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