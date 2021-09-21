擀筋｜新興古法養生手法　可代替刮痧疏通經絡深層排毒

常聽聞的中醫理療有針灸、拔罐、刮痧等，「擀筋」卻較鮮為人知，直至近年它的功效才開始備受廣傳。擀筋療法是根據經絡及人體結構，以特製工具，反覆刮身體的不同部位，達至疏通經絡、排毒袪濕、調整體形等功效。與其他中醫理療一樣，擀筋需要醫師的技術及特製的工具輔助，並可配合藥油使用，有助滲透吸收。本文將探討這門再次冒起的傳統療法，剖析療法的好處、所用的工具，以及注意事項。



擀筋療法以特製工具，反覆刮身體的不同部位，達至疏通經絡、排毒袪濕、調整體形等功效。（圖片：cccbest）

擀筋可作深層理療 達致「上醫治未病」功效

所謂「百病由筋治，筋柔百病消」，不少重病歸根究底都與經絡不通、毒素囤積、筋結壓迫神經及血管、新陳代謝受損有關。擀筋的作用正是疏通經絡、拉展筋骨、梳理肌肉，有效全面地調理身體狀態，將各種大小疾病防範於未然。

擀筋能夠深層疏通經絡，對養生及預防疾病有莫大益處。（圖片：lushifu）

擀筋主要有三大好處，分別是「疏通經絡」、「排毒袪濕」以及「調整體型」。中醫講究「通則不痛，痛則不通」，擀筋能夠深層疏通經絡，對養生及預防疾病有莫大益處。擀筋棒在身體不同位置使用，可產生針對性的功效，例如刮肩頸有助紓緩肩頸酸痛，以及因經絡不通、供血不足而引發的頭痛問題。

擀筋有顯著的排毒、袪濕及驅寒功效，能促使身體排毒，提升新陳代謝；緩解水腫問題，達至修身效果。（圖片：fitslimsecret）

而且擀筋有顯著的排毒、袪濕及驅寒功效，能促使身體排毒，提升新陳代謝；緩解水腫問題，達至修身效果；改善虛寒體質，增強體魄。此外，擀筋有助筋骨伸展，例如刮背有調整脊柱作用；亦可刺激血液流動及脂肪燃燒，有修身及調整體型的作用。

擀筋棒可用於刮肩頸，能紓緩肩頸疲勞及酸痛，亦可促進淋巴液流動，提升腦部供血，從而紓緩頭痛症狀。（圖片：163）

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與刮痧異曲同工 痛感較低、對元氣損耗較少

擀筋的動作與刮痧表面十分相似，但由於所用的工具不同，兩者的療效亦略有差異。擀筋所使用的擀筋棒依照人體曲線設計，而且接觸皮膚的面積較廣，能有效處理身體多個部位；加上擀筋棒的設計使力度分布較平衡，施力較輕而出痧時間更快，所造成的疼痛較輕，對皮膚表面的損傷亦較低。

擀筋所使用的擀筋棒依照人體曲線設計，而且接觸皮膚的面積較廣，能有效處理身體多個部位而無遺留。（圖片：cccbest）

而且刮痧最大的缺點是會大耗元氣，刮痧板的設計亦容易引致刮破皮，或令肌肉僵硬、身體柔軟度下降。相較之下，擀筋對元氣的損耗不大，較頻密做亦不會導致氣虛體弱；而擀筋棒是木製，帶有較強的韌性，棒型設計亦令施力較平均，不易對皮膚造成破損。

擀筋後注意保暖 骨骼有問題人士不宜

由於對氣血的耗損較刮痧低，因此擀筋療法適合大部分人士，即使是體虛、正值月經、懷孕及哺乳期間人士也可適量地進行。不過有椎間盤突出、骨骼有損傷人士，則不適合進行背部擀筋，以免對背部及腰椎造成損害。一般情況下，擀筋並沒有副作用，但與其他中醫理療一樣，擀筋應由專業中醫師執行為宜，否則程序不當，有機會對皮膚、肌肉及筋骨造成傷害，嚴重更會導致癱瘓。

椎間盤突出、骨骼有損傷人士，不適合進行背部擀筋，以免對背部及腰椎造成損害。（圖片：bohe）

Source：HK01