更年期｜萎縮性陰道炎乾澀痕癢性交痛　5護理貼士殺菌止痕浸中藥?

更年期症狀人人不同，包括熱潮紅、冒汗、失眠等，然而，還有一個容易被忽略的「萎縮性陰道炎」。有中醫師指，其實從中醫調理及日常護理方法入手可改善問題。



更年期陰道變化

更年期女性最大變化在於子宮排卵周期，註冊中醫師盧光華指，更年期女性由於卵巢功能退化，雌激素分泌大幅減少，容易導致陰道上皮細胞變薄，陰道內益菌菌叢數量減少、pH本來小於4.5 升高至超過 pH6，由酸變鹼。陰道因此較容易受到病菌侵襲而感染發炎，患上萎縮性陰道炎。

▼萎縮性陰道炎知多啲（按圖👇👇👇）

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萎縮性陰道炎症狀

盧醫師指出，患者陰道變得乾澀，同時出現痕癢感及灼熱感。部份患者甚至在進行性行為時，較容易感到疼痛，甚至出血。因為陰道炎使尿道黏膜產生變化，伴隨尿道炎發生，出現尿急、頻尿或解尿疼痛等症狀。

萎縮性陰道炎屬於「帶下」、「陰癢」的範疇。因此，臨床治療更年期婦女的萎縮性陰道炎問題，多會從加強抗炎殺菌、清熱解毒、止癢等方向著手。此外，因她們屬肝腎陰虛者，中藥方面主要以滋補肝腎、清熱止帶為主。

在中醫角度，因女性在約49歲左右便會停經，肝腎精氣逐漸虧虛，伴隨不少更年期症狀也會發生，而萎縮性陰道炎便是其中之一。

▼中醫方面如何調理？（按圖👇👇👇）

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除了藥物治療外，吳明珠中醫師在網站文章中建議，可從日常生活預防，她推介一中藥浸浴法，有利清熱燥濕、去風解毒。

材料：苦參、百部、蛇床子、白蘚皮、仙靈脾、黃柏等適量

做法：

1.將上述藥材以棉布（不織布）袋裝起。

2.放入乾淨的浴盆，注入2000毫升的熱水，等水色變成深褐色後將藥包拿起。

3.接著可蹲於上方，適度薰蒸私密處。

4.等到水溫降至42℃左右時，可採坐浴方式浸泡於內5至10分鐘。



另外，睿鳴堂中醫診所中醫師康涵菁在《Heho健康》文章中亦推薦可在家自製山藥豆漿，非常適合更年期女性飲用。

材料：無糖豆漿 300毫升、山藥 50克

做法：

將山藥去皮切塊，放入電鍋蒸熟。

和豆漿一同放入果汁機中打勻，即可飲用。

效用：山藥能補氣養陰、滋腎益精止帶；黃豆含植物雌激素，另可健脾利濕。



她提醒要注意攝取量，大約一天飲用 300至500毫升即可。對豆類製品敏感，服用容易脹氣，便不建議天天飲用。

日常護理小貼士

患萎縮性陰道炎問題的女士，其陰道分泌物多為淡粉色、黃色，且有臭味，屬於濕熱。吳醫師在網站文章中建議，以下日常護理習慣。

▼陰道炎日常調理方法有甚麼？（按圖👇👇👇）

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1.避免食用油炸、過鹹、辛辣等易上火的食品。

2.多吃清淡，且有助清熱、健脾、祛濕的食物，例如薏仁粥、冬瓜湯、赤小豆粥等。3.多補充植物性雌激素，如山藥、黃豆、鷹嘴豆、銀杏、紅桑子等食材。



她也提醒，更年期婦女陰道黏膜偏薄，且較乾燥、脆弱，故性行為時容易破皮、損傷，增加細菌入侵的風險。因此，她建議在性行為前應塗抹適量潤滑液來滋潤陰道、減少摩擦，而且盡量不要經常使用肥皂、刺激性強的清潔用品等清洗外陰，以免加重皮膚乾燥的情況發生。

（資料來源：Heho健康、華人健康網）



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