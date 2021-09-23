秋分｜養生宜補肺養陰　女士多吃潤肺養顏糖水　按摩穴位清心煩

中秋過後隨即迎來節氣「秋分」，秋分是秋天的中間點，從這天開始，日照時間將越來越短，黑夜則越來越長，直到冬至為止。秋分劃分了季節變化，而「涼冷」和「乾燥」這兩大秋天特性，在踏入秋分後也會變得更明顯。傍晚時分開始起秋風，須注意保暖。此外，秋燥襲人易傷津，肺部最首當其衝，容易令人出現口乾舌燥、哮喘、咳嗽、鼻水、口角發炎、鼻血、便秘等不適症狀。女士的煩惱更大，因為皮膚會在這個季節變得十分乾燥、缺乏水潤感、暗啞無光，令妝容難以貼服，加上口罩不斷磨擦刺激肌膚，更添痕癢不適感，即使每晚敷保濕面膜都效果不大。其實要對付秋燥，從身體內部的滋陰潤肺開始最為有效，既有養生保健作用，更可以「由內靚到外」。



廿四節氣的「秋分」是秋天的中間點。踏入秋分後，「涼冷」和「乾燥」這兩大秋季特性變得更明顯。（圖片：iqhealth）

滋潤應從內在開始 百合銀耳為女士首選

白色食物是秋分前後的最佳食物，除了可清心養肺，更兼具美容功效。秋天可多吃的白色食物包括白木耳、雪梨、山藥、百合、雪耳、蓮藕等，其中百合和雪耳是女士美顏首選。百合清潤甘甜，既可潤肺止咳，亦有養顏功效，只需平日煮粥或炒菜時添加即可。其中鮮百合可鎮靜安神，而乾百合則具更佳的滋補效果。銀耳含多種胺基酸，可潤肺生津，同時有助緩解皮膚乾燥痕癢，可配搭冰糖製作中式糖水。

百合和雪耳是白色食物，有潤肺作用， 同時也是女士美顏首選。（圖片：shutterstock, sharetify）

兩款滋潤湯水和糖水 加入女士養顏元素

湯水和糖水一向是滋補首選。以下推介一款湯水和一款糖水，適合秋分前後潤肺之餘，更悉心加入有助女士養顏的材料。

鮮百合淮山無花果黃豆湯（2人分量）



材料：淮山40克、鮮百合40克、無花果2粒、黃豆40克、瘦肉350克、水2公升。

功效：鮮百合可潤肺止咳、清心安神；淮山可補脾養胃、補肺生津，更可促進腸道蠕動，有助通便排毒，尤其適合女士美顏；無花果可改善血管和心臟健康，而且含豐富纖維和維他命C，對腸道健康和皮膚都有益；黃豆健脾潤燥，當中的大豆異黃酮更可延遲細胞衰老，使皮膚保持彈性，是女士養顏佳品。

做法：黃豆浸水30分鐘備用；瘦肉汆水盛出，瀝乾備用；鮮百合切去頭尾部分，逐瓣剝出；無花果、淮山及百合略沖洗，瀝乾備用；除鮮百合外，將所有材料倒進鍋，加水2公升，以大火煲滾後轉小火，煲2小時；最後15分鐘時，加入鮮百合，加少許鹽調味，即成。

淮山可補脾養胃、補肺生津，更可促進腸道蠕動，有助通便排毒，尤其適合女士美顏。（圖片：hk01）

雪耳雪梨紅棗糖水（冷熱食用均可）



材料：雪耳1個、雪梨2個、紅棗8粒、南北杏少許、水1公升、冰糖60克。

功效：雪梨具生津潤燥、清熱化痰、養血生肌功效，對喉乾、多痰、便秘等均有良效；雪耳含豐富膠質，有助為皮膚鎖水保濕、保持彈性。 紅棗補中益氣、滋補心肺，為女士補血氣，為臉色增水份、添紅潤。

做法：雪耳浸水30分鐘至發大；紅棗稍為浸軟；雪耳剪去黃色硬的部分，撕成小塊，瀝乾備用；紅棗去核，對半切開，備用；雪梨去皮去蒂去芯，再切粒；雪耳、雪梨、紅棗和南北杏放入煲內，加水1公升，大火煲滾轉小火，半掩煲蓋再滾30分鐘；加入冰糖調味，煮溶即成。

紅棗補中益氣、滋補心肺，可以補血氣、增水份及紅潤感。（圖片：wantubizhi）

飲食宜多酸甘少辛辣 瓜類等寒涼品應避免

秋分前後的飲食重點在「潤燥補肺」之外，也應注意「多酸甘、少辛辣」。酸甘食物可收斂肺氣、滋陰生津，可選的食物包括雪梨、蘋果、葡萄、柚子、柑橘、檸檬、柿子、百合、銀耳和蜂蜜等。相反，辛辣食物傷肺氣，令燥證加劇，因此應少吃蔥、薑、蒜、辣椒及煎炸零食等。

此外，俗語說「秋瓜壞肚」，秋分後除了應戒掉夏天至愛的凍飲和雪糕之外，瓜類等寒涼食物也應少吃。

酸甘食物可收斂肺氣、滋陰生津，可選的食物包括柚子、柑橘、檸檬等。（圖片：health.udn）

四個穴位補肺同時安神 助身心達陰陽平衡

飲食方面下功夫之餘，也可按穴提升相應的養生功效，其中有四個穴位的功效尤其適應於秋分前後。「玉堂穴」位於胸部正中線，平第三肋間隙處，按壓「玉堂穴」具寬胸理氣、止咳利咽的功效，可以治療咳嗽、氣喘、胸痛、嘔吐寒痰等疾病。「太淵穴」位於手腕處，即手指公向下延伸至手腕的凹陷處，此穴是肺經原穴，常按壓具有補氣養肺、清咽消腫功效。

秋天令人浮燥，同時容易引發悲憂，而悲憂易傷肺。按壓「印堂穴」和「神門穴」有助安神寧心，抒緩秋天帶來的煩燥及愁緒，使情緒維持陰陽平衡。「印堂穴」位於兩眉之間；「神門穴」與「太淵穴」一樣位於手腕處，但「神門穴」是在尾指向下延伸位置，找到骨頭之間的凹陷處便是。

玉堂穴、印堂穴、太淵穴及神門穴位置。（圖片：google）

Source:HK01