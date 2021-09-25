心肌炎｜少女心刺痛手腳冰確診心肌炎　5分鐘路要走20分鐘是先兆!

台灣開打BNT疫苗，有些人擔心不良反應「心肌炎」的風險；但其實一般遇到病毒感染也會併發心肌炎，尤其急性心肌炎。有一名15歲小患者自曝，自己發生急性心肌炎的前一天只注意到，原本走5分鐘的路程，卻要花20分鐘才能走完。



有些人心肌炎一開始不會怎樣，但幾個小時後……

台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在Facebook指出，心肌炎是變化莫測的疾病，心肌一旦發炎，嚴重程度不一！有些人一開始感覺不會怎樣，但是常常過幾個小時後，就是臉色蒼白，四肢冰冷而死亡。

吳昌騰近日就收治一名15歲的小女孩來兒科急診，主要問題是發燒，看了一下小女孩的過去病史發現，上次住院的診斷是「急性猛暴型心肌炎」。吳昌騰直言，這是一個讓兒科急診醫師膽顫心驚的疾病，「最近2個月以來，其實都有類似病例出現！」

▼快速了解心肌炎的徵狀：（按圖👇👇👇）

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15歲患者自訴：發病前一天，原本5分鐘路程要走20分鐘

吳昌騰詳細問了小女孩的上次發病的病史，妹妹說，在心肌炎住院的「前一天」，她只有注意到，她原先要走5分鐘的路程，她大概要花20分鐘才能走完。而心肌炎住院的「當天」，她就出現呼吸困難、四肢冰冷、急性胸痛、心臟刺痛非常痛，但沒有發燒。

原本小患者是先被送到附近的醫院就醫，後來抽血報告一出來，便轉大醫院，心電圖也顯示心律不整，後續治療就是裝上葉克膜救命。還好，經過兒童急重症團隊治療，妹妹順利出院。

▼「急性心肌炎」的發生原因是什麼？（按圖👇👇👇）

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關於「急性心肌炎」的原因，吳昌騰解釋，最常見是病毒感染造成，有些是免疫、毒素、藥物。急性心肌炎就是心肌受病毒或細菌、毒素侵犯所引起的炎症。

他進一步說明，在嬰幼兒或新生兒期的發病多為急性，甚至為猛爆性發作而常致命；在較大孩童或青少年則發病較緩慢，甚至剛開始時無明顯症狀。心肌炎的症狀可能包括：發燒、心衰竭、呼吸喘、心跳及脈摶微弱，心跳過快，而且有奔馬律（gallop rhythm）甚至休克。

看似輕微感冒或腸胃炎，有可能變成心肌炎

吳昌騰坦言，病毒感染併發的心肌炎不容易診斷，表現常常變化多端，特別是一些沒有特異性的表現，因為它跟感冒症狀或腸胃感染症狀類似。因此，仍要多靠第一線的急診醫師多問診病人，多花1分鐘聽聽病人心跳；有時看似輕微的感冒或腸胃炎，是有可能演變成有致命性的心肌炎。

▼5類食物要多吃（點擊下圖看清！👇👇👇）

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