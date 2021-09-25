眼皮跳｜缺鈣壓力大？持續數周兼怕光中風先兆？10穴位減肌肉痙攣

眼皮跳相信不少人也曾經試過，一般而言約跳幾秒就會自行停止，但如果眼皮跳的情況持續數周，眼睛同時出現閉眼困難、畏光等問題便要留神，這隨時是身體發出的警號，甚至是中風先兆。



中風年輕化？

據本港衞生署數據顯示，香港每年平均都有逾3,000人因腦血管病死亡，是港人的第四號殺手，而中風（Stroke）就是最常見的腦血管病。中風患者年齡一般在50歲以上，但近年有年輕化趨勢，30歲便腦中風的個案也不少，即使年輕人都不能掉以輕心。

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據註冊中醫師王志恆指，一般而言眼皮跳與中風並無直接關係，不過如果眼皮跳情況持續，身體並伴隨出現以下症狀，則恐為中風先兆。

▼眼皮跳伴隨哪些症狀，恐為中風先兆？（點擊圖片查看👇👇👇）

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眼睛：



1. 閉眼現障礙

2. 畏光、感疼痛

3. 眼皮跳持續數天，甚至數周

說話：



1. 舌頭偏側

2. 表達能力現障礙

笑容：



1. 笑容不自然

2. 口眼歪斜

3. 臉部不對稱

身體：



1. 半身、手腳感無力

2. 突然跌倒

3. 出現短暫暈倒

▼同場加映：自我檢測中風徵兆（點擊圖片查看👇👇👇）

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降低中風風險的方法（👇👇👇）

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眼皮跳成因

王志恆醫師亦強調身體如果只是單純出現眼皮跳症狀，其實未必與中風直接相關，反而與壓力、睡眠不足和其他生活方式息息相關，故亦不用過分憂慮。

他指出，眼皮跳從中醫角度而言又稱為睥輪振跳，當中眼歸屬於肝，眼皮又稱肉輪，則歸屬於脾，因此眼皮跳的出現其實與肝、脾息息相關。當中，久病及過勞等因素均會損傷心脾，導致心脾兩虛，繼而導致眼皮跳的症狀出現。

此外，思慮過度以致情緒波動，甚至因此而情志過激等，身體體內就會出現肝風內動，繼而會出現眼皮跳等症狀，更會導致脾胃功能低下、運化無力，氣血生成不足、肌肉失於濡養等問題。而飲食不能節制、偏食等亦為導致眼皮跳出現的因素。

眼皮跳左右象徵凶吉的說法廣為人知，但醫學角度又怎樣解釋眼皮跳？（Well Cabral/unpslash）

眼皮跳可分兩大類

而眼科專科醫生伍立祺則指出，眼皮跳在西醫角度大致可分為非病理性及病理性，前者其實是屬於正常的生理現象，不用太擔心；後者則有機會需求醫，所以分辨出眼皮跳的成因非常重要。

▼「非病理性眼皮跳」知多啲？（按圖）

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1. 眼睛過度疲勞，如用眼過久或睡眠不足

2. 眼睛受刺激，如被強光照射或有藥物、異物入眼

3. 身體攝入刺激物，如過量酒精、咖啡因等

4. 身體缺鈣，鈣是大腦的神經傳導物質之一，可助調節肌肉運動，因此缺鈣除有機會導致眼皮跳、嘴角抽動等狀況

▼「病理性眼皮跳」知多啲？（按圖）

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1. 眼睛發炎

當眼球表面的結膜或角膜等組織發炎，如結膜炎、角膜炎、眼敏感、乾眼症，都會造成眼皮肌肉不自主跳動，通常會伴隨眼紅、分泌物異常、異物感等症狀。

2. 眼瞼痙攣

即控制眼皮閉合的眼輪匝肌發生異常收縮，很多時成因不明，嚴重情況可能會影響眼皮開合功能，導致難以張眼，或需要注射肉毒桿菌針（Botox）治療。

3. 腦神經問題

例如腦內腫瘤或血管瘤壓住控制臉頰肌肉的面部神經，就有機會引致半邊面的肌肉痙攣，特徵是眼皮跳的同時，常見會伴隨額頭肌肉及嘴角跳動等症狀。

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十大穴位紓緩眼皮跳

要紓緩眼皮跳，王志恆醫師表示可分別從按壓穴位及湯水食療入手，當中他更介紹了數個頭部穴位可自行在家按壓，從而達到滋潤明目、紓緩肌肉痙攣的效果。

▼紓緩眼皮跳穴位（點擊圖片查看👇👇👇）

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第1步：食指輕輕按頭部後方兩側風池穴，拇指輕輕按兩側太陽穴。從後頭部的風池穴按起，連接太陽穴，產生酸麻感，10下後放開。

第2步：把雙手拇指移到眼外角的瞳子髎穴，食指移到眉頭的攢竹穴，輕輕按壓10下後放開。

第3步：食指按壓眼內角的睛明穴，10下後放開。

第4步：以食指關節按壓承泣穴，10下後放開。

第5步：以食指關節按壓四白穴，10下後放開。

第6步：以食指關節按壓巨髎穴，10下後放開。

第7步：食指關節按壓絲竹空穴，10下後放開。

第8步：食指關節按壓魚腰穴，10下後放開。

第9步：絲竹空穴跟魚腰穴可以連續按壓，並從眉尾往眉頭方向推按，連接眉頭的攢竹穴。

兩款湯水助明目養血

湯水食療方面，王志恆醫師則建議兩款湯水，分別為杞子菊花炒決明子茶及生熟地天麻杞子五指毛桃湯，針對兩類型的眼皮跳。

▼紓緩眼皮跳飲湯都得！（點擊圖片查看👇👇👇）

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杞子菊花炒決明子茶



材料(一人份)：杞子15克、菊花15克、炒決明子10克、片糖5克

做法：把三樣材料加4碗水，大火煲滾，轉小火煲20分鐘，加糖即可

功效：養肝明目，針對因肝火內動的眼皮跳

生熟地天麻杞子五指毛桃湯



材料(二人份)：

生地10克、熟地10克、天麻15克、杞子10克、五指毛桃10克、瘦肉4兩、水2公升

做法：

1. 所有藥材先浸泡，瘦肉飛水備用

2. 藥材放入水大火煲滾，加入瘦肉，再煲15分鐘。轉細火再煲15分鐘，加鹽調味即可

功效：養血益氣息風，針對心脾血虛，肝風內動的眼皮跳