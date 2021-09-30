蘋果香蕉菠蘿5功效大對決　蘋果防牙周病菠蘿減細紋幾時食最好？

蘋果和香蕉價錢便宜，有益又方便，一向大受歡迎，近年還有菠蘿冒起。日本節目《林修の今でしょ！講座》請來3位水果專家代表以上3種水果，來一場營養大比併，看看哪一種水果營養價值最優秀。



蘋果、香蕉、菠蘿5項功效大比併

節目分別列出5場對決項目，包括1. 改善口腔問題、2. 減少內臟脂肪、3. 提升免疫力、4. 改善睡眠質素，及5. 改善皮膚，最終賽果是由蘋果和香蕉各得2勝，而菠蘿就只贏下了改善皮膚一仗。接下來會分別解釋各種水果的好處，大家可因應自己的需要，選擇適合自己的水果來吃。

蘋果較香蕉、菠蘿優勝之處

▼蘋果優勝之處（按圖看更多👇👇👇）

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1. 改善口腔問題：防口臭牙周病



蘋果中的蘋果多酚有效減少導致口臭的甲基硫醇（methyl mercaptan），而蘋果酸則有效抑制細菌，防止牙菌斑積聚，預防牙周病。

蘋果接觸空氣後會變成褐色，那些褐色的其實就是蘋果多酚。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

專家解釋，口臭的主要成因是因為口腔的食物殘渣發酵所致。尤其近年因疫情關係，大家都需戴口罩外出，長期戴口罩多少都會妨礙呼吸，使人無意間改用嘴巴呼吸，導致口腔內部變得乾燥，唾液變少，引致口臭的甲基硫醇藉此乘虛而入。

甲基硫醇其實是腐爛洋蔥的臭味，節目中的專家引述研究指，蘋果多酚可減少50%的甲基硫醇，此外，對蒜臭味都有一定的抑制作用。另一方面，蘋果的蘋果酸具抗菌功效，因此有部分牙膏會將蘋果酸入配方中使用。

連皮咀嚼效果高4倍！

要更好的攝取蘋果多酚，專家建議大家食用蘋果的時候要連皮食，因為蘋果皮所含的蘋果多酚，比果肉多出2-4倍，而且咀嚼蘋果皮亦有助帶走黏在牙齒上的食物殘渣，所以要預防口腔問題最好是飯後食用蘋果。專家更提到，只需要進食四分一個蘋果就能達到相關的效果。另外，不光是吃蘋果，只是飲用100%蘋果汁也有一定功效。

蘋果的養分會在進食的時候被口腔的黏膜吸收，不會因為刷牙而流失。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

比併：菠蘿有效抗脷苔口臭

在處理口腔問題上，菠蘿雖然未及蘋果般優秀，但專家指出，黏附在舌頭上的脷苔其實都是引致口臭的原因之一。而脷苔是由蛋白質所組成的，菠蘿的酵素「鳳梨蛋白酶（Bromelain）」則有效分解脷苔的蛋白質，繼而有效預防因為脷苔而引起的口臭。

2. 減少內臟脂肪



蘋果的原花色素（Proanthocyanidins）有效抑制身體吸收脂肪，亦能激活幫助身體燃燒脂肪的酵素，而香蕉和菠蘿則尚未有相關功效的研究。另外，有助身體排出脂肪的膳食纖維也是蘋果的含量最多。

根據朝日啤酒的報告結果，在12星期內每日攝取一個蘋果分量的原花色素，有效減少內臟脂肪。除此以外，專家提到曾經有實驗結果顯示攝取了原花色素的肥胖白老鼠，體內的「瘦菌」日漸增加，體質變得沒那麼容易變胖。

飯後食蘋果助燒脂

專家提醒大家，要充分吸收蘋果的原花色素，則要連皮一齊食。假如是不喜歡食果皮的人，可以考慮將蘋果皮加入熱水煮，然後將熱水泡成紅茶，就能夠製成一杯含原花色素精華的蘋果茶。

此外，蘋果中的膳食纖維有一半以上是水溶性纖維「果膠」，它可以在腸內吸收脂肪並排出體外，防止脂肪在體內積聚，所以最好是在飯後以蘋果作為甜品食用，尤其是在進食多油的食物後，更能發揮其效果。

▼同場加映：夏天常見15種水果熱量評比（按圖看更多👇👇👇）

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香蕉較蘋果、菠蘿優勝之處

▼香蕉優勝之處（按圖看更多👇👇👇）

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1. 提升免疫力



香蕉含豐富的鎂質，而鎂質是身體製造免疫細胞的必需品。雖然其他水果同樣含有鎂質，但香蕉的含量大幅抛離其他水果，以近乎是第二名的菠蘿為例，香蕉的含有量就多出了1倍。而除了鎂質外，香蕉更含抗性澱粉，可以整頓腸道環境。當作為免疫細胞據點的腸道健康，身體自然抵抗力大增。

在節目中香蕉的專家引述去年的研究結果，發現成年人在1個月期間每日進食120克的香蕉，比沒有進食香蕉的人，血液中的鎂含量增加得更多。正如人體製造骨骼需要鈣質，要製造免疫細胞的話，就製要鎂質。

▼身體出現這7大警號，證明鎂質攝取不足？（按圖率先看👇👇👇）：

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香蕉最佳配搭：雞蛋、蜂蜜

專家建議每日食1條香蕉就足夠，而除了香蕉以外，海藻類的昆布、全穀類的蕎麥等，也是攝取鎂質的源頭之一，不過香蕉比吃其他食物來得方便。如要提升鎂的吸收，連同雞蛋進食會是個好選擇。因為雞蛋含有的維他命D，能夠增加鎂質的吸收率。

另外，蜂蜜的低聚醣亦能幫助身體吸收鎂質。日後大家享用香蕉梳乎厘班戟的時候，記得要淋上蜂蜜才能食得更健康。而就算只是飲用香蕉果汁，其營養價值亦依然不變。

蜂蜜的低聚醣亦能幫助身體吸收香蕉的鎂質。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 提升睡眠質素



香蕉含有的色胺酸、維他命B6及碳水化合物，是提升睡眠質素不可或缺的3種成分。雖然其他食物都含有這3種成分，但只有香蕉能夠一次過均衡地攝取，達到3合1的效果。

這3種成分，是讓大腦分泌褪黑激素的必備物質。色胺酸在進食後經過15-16小時就會轉化成褪黑激素，若希望晚上睡個好覺，最好是在早上吃香蕉。

▼朝早食蕉可以助眠，那夜晚食蕉又有幾好？（按圖👇👇👇）

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菠蘿較蘋果、香蕉優勝之處

▼菠蘿優勝之處（按圖看更多👇👇👇）

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改善皮膚減細紋



菠蘿的葡萄糖基神經醯胺（Glucosylceramide）能有效改善膚質，同時間菠蘿的維他命C亦是遠超於香蕉和菠蘿，能有助保持皮膚在健康的狀態。

菠蘿的專家引用自己先前參與的研究，發現連續4星期每日食100克的菠蘿能改善皮膚紋理、水潤度以及細紋。原因是菠蘿含有葡萄糖基神經醯胺，可調整皮膚的構造，做到保濕的效果。

豐富的維他命C則有助去除活性氧，使皮膚保持在穩定的狀態。如果想更好發揮皮膚修復的效果，在晚上食用更加有效。

圖片左方是沒有攝取葡萄糖基神經醯胺的人造皮膚，而右方則是有攝取的人造皮膚，可見葡萄糖基神經醯胺有效抑制皮膚吸收黑色素。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》、朝日啤酒、日本バナナ輸入組合、食物環境衞生署）